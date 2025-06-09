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Прогноз на точный счёт матча Иордания – Ирак: Квалификация ЧМ. Азия, 10 июня 2025

09 июня 2025 16:28
Иордания - Ирак
10 июн. 2025, вторник 21:15 | Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, группа B, 10 тур
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6.50
Точный счёт 1:0 в пользу Иордании
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10 июня в 21:15 по московскому времени на одном из стадионов Азии пройдeт важнейшее противостояние в рамках квалификации к чемпионату мира – сборная Иордании примет команду Ирака. Обе команды сохраняют шансы на выход из группы, и очная встреча может оказаться решающей. Ожидается плотная игра с минимальным количеством ошибок и высокой ценой каждого момента.

Иордания

Сборная Иордании подходит к матчу в хорошей форме. В последних шести матчах в квалификации команда не проигрывает, а в предыдущем туре уверенно разобралась с Оманом на выезде – 3:0. Подопечные Хуссама Хасана находятся на второй строчке таблицы с 16 очками, и победа над Ираком фактически гарантирует им место в следующем раунде. Лидер атаки – Язан Аль-Наймат, забивший 12 голов в 22 играх за сборную, является ключевым оружием в атаке. В последних пяти матчах Иордания забила 8 мячей (в среднем 1.60 за игру) и пропустила 5 (в среднем 1.00). Статистика сбалансирована, а форма команды – стабильна.

Ирак

Сборная Ирака переживает спад. В квалификации команда не может победить уже три игры подряд и проиграла последние два матча – Палестине (1:2) и Южной Корее (0:2). В турнирной таблице Ирак занимает третье место с 12 очками и обязан брать очки, чтобы сохранить шансы на выход. Однако игра команды неубедительна: за последние пять матчей она забила лишь четыре мяча (в среднем 0.80) и пропустила шесть (в среднем 1.20). Лидером остаeтся Аймен Хуссейн, автор 14 голов в 16 матчах за сборную, но ему не хватает поддержки и стабильности команды.

Факты о командах

Иордания

  • Не проигрывает в 6 последних матчах квалификации
  • В среднем 1.60 забитых и 1.00 пропущенных мяча за игру
  • В 4 последних играх турнира обязательно забивает
  • Имеет 16 очков и занимает 2-е место в группе

Ирак

  • Не побеждает в 3 матчах квалификации подряд
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем 0.80 забитых и 1.20 пропущенных гола за игру
  • Имеет 12 очков и занимает 3-е место в группе

Личные встречи
17% (1)
33% (2)
50% (3)
4
Забитых мячей
6
0.67
В среднем за матч
1
3:2
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур
Иордания
0 : 1
10.06.2025
Ирак
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 5 тур
Ирак
0 : 0
14.11.2024
Иордания
Кубок Азии, 1/8 финала
Ирак
2 : 3
29.01.2024
Иордания
Кубок Азии, 1 тур
Иордания
0 : 1
12.01.2015
Ирак
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия,
Ирак
1 : 0
14.11.2012
Иордания
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия,
Иордания
1 : 1
03.06.2012
Ирак
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Прогноз на матч Иордания – Ирак

Сборная Иордании выглядит предпочтительнее: она стабильнее, набирает очки, а еe нападение демонстрирует высокую реализацию моментов. Важный фактор – психологическое преимущество, так как команда идeт выше в таблице и играет дома. Ирак пребывает в затяжной серии без побед, у команды проседает оборона, а в атаке наблюдаются трудности, несмотря на наличие яркого нападающего. Ожидается упорный матч, где минимальный перевес будет на стороне хозяев поля. Логичным выглядит сценарий, при котором Иордания выигрывает с минимальным счeтом, контролируя ход встречи и не позволяя Ираку раскрыться.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу Иордании

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу Иордании – коэффициент 6.50
  • Победа Иордании – коэффициент 2.30
  • Индивидуальный тотал Иордании больше 0.5 – коэффициент 1.45
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

6.50
Точный счёт 1:0 в пользу Иордании
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Автор: Ланьков Роман
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап Ирак Иордания
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