10 июня в 21:15 по московскому времени на одном из стадионов Азии пройдeт важнейшее противостояние в рамках квалификации к чемпионату мира – сборная Иордании примет команду Ирака. Обе команды сохраняют шансы на выход из группы, и очная встреча может оказаться решающей. Ожидается плотная игра с минимальным количеством ошибок и высокой ценой каждого момента.

Иордания

Сборная Иордании подходит к матчу в хорошей форме. В последних шести матчах в квалификации команда не проигрывает, а в предыдущем туре уверенно разобралась с Оманом на выезде – 3:0. Подопечные Хуссама Хасана находятся на второй строчке таблицы с 16 очками, и победа над Ираком фактически гарантирует им место в следующем раунде. Лидер атаки – Язан Аль-Наймат, забивший 12 голов в 22 играх за сборную, является ключевым оружием в атаке. В последних пяти матчах Иордания забила 8 мячей (в среднем 1.60 за игру) и пропустила 5 (в среднем 1.00). Статистика сбалансирована, а форма команды – стабильна.

Ирак

Сборная Ирака переживает спад. В квалификации команда не может победить уже три игры подряд и проиграла последние два матча – Палестине (1:2) и Южной Корее (0:2). В турнирной таблице Ирак занимает третье место с 12 очками и обязан брать очки, чтобы сохранить шансы на выход. Однако игра команды неубедительна: за последние пять матчей она забила лишь четыре мяча (в среднем 0.80) и пропустила шесть (в среднем 1.20). Лидером остаeтся Аймен Хуссейн, автор 14 голов в 16 матчах за сборную, но ему не хватает поддержки и стабильности команды.

Факты о командах

Иордания

Не проигрывает в 6 последних матчах квалификации

В среднем 1.60 забитых и 1.00 пропущенных мяча за игру

В 4 последних играх турнира обязательно забивает

Имеет 16 очков и занимает 2-е место в группе

Ирак

Не побеждает в 3 матчах квалификации подряд

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем 0.80 забитых и 1.20 пропущенных гола за игру

Имеет 12 очков и занимает 3-е место в группе

Личные встречи 17% (1) 33% (2) 50% (3) 4 Забитых мячей 6 0.67 В среднем за матч 1 3:2 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 1:1 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур Иордания 0 : 1 Ирак Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 5 тур Ирак 0 : 0 Иордания Кубок Азии, 1/8 финала Ирак 2 : 3 Иордания Кубок Азии, 1 тур Иордания 0 : 1 Ирак Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия, Ирак 1 : 0 Иордания Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия, Иордания 1 : 1 Ирак

Прогноз на матч Иордания – Ирак

Сборная Иордании выглядит предпочтительнее: она стабильнее, набирает очки, а еe нападение демонстрирует высокую реализацию моментов. Важный фактор – психологическое преимущество, так как команда идeт выше в таблице и играет дома. Ирак пребывает в затяжной серии без побед, у команды проседает оборона, а в атаке наблюдаются трудности, несмотря на наличие яркого нападающего. Ожидается упорный матч, где минимальный перевес будет на стороне хозяев поля. Логичным выглядит сценарий, при котором Иордания выигрывает с минимальным счeтом, контролируя ход встречи и не позволяя Ираку раскрыться.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу Иордании

Рекомендованные ставки: