Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча Азербайджан – Венгрия: Товарищеские матчи, 10 июня 2025

09 июня 2025 11:36
Азербайджан - Венгрия
10 июн. 2025, вторник 19:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
6.00
Точный счёт 0:1 в пользу Венгрии
Сделать ставку

10 июня на стадионе «Далга Арена» в Баку состоится товарищеский матч между сборными Азербайджана и Венгрии. Обе команды находятся не в лучшей форме, и данный поединок может стать важной возможностью для реабилитации перед своими болельщиками. Несмотря на статус контрольного, матч обещает быть напряжeнным – обеим сборным крайне необходим результат.

Азербайджан

Сборная Азербайджана переживает тяжeлый период. Команда не выигрывает уже девять матчей подряд и не забивала ни одного гола в последних пяти встречах. При этом оборона оставляет желать лучшего: 11 пропущенных мячей за тот же отрезок (в среднем 2.20 за игру). В последнем матче против Латвии удалось прервать серию поражений, сыграв вничью 0:0, но игра в атаке всe ещe практически отсутствует. Явные проблемы с реализацией и низкий уровень креатива в финальной трети делают сборную Азербайджана уязвимой даже в домашних матчах.

Венгрия

Венгрия также переживает спад. Команда проиграла три матча подряд, а общий результат последних пяти игр – 13 пропущенных мячей и всего два забитых (в среднем 2.60 пропущенных и 0.40 забитых за игру). В последнем матче венгры уступили Швеции со счeтом 0:2, не показав уверенности в атаке. Тем не менее стоит учитывать, что поражения были от команд более высокого уровня – Турции, Германии, Нидерландов. Несмотря на это, оборона остаeтся главной проблемой – Венгрия пропускает в каждом из последних пяти матчей, и это тенденция может сохраниться.

Факты о командах

Азербайджан

  • Не выигрывает в 9 последних матчах
  • Не забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру
  • Нулевая ничья в последнем матче против Латвии

Венгрия

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • Средняя результативность – 0.40 гола за игру
  • В среднем пропускает 2.60 гола за игру

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (4)
2
Забитых мячей
8
0.5
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Товарищеские матчи. Сборные,
Азербайджан
1 : 2
10.06.2025
Венгрия
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Венгрия
1 : 0
13.10.2019
Азербайджан
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Азербайджан
1 : 3
08.06.2019
Венгрия
Товарищеские матчи. Сборные,
Азербайджан
0 : 2
09.02.2011
Венгрия

Прогноз на матч Азербайджан – Венгрия

Обе команды находятся в затяжных кризисах. Азербайджан не может ни забить, ни выстроить плотную оборону, тогда как Венгрия допускает массу ошибок в защите, но имеет чуть больше потенциала в атаке. С учeтом слабой формы соперников игра ожидается осторожной, без большого количества голевых моментов. Венгрия, несмотря на свои проблемы, выглядит чуть предпочтительнее по качеству игроков и опыту матчей с сильными сборными. Вероятен минимальный успех гостей в матче с низкой результативностью.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу Венгрии

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу Венгрии – коэффициент 6.00
  • Победа Венгрии – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.72

6.00
Точный счёт 0:1 в пользу Венгрии
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи. Сборные Венгрия Азербайджан
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 2
5.75
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Гомель - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Гомеля»
Матч завершен
0 : 1
7.50
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Молодечно - Динамо-Брест
Точный счёт 1:3 в пользу «Динамо-Брест»
Матч завершен
2 : 0
6.50
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Минейро - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 3
7.10
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сан-Паулу - Васко да Гама
Точный счёт 2:1 в пользу «Сан-Паулу»
Матч завершен
4 : 0
9.00
США. МЛС, 26 тур
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Точный счёт 2:2
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 