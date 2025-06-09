10 июня на стадионе «Далга Арена» в Баку состоится товарищеский матч между сборными Азербайджана и Венгрии. Обе команды находятся не в лучшей форме, и данный поединок может стать важной возможностью для реабилитации перед своими болельщиками. Несмотря на статус контрольного, матч обещает быть напряжeнным – обеим сборным крайне необходим результат.

Азербайджан

Сборная Азербайджана переживает тяжeлый период. Команда не выигрывает уже девять матчей подряд и не забивала ни одного гола в последних пяти встречах. При этом оборона оставляет желать лучшего: 11 пропущенных мячей за тот же отрезок (в среднем 2.20 за игру). В последнем матче против Латвии удалось прервать серию поражений, сыграв вничью 0:0, но игра в атаке всe ещe практически отсутствует. Явные проблемы с реализацией и низкий уровень креатива в финальной трети делают сборную Азербайджана уязвимой даже в домашних матчах.

Венгрия

Венгрия также переживает спад. Команда проиграла три матча подряд, а общий результат последних пяти игр – 13 пропущенных мячей и всего два забитых (в среднем 2.60 пропущенных и 0.40 забитых за игру). В последнем матче венгры уступили Швеции со счeтом 0:2, не показав уверенности в атаке. Тем не менее стоит учитывать, что поражения были от команд более высокого уровня – Турции, Германии, Нидерландов. Несмотря на это, оборона остаeтся главной проблемой – Венгрия пропускает в каждом из последних пяти матчей, и это тенденция может сохраниться.

Факты о командах

Азербайджан

Не выигрывает в 9 последних матчах

Не забивает в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру

Нулевая ничья в последнем матче против Латвии

Венгрия

Проигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 5 последних матчах

Средняя результативность – 0.40 гола за игру

В среднем пропускает 2.60 гола за игру

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (4) 2 Забитых мячей 8 0.5 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:3 Товарищеские матчи. Сборные, Азербайджан 1 : 2 Венгрия Отбор ЧЕ-2020, 8 тур Венгрия 1 : 0 Азербайджан Отбор ЧЕ-2020, 3 тур Азербайджан 1 : 3 Венгрия Товарищеские матчи. Сборные, Азербайджан 0 : 2 Венгрия

Прогноз на матч Азербайджан – Венгрия

Обе команды находятся в затяжных кризисах. Азербайджан не может ни забить, ни выстроить плотную оборону, тогда как Венгрия допускает массу ошибок в защите, но имеет чуть больше потенциала в атаке. С учeтом слабой формы соперников игра ожидается осторожной, без большого количества голевых моментов. Венгрия, несмотря на свои проблемы, выглядит чуть предпочтительнее по качеству игроков и опыту матчей с сильными сборными. Вероятен минимальный успех гостей в матче с низкой результативностью.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу Венгрии

Рекомендованные ставки: