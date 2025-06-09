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Прогноз на точный счёт матча Беларусь – Россия: Товарищеские матчи, 10 июня 2025

09 июня 2025 11:55
Беларусь - Россия
10 июн. 2025, вторник 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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6.00
Точный счёт 1:3 в пользу России
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10 июня на «Национальном футбольном стадионе» в Минске сборная Беларуси проведeт контрольный матч против сборной России. Обе команды подходят к игре в хорошей форме, и, несмотря на статус товарищеской встречи, на поле ожидается серьeзное противостояние.

Беларусь

Сборная Беларуси уверенно провела последние три контрольных матча, выиграв у Казахстана (4:1), Азербайджана (2:0) и Таджикистана (5:0). В этих играх команда продемонстрировала разнообразие атакующих решений и высокую реализацию моментов – в среднем 2.40 гола за матч. При этом оборона также выглядит стабильно, пропуская менее одного мяча за игру. Беларусь забивает в четырeх матчах подряд, а с приходом новой волны молодых игроков усилилась динамика в средней линии и на флангах. Однако стоит отметить, что последние победы были одержаны над командами среднего и ниже уровня.

Россия

Сборная России не проигрывает в товарищеских матчах уже 17 встреч подряд и забивает на протяжении 16 матчей. За последние пять игр российская команда забила впечатляющие 26 голов – в среднем 5.20 за матч. Команда показывает доминирующий стиль, активно использует высокий прессинг и эффективна при стандартах. Против Нигерии (1:1) россияне столкнулись с более организованной обороной, что показало, что и у них есть слабые места при плотной игре соперника. Тем не менее оборона остаeтся одной из самых надeжных – всего один пропущенный гол в пяти матчах.

Факты о командах

Беларусь

  • 3 победы подряд в товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 12 забитых, 4 пропущенных
  • Средняя результативность: 2.40 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
  • Забивает в 4 матчах подряд

Россия

  • Не проигрывает в 17 матчах
  • В последних 5 играх: 26 забитых, 1 пропущенный
  • Средняя результативность: 5.20 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за матч
  • Не пропускает в 8 из 10 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (3)
3
Забитых мячей
12
1
В среднем за матч
4
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Товарищеские матчи. Сборные,
Беларусь
1 : 4
10.06.2025
Россия
Товарищеские матчи. Сборные,
Беларусь
0 : 4
07.06.2024
Россия
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
4 : 2
07.06.2015
Беларусь

Прогноз на матч Беларусь – Россия

Сборная Беларуси показывает убедительные результаты в последних матчах, но уровень соперников уступает тому, что представляет сборная России. Команда Валерия Карпина находится в блестящей форме, отличается высокой атакующей мощью и железобетонной обороной. Беларусь, скорее всего, попытается сыграть от обороны и будет опасна на контратаках, но сдержать такую атакующую линию, как у России, будет крайне сложно. Ожидаем уверенную победу гостей с доминированием на протяжении всей игры, при этом Беларусь может отличиться, учитывая еe форму и мотивацию сыграть достойно на домашней арене.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу России

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:3 в пользу России – коэффициент 6.00
  • Победа России с форой -1.5 – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.30
  • Индивидуальный тотал России больше 2.5 – коэффициент 2.10

6.00
Точный счёт 1:3 в пользу России
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Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи. Сборные Россия Беларусь
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