10 июня на «Национальном футбольном стадионе» в Минске сборная Беларуси проведeт контрольный матч против сборной России. Обе команды подходят к игре в хорошей форме, и, несмотря на статус товарищеской встречи, на поле ожидается серьeзное противостояние.
Беларусь
Сборная Беларуси уверенно провела последние три контрольных матча, выиграв у Казахстана (4:1), Азербайджана (2:0) и Таджикистана (5:0). В этих играх команда продемонстрировала разнообразие атакующих решений и высокую реализацию моментов – в среднем 2.40 гола за матч. При этом оборона также выглядит стабильно, пропуская менее одного мяча за игру. Беларусь забивает в четырeх матчах подряд, а с приходом новой волны молодых игроков усилилась динамика в средней линии и на флангах. Однако стоит отметить, что последние победы были одержаны над командами среднего и ниже уровня.
Россия
Сборная России не проигрывает в товарищеских матчах уже 17 встреч подряд и забивает на протяжении 16 матчей. За последние пять игр российская команда забила впечатляющие 26 голов – в среднем 5.20 за матч. Команда показывает доминирующий стиль, активно использует высокий прессинг и эффективна при стандартах. Против Нигерии (1:1) россияне столкнулись с более организованной обороной, что показало, что и у них есть слабые места при плотной игре соперника. Тем не менее оборона остаeтся одной из самых надeжных – всего один пропущенный гол в пяти матчах.
Факты о командах
Беларусь
- 3 победы подряд в товарищеских матчах
- В последних 5 играх: 12 забитых, 4 пропущенных
- Средняя результативность: 2.40 гола за игру
- Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
- Забивает в 4 матчах подряд
Россия
- Не проигрывает в 17 матчах
- В последних 5 играх: 26 забитых, 1 пропущенный
- Средняя результативность: 5.20 гола за игру
- Пропускает в среднем 0.20 гола за матч
- Не пропускает в 8 из 10 последних матчей
Прогноз на матч Беларусь – Россия
Сборная Беларуси показывает убедительные результаты в последних матчах, но уровень соперников уступает тому, что представляет сборная России. Команда Валерия Карпина находится в блестящей форме, отличается высокой атакующей мощью и железобетонной обороной. Беларусь, скорее всего, попытается сыграть от обороны и будет опасна на контратаках, но сдержать такую атакующую линию, как у России, будет крайне сложно. Ожидаем уверенную победу гостей с доминированием на протяжении всей игры, при этом Беларусь может отличиться, учитывая еe форму и мотивацию сыграть достойно на домашней арене.
Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу России
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:3 в пользу России – коэффициент 6.00
- Победа России с форой -1.5 – коэффициент 2.05
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.30
- Индивидуальный тотал России больше 2.5 – коэффициент 2.10