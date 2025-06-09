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Прогноз на точный счет матча Узбекистан – Катар: Квалификация ЧМ. Азия, 10 июня 2025

09 июня 2025 10:49
Узбекистан - Катар
10 июн. 2025, вторник 16:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, группа A, 10 тур
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6.50
Точный счёт 1:0 в пользу Узбекистана
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10 июня на Milliy Stadion в Ташкенте пройдет центральный матч десятого тура азиатской квалификации чемпионата мира, в котором встретятся сборные Узбекистана и Катара. Обе команды уже обеспечили себе проход в следующий раунд, но встреча всe равно обещает быть принципиальной: Узбекистан ведет борьбу за первое место, а Катар хочет сохранить лидерство, несмотря на нестабильную форму в гостях.

Узбекистан

Сборная Узбекистана демонстрирует надежную игру в последних турах. Команда не проигрывает в четырех матчах подряд в квалификации, набрав 18 очков и закрепившись на второй строчке. Линия обороны – сильнейшая сторона: всего 2 пропущенных мяча за 5 последних игр (0.40 в среднем), в том числе сухие матчи с ОАЭ и КНДР. В атаке цифры скромнее – 4 гола за 5 матчей, но свою задачу команда решает. Главный козырь – стабильность и сыгранность, а также мощная поддержка на домашнем стадионе.

Катар

Катар уверенно лидирует в группе, имея 16 очков после 6 туров, но демонстрирует нестабильность в выездных матчах – три поражения в трех последних гостевых играх квалификации. Команда умеет атаковать (10 голов в 5 матчах, в среднем 2.00), но в обороне серьезные проблемы: 11 пропущенных за тот же отрезок, или 2.20 в среднем. Особенно это заметно на фоне матчей против соперников уровня ОАЭ и Кыргызстана. Форвард Альмоэз Али остается ключевой фигурой, но при высоком давлении команда нередко теряется.

Факты о командах

Узбекистан

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру

Катар

  • Три поражения подряд в выездных матчах квалификации
  • Пропускает в 9 из 11 последних игр
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру
  • Забивает в 3 последних турах
  • Средняя результативность – 2.00 гола за игру

Личные встречи
75% (6)
13% (1)
13% (1)
16
Забитых мячей
5
2
В среднем за матч
0.63
5:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур
Узбекистан
3 : 0
10.06.2025
Катар
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 5 тур
Катар
3 : 2
14.11.2024
Узбекистан
Кубок Азии, 1/4 финала
Катар
1 : 1
03.02.2024
Узбекистан
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 7 тур
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1 : 0
28.03.2017
Катар
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
Катар
0 : 1
06.09.2016
Узбекистан
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия,
Узбекистан
5 : 1
18.06.2013
Катар
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия,
Катар
0 : 1
16.10.2012
Узбекистан
Кубок Азии, 1 тур
Катар
0 : 2
07.01.2011
Узбекистан
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Прогноз на матч Узбекистан – Катар

Учитывая фактор домашнего поля, стабильность обороны и текущую форму, Узбекистан выглядит предпочтительнее. Катар силен в атаке, но нестабилен в обороне и часто теряет очки на выезде. Хозяева, скорее всего, будут играть с позиции силы, контролируя центр поля и минимизируя риски в защите. Катар же может рассчитывать на быстрые атаки, но пробить организованную оборону Узбекистана будет непросто. Вероятно, хозяева одержат минимальную победу в закрытом по стилю матче.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу Узбекистана

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу Узбекистана – коэффициент 6.50
  • Победа Узбекистана – коэффициент 2.30
  • Индивидуальный тотал Катара меньше 1.0 – коэффициент 1.80

6.50
Точный счёт 1:0 в пользу Узбекистана
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Автор: Ланьков Роман
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап Катар Узбекистан
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