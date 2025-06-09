10 июня на Milliy Stadion в Ташкенте пройдет центральный матч десятого тура азиатской квалификации чемпионата мира, в котором встретятся сборные Узбекистана и Катара. Обе команды уже обеспечили себе проход в следующий раунд, но встреча всe равно обещает быть принципиальной: Узбекистан ведет борьбу за первое место, а Катар хочет сохранить лидерство, несмотря на нестабильную форму в гостях.

Узбекистан

Сборная Узбекистана демонстрирует надежную игру в последних турах. Команда не проигрывает в четырех матчах подряд в квалификации, набрав 18 очков и закрепившись на второй строчке. Линия обороны – сильнейшая сторона: всего 2 пропущенных мяча за 5 последних игр (0.40 в среднем), в том числе сухие матчи с ОАЭ и КНДР. В атаке цифры скромнее – 4 гола за 5 матчей, но свою задачу команда решает. Главный козырь – стабильность и сыгранность, а также мощная поддержка на домашнем стадионе.

Катар

Катар уверенно лидирует в группе, имея 16 очков после 6 туров, но демонстрирует нестабильность в выездных матчах – три поражения в трех последних гостевых играх квалификации. Команда умеет атаковать (10 голов в 5 матчах, в среднем 2.00), но в обороне серьезные проблемы: 11 пропущенных за тот же отрезок, или 2.20 в среднем. Особенно это заметно на фоне матчей против соперников уровня ОАЭ и Кыргызстана. Форвард Альмоэз Али остается ключевой фигурой, но при высоком давлении команда нередко теряется.

Факты о командах

Узбекистан

Не проигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Забивает в среднем 0.80 гола за игру

Катар

Три поражения подряд в выездных матчах квалификации

Пропускает в 9 из 11 последних игр

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру

Забивает в 3 последних турах

Средняя результативность – 2.00 гола за игру

Личные встречи 75% (6) 13% (1) 13% (1) 16 Забитых мячей 5 2 В среднем за матч 0.63 5:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 1:1 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур Узбекистан 3 : 0 Катар Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 5 тур Катар 3 : 2 Узбекистан Кубок Азии, 1/4 финала Катар 1 : 1 Узбекистан Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 7 тур Узбекистан 1 : 0 Катар Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур Катар 0 : 1 Узбекистан Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия, Узбекистан 5 : 1 Катар Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия, Катар 0 : 1 Узбекистан Кубок Азии, 1 тур Катар 0 : 2 Узбекистан

Прогноз на матч Узбекистан – Катар

Учитывая фактор домашнего поля, стабильность обороны и текущую форму, Узбекистан выглядит предпочтительнее. Катар силен в атаке, но нестабилен в обороне и часто теряет очки на выезде. Хозяева, скорее всего, будут играть с позиции силы, контролируя центр поля и минимизируя риски в защите. Катар же может рассчитывать на быстрые атаки, но пробить организованную оборону Узбекистана будет непросто. Вероятно, хозяева одержат минимальную победу в закрытом по стилю матче.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу Узбекистана

Рекомендованные ставки: