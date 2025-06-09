10 июня на Milliy Stadion в Ташкенте пройдет центральный матч десятого тура азиатской квалификации чемпионата мира, в котором встретятся сборные Узбекистана и Катара. Обе команды уже обеспечили себе проход в следующий раунд, но встреча всe равно обещает быть принципиальной: Узбекистан ведет борьбу за первое место, а Катар хочет сохранить лидерство, несмотря на нестабильную форму в гостях.
Узбекистан
Сборная Узбекистана демонстрирует надежную игру в последних турах. Команда не проигрывает в четырех матчах подряд в квалификации, набрав 18 очков и закрепившись на второй строчке. Линия обороны – сильнейшая сторона: всего 2 пропущенных мяча за 5 последних игр (0.40 в среднем), в том числе сухие матчи с ОАЭ и КНДР. В атаке цифры скромнее – 4 гола за 5 матчей, но свою задачу команда решает. Главный козырь – стабильность и сыгранность, а также мощная поддержка на домашнем стадионе.
Катар
Катар уверенно лидирует в группе, имея 16 очков после 6 туров, но демонстрирует нестабильность в выездных матчах – три поражения в трех последних гостевых играх квалификации. Команда умеет атаковать (10 голов в 5 матчах, в среднем 2.00), но в обороне серьезные проблемы: 11 пропущенных за тот же отрезок, или 2.20 в среднем. Особенно это заметно на фоне матчей против соперников уровня ОАЭ и Кыргызстана. Форвард Альмоэз Али остается ключевой фигурой, но при высоком давлении команда нередко теряется.
Факты о командах
Узбекистан
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- Пропускает в среднем 0.40 гола за игру
- Забивает в среднем 0.80 гола за игру
Катар
- Три поражения подряд в выездных матчах квалификации
- Пропускает в 9 из 11 последних игр
- Пропускает в среднем 2.20 гола за игру
- Забивает в 3 последних турах
- Средняя результативность – 2.00 гола за игру
Прогноз на матч Узбекистан – Катар
Учитывая фактор домашнего поля, стабильность обороны и текущую форму, Узбекистан выглядит предпочтительнее. Катар силен в атаке, но нестабилен в обороне и часто теряет очки на выезде. Хозяева, скорее всего, будут играть с позиции силы, контролируя центр поля и минимизируя риски в защите. Катар же может рассчитывать на быстрые атаки, но пробить организованную оборону Узбекистана будет непросто. Вероятно, хозяева одержат минимальную победу в закрытом по стилю матче.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу Узбекистана
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу Узбекистана – коэффициент 6.50
- Победа Узбекистана – коэффициент 2.30
- Индивидуальный тотал Катара меньше 1.0 – коэффициент 1.80