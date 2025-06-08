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Прогноз на точный счёт матча Казахстан – Северная Македония: Квалификация ЧМ, 9 июня

08 июня 2025 9:45
Казахстан - Северная Македония
09 июн. 2025, понедельник 17:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 4 тур
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6.50
Точный счёт 1:2 в пользу Северной Македонии
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9 июня на «Астана Арене» в рамках 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира сборная Казахстана примет команду Северной Македонии. Матч стартует в 17:00 по московскому времени. Хозяева рассчитывают на вторую победу в группе, однако соперник набрал отличную форму и уверенно идeт без поражений, в том числе в матчах против более сильных соперников.

Казахстан

Казахстан пока демонстрирует нестабильную игру: в официальных матчах команда победила Лихтенштейн (2:0), но уступила Уэльсу (1:3), а в товарищеской встрече была разгромлена Белоруссией (1:4). Команда забивает в 4 последних матчах, но при этом крайне ненадeжна в обороне – 9 пропущенных мячей за 5 встреч (в среднем 1.80 за игру). Атака держится на Асхате Тагыбергене, у которого 4 гола в 17 играх за сборную, однако команде в целом не хватает глубины состава, особенно в защите.

Северная Македония

Македонцы уверенно идут на втором месте группы с 5 очками и не проигрывают уже 9 матчей подряд. Команда стабильно забивает – 10 игр кряду с минимум одним голом, в том числе в ворота Бельгии (1:1) и Уэльса (1:1). В последних 5 играх команда забила 7 голов, пропустив только два – в среднем 1.40 забито и 0.40 пропущено за матч. Лидером команды остаeтся Энис Барди с 5 голами в 17 матчах. Северная Македония демонстрирует организованную игру и баланс между линиями, умея эффективно использовать свои моменты.

Факты о командах

Казахстан

  • Победа над Лихтенштейном – 2:0
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч
  • Забивает в 4 последних встречах
  • 6 забитых и 9 пропущенных в последних 5 играх

Северная Македония

  • Не проигрывает 9 матчей подряд
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • Забивает в 10 последних матчах
  • 7 голов и всего 2 пропущенных за 5 последних игр

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
0
Забитых мячей
5
0
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Казахстан
0 : 1
09.06.2025
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные,
Северная Македония
4 : 0
04.06.2021
Казахстан

Прогноз на матч

На фоне надeжной игры Северной Македонии и нестабильности Казахстана фаворитом выглядит команда гостей. Казахстан часто ошибается в обороне и даeт сопернику пространство, чем македонцы умеют пользоваться. Гости хорошо справляются даже с командами более высокого уровня, а Казахстан проиграл с крупным счeтом Беларуси и КНДР в недавних матчах. При этом казахстанцы, играя дома и обладая волевым характером, способны отличиться хотя бы однажды, особенно учитывая их текущую результативность.

Исходя из статистики и формы команд, наиболее логичный исход – победа Северной Македонии с пропущенным мячом. Гости выглядят более уверенно и организованно, а Казахстан может воспользоваться редкими моментами при поддержке трибун.

Точный счeт: 1:2 в пользу Северной Македонии

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу Северной Македонии – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Победа Северной Македонии – коэффициент 2.30

6.50
Точный счёт 1:2 в пользу Северной Македонии
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Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Северная Македония Казахстан
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