9 июня на «Астана Арене» в рамках 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира сборная Казахстана примет команду Северной Македонии. Матч стартует в 17:00 по московскому времени. Хозяева рассчитывают на вторую победу в группе, однако соперник набрал отличную форму и уверенно идeт без поражений, в том числе в матчах против более сильных соперников.
Казахстан
Казахстан пока демонстрирует нестабильную игру: в официальных матчах команда победила Лихтенштейн (2:0), но уступила Уэльсу (1:3), а в товарищеской встрече была разгромлена Белоруссией (1:4). Команда забивает в 4 последних матчах, но при этом крайне ненадeжна в обороне – 9 пропущенных мячей за 5 встреч (в среднем 1.80 за игру). Атака держится на Асхате Тагыбергене, у которого 4 гола в 17 играх за сборную, однако команде в целом не хватает глубины состава, особенно в защите.
Северная Македония
Македонцы уверенно идут на втором месте группы с 5 очками и не проигрывают уже 9 матчей подряд. Команда стабильно забивает – 10 игр кряду с минимум одним голом, в том числе в ворота Бельгии (1:1) и Уэльса (1:1). В последних 5 играх команда забила 7 голов, пропустив только два – в среднем 1.40 забито и 0.40 пропущено за матч. Лидером команды остаeтся Энис Барди с 5 голами в 17 матчах. Северная Македония демонстрирует организованную игру и баланс между линиями, умея эффективно использовать свои моменты.
Факты о командах
Казахстан
- Победа над Лихтенштейном – 2:0
- Пропускает в среднем 1.80 гола за матч
- Забивает в 4 последних встречах
- 6 забитых и 9 пропущенных в последних 5 играх
Северная Македония
- Не проигрывает 9 матчей подряд
- Пропускает в среднем 0.40 гола за игру
- Забивает в 10 последних матчах
- 7 голов и всего 2 пропущенных за 5 последних игр
Прогноз на матч
На фоне надeжной игры Северной Македонии и нестабильности Казахстана фаворитом выглядит команда гостей. Казахстан часто ошибается в обороне и даeт сопернику пространство, чем македонцы умеют пользоваться. Гости хорошо справляются даже с командами более высокого уровня, а Казахстан проиграл с крупным счeтом Беларуси и КНДР в недавних матчах. При этом казахстанцы, играя дома и обладая волевым характером, способны отличиться хотя бы однажды, особенно учитывая их текущую результативность.
Исходя из статистики и формы команд, наиболее логичный исход – победа Северной Македонии с пропущенным мячом. Гости выглядят более уверенно и организованно, а Казахстан может воспользоваться редкими моментами при поддержке трибун.
Точный счeт: 1:2 в пользу Северной Македонии
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу Северной Македонии – коэффициент 6.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Победа Северной Македонии – коэффициент 2.30