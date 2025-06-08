9 июня на «Астана Арене» в рамках 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира сборная Казахстана примет команду Северной Македонии. Матч стартует в 17:00 по московскому времени. Хозяева рассчитывают на вторую победу в группе, однако соперник набрал отличную форму и уверенно идeт без поражений, в том числе в матчах против более сильных соперников.

Казахстан

Казахстан пока демонстрирует нестабильную игру: в официальных матчах команда победила Лихтенштейн (2:0), но уступила Уэльсу (1:3), а в товарищеской встрече была разгромлена Белоруссией (1:4). Команда забивает в 4 последних матчах, но при этом крайне ненадeжна в обороне – 9 пропущенных мячей за 5 встреч (в среднем 1.80 за игру). Атака держится на Асхате Тагыбергене, у которого 4 гола в 17 играх за сборную, однако команде в целом не хватает глубины состава, особенно в защите.

Северная Македония

Македонцы уверенно идут на втором месте группы с 5 очками и не проигрывают уже 9 матчей подряд. Команда стабильно забивает – 10 игр кряду с минимум одним голом, в том числе в ворота Бельгии (1:1) и Уэльса (1:1). В последних 5 играх команда забила 7 голов, пропустив только два – в среднем 1.40 забито и 0.40 пропущено за матч. Лидером команды остаeтся Энис Барди с 5 голами в 17 матчах. Северная Македония демонстрирует организованную игру и баланс между линиями, умея эффективно использовать свои моменты.

Факты о командах

Казахстан

Победа над Лихтенштейном – 2:0

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч

Забивает в 4 последних встречах

6 забитых и 9 пропущенных в последних 5 играх

Северная Македония

Не проигрывает 9 матчей подряд

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Забивает в 10 последних матчах

7 голов и всего 2 пропущенных за 5 последних игр

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (2) 0 Забитых мячей 5 0 В среднем за матч 2.5 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:0 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур Казахстан 0 : 1 Северная Македония Товарищеские матчи. Сборные, Северная Македония 4 : 0 Казахстан

Прогноз на матч

На фоне надeжной игры Северной Македонии и нестабильности Казахстана фаворитом выглядит команда гостей. Казахстан часто ошибается в обороне и даeт сопернику пространство, чем македонцы умеют пользоваться. Гости хорошо справляются даже с командами более высокого уровня, а Казахстан проиграл с крупным счeтом Беларуси и КНДР в недавних матчах. При этом казахстанцы, играя дома и обладая волевым характером, способны отличиться хотя бы однажды, особенно учитывая их текущую результативность.

Исходя из статистики и формы команд, наиболее логичный исход – победа Северной Македонии с пропущенным мячом. Гости выглядят более уверенно и организованно, а Казахстан может воспользоваться редкими моментами при поддержке трибун.

Точный счeт: 1:2 в пользу Северной Македонии

Рекомендованные ставки: