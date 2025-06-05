6 июня на «Пушкаш Арене» в Будапеште Венгрия сыграет против Швеции в рамках товарищеского матча. Сборные находятся в разном эмоциональном и игровом состоянии, что отражается в их результатах последних матчей. Обе команды активно используют спарринги для обкатки составов, но при этом различается степень стабильности.

Венгрия

Сборная Венгрии переживает спад: в пяти последних матчах – четыре поражения и одна ничья. Команда пропустила 11 голов и забила всего 4. На домашнем поле венгры не могут победить уже пять игр подряд, а в защите у команды серьезные проблемы – в среднем 2.2 пропущенных за матч. Даже против не самых мощных соперников, как Босния или Турция, команда регулярно позволяет слишком многое в обороне.

Тем не менее, атака показывает признаки жизни: венгры забивали в 8 последних товарищеских матчах. Но эффективность оставляет желать лучшего – в последних пяти играх в среднем лишь 0.8 гола за игру.

Швеция

Сборная Швеции демонстрирует приличную форму: 7 побед в 9 матчах, всего 3 пропущенных мяча за 5 последних игр. Команда уверенно переиграла Северную Ирландию (5:1), Эстонию (3:0) и Азербайджан (6:0), демонстрируя мощную атаку и организованную оборону.

На выезде бывают осечки, как поражение от Люксембурга, но это скорее исключение. Шведы результативны: 3.2 гола за игру в последних 5 матчах. Важно и то, что команда забивает в 7 из 9 последних матчей, что говорит о системности атакующей игры.

Факты о командах

Венгрия

Забивает в 8 последних товарищеских матчах

Не выигрывает дома 5 матчей подряд

Пропускает в 4 последних играх

В среднем – 0.8 забитого и 2.2 пропущенного за матч

Швеция

Не проигрывает в 7 из 9 матчей

Забивает в 7 из 9 игр

В среднем – 3.2 гола за матч

Пропускает в 4 последних матчах

Личные встречи 17% (1) 0% (0) 83% (5) 4 Забитых мячей 11 0.67 В среднем за матч 1.83 2:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Товарищеские матчи. Сборные, Венгрия 0 : 2 Швеция Товарищеские матчи. Сборные, Венгрия 0 : 2 Швеция Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 9 тур Венгрия 2 : 1 Швеция Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 1 тур Швеция 2 : 0 Венгрия Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур Венгрия 1 : 2 Швеция Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур Швеция 2 : 1 Венгрия

Прогноз на матч «Венгрия» – «Швеция»

На текущий момент Швеция выглядит значительно стабильнее и мощнее. Сильная атака и уверенность в результатах придают команде психологическое преимущество. Венгрия, несмотря на поддержку трибун, испытывает проблемы в обороне и с реализацией. Учитывая форму соперников и характер товарищеского матча, логичным выглядит ставка на результативную победу гостей.

Прогноз на точный счет: 1:3 в пользу Швеции.

Рекомендованные ставки: