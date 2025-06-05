6 июня на «Пушкаш Арене» в Будапеште Венгрия сыграет против Швеции в рамках товарищеского матча. Сборные находятся в разном эмоциональном и игровом состоянии, что отражается в их результатах последних матчей. Обе команды активно используют спарринги для обкатки составов, но при этом различается степень стабильности.
Венгрия
Сборная Венгрии переживает спад: в пяти последних матчах – четыре поражения и одна ничья. Команда пропустила 11 голов и забила всего 4. На домашнем поле венгры не могут победить уже пять игр подряд, а в защите у команды серьезные проблемы – в среднем 2.2 пропущенных за матч. Даже против не самых мощных соперников, как Босния или Турция, команда регулярно позволяет слишком многое в обороне.
Тем не менее, атака показывает признаки жизни: венгры забивали в 8 последних товарищеских матчах. Но эффективность оставляет желать лучшего – в последних пяти играх в среднем лишь 0.8 гола за игру.
Швеция
Сборная Швеции демонстрирует приличную форму: 7 побед в 9 матчах, всего 3 пропущенных мяча за 5 последних игр. Команда уверенно переиграла Северную Ирландию (5:1), Эстонию (3:0) и Азербайджан (6:0), демонстрируя мощную атаку и организованную оборону.
На выезде бывают осечки, как поражение от Люксембурга, но это скорее исключение. Шведы результативны: 3.2 гола за игру в последних 5 матчах. Важно и то, что команда забивает в 7 из 9 последних матчей, что говорит о системности атакующей игры.
Факты о командах
Венгрия
- Забивает в 8 последних товарищеских матчах
- Не выигрывает дома 5 матчей подряд
- Пропускает в 4 последних играх
- В среднем – 0.8 забитого и 2.2 пропущенного за матч
Швеция
- Не проигрывает в 7 из 9 матчей
- Забивает в 7 из 9 игр
- В среднем – 3.2 гола за матч
- Пропускает в 4 последних матчах
Прогноз на матч «Венгрия» – «Швеция»
На текущий момент Швеция выглядит значительно стабильнее и мощнее. Сильная атака и уверенность в результатах придают команде психологическое преимущество. Венгрия, несмотря на поддержку трибун, испытывает проблемы в обороне и с реализацией. Учитывая форму соперников и характер товарищеского матча, логичным выглядит ставка на результативную победу гостей.
Прогноз на точный счет: 1:3 в пользу Швеции.
Рекомендованные ставки:
- Победа Швеции с форой (-1) – коэффициент 2.30
- Обе команды забьют – да – коэффициент 1.88
- Индивидуальный тотал Швеции больше 2.5 – коэффициент 2.75
- Точный счет 1:3 – коэффициент 7.00