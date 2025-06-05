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Прогноз на точный счет матча Венгрия – Швеция: Товарищеские матчи, 6 июня 2025

05 июня 2025 11:55
Венгрия - Швеция
06 июн. 2025, пятница 20:30 | Товарищеские матчи. Сборные
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7.00
Точный счет 1:3 в пользу Швеции
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6 июня на «Пушкаш Арене» в Будапеште Венгрия сыграет против Швеции в рамках товарищеского матча. Сборные находятся в разном эмоциональном и игровом состоянии, что отражается в их результатах последних матчей. Обе команды активно используют спарринги для обкатки составов, но при этом различается степень стабильности.

Венгрия

Сборная Венгрии переживает спад: в пяти последних матчах – четыре поражения и одна ничья. Команда пропустила 11 голов и забила всего 4. На домашнем поле венгры не могут победить уже пять игр подряд, а в защите у команды серьезные проблемы – в среднем 2.2 пропущенных за матч. Даже против не самых мощных соперников, как Босния или Турция, команда регулярно позволяет слишком многое в обороне.

Тем не менее, атака показывает признаки жизни: венгры забивали в 8 последних товарищеских матчах. Но эффективность оставляет желать лучшего – в последних пяти играх в среднем лишь 0.8 гола за игру.

Швеция

Сборная Швеции демонстрирует приличную форму: 7 побед в 9 матчах, всего 3 пропущенных мяча за 5 последних игр. Команда уверенно переиграла Северную Ирландию (5:1), Эстонию (3:0) и Азербайджан (6:0), демонстрируя мощную атаку и организованную оборону.

На выезде бывают осечки, как поражение от Люксембурга, но это скорее исключение. Шведы результативны: 3.2 гола за игру в последних 5 матчах. Важно и то, что команда забивает в 7 из 9 последних матчей, что говорит о системности атакующей игры.

Факты о командах

Венгрия

  • Забивает в 8 последних товарищеских матчах
  • Не выигрывает дома 5 матчей подряд
  • Пропускает в 4 последних играх
  • В среднем – 0.8 забитого и 2.2 пропущенного за матч

Швеция

  • Не проигрывает в 7 из 9 матчей
  • Забивает в 7 из 9 игр
  • В среднем – 3.2 гола за матч
  • Пропускает в 4 последних матчах

Личные встречи
17% (1)
0% (0)
83% (5)
4
Забитых мячей
11
0.67
В среднем за матч
1.83
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Товарищеские матчи. Сборные,
Венгрия
0 : 2
06.06.2025
Швеция
Товарищеские матчи. Сборные,
Венгрия
0 : 2
15.11.2016
Швеция
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 9 тур
Венгрия
2 : 1
02.09.2011
Швеция
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 1 тур
Швеция
2 : 0
03.09.2010
Венгрия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
Венгрия
1 : 2
05.09.2009
Швеция
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Швеция
2 : 1
10.09.2008
Венгрия
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Прогноз на матч «Венгрия» – «Швеция»

На текущий момент Швеция выглядит значительно стабильнее и мощнее. Сильная атака и уверенность в результатах придают команде психологическое преимущество. Венгрия, несмотря на поддержку трибун, испытывает проблемы в обороне и с реализацией. Учитывая форму соперников и характер товарищеского матча, логичным выглядит ставка на результативную победу гостей.

Прогноз на точный счет: 1:3 в пользу Швеции.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Швеции с форой (-1) – коэффициент 2.30
  • Обе команды забьют – да – коэффициент 1.88
  • Индивидуальный тотал Швеции больше 2.5 – коэффициент 2.75
  • Точный счет 1:3 – коэффициент 7.00

7.00
Точный счет 1:3 в пользу Швеции
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Автор: Мещеряков Денис
Товарищеские матчи. Сборные Швеция Венгрия
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