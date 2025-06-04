5 июня на стадионе Басра Интернешнл в Ираке состоится ключевой матч 9 тура азиатской квалификации ЧМ-2026. Хозяева из Ирака, идущие третьими в группе, сразятся с лидером – Южной Кореей. Обе команды находятся в верхней части таблицы, демонстрируя разную игровую динамику: Ирак делает ставку на энергичный домашний футбол, Корея – на стабильность и контроль.
Ирак
Ирак показывает неоднозначные результаты в отборочном цикле: команда имеет шесть побед и остаeтся одной из самых часто побеждающих в группе. Однако последние матчи вскрывают нестабильность в обороне. Поражение от Палестины 1:2, ничья с Кувейтом 2:2 и нулевая ничья с Иорданией говорят о трудностях в реализации и защите. Команда забивает регулярно – 6 голов за 5 матчей, Аймен Хуссейн лидирует в атаке с 14 мячами за 16 матчей. На домашнем стадионе Ирак чувствует себя комфортно – не проигрывает 6 матчей подряд, но каждый из соперников в последних турах создавал моменты.
Южная Корея
Южная Корея лидирует в отборочной группе, но в последних турах столкнулась с серией ничейных результатов. Команда трижды подряд завершала матчи со счeтом 1:1 – против Палестины, Омана и Иордании. При этом Корея продолжает забивать стабильно – в 7 матчах подряд. Сон Хын Мин остаeтся ключевой фигурой атаки, забив 13 мячей за 22 матча. Южная Корея в среднем забивает 1.8 мяча за игру, но при этом и пропускает – 6 голов за последние 5 матчей. Команда предпочитает контролировать темп, но в обороне часто допускает ошибки.
Факты о командах:
Ирак
- Не проигрывает в 6 последних матчах дома
- В последних 5 играх: 6 забитых, 7 пропущенных
- Аймен Хуссейн забил 14 мячей в 16 матчах
- Забивает в 3 матчах подряд
Южная Корея
- Играет вничью в 3 матчах подряд
- Забивает в 7 матчах подряд
- В последних 5 играх: 9 забитых, 6 пропущенных
- В среднем 1.8 гола за матч в атаке, 1.2 – в защите
Прогноз на матч Ирак – Южная Корея
Матч обещает быть открытым и напряжeнным. Оба коллектива забивают стабильно, но ни один не может похвастаться надeжной обороной. Ирак дома способен навязать борьбу даже лидерам, а Южная Корея в последних турах допускает потери очков на фоне слабого контроля после перерыва. Учитывая регулярные голы обеих сторон и общий атакующий настрой, наиболее вероятен сценарий с обменом мячами и ничейным исходом.
Прогноз на точный счeт: 1:1
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Ничья – коэффициент 3.10
- Индивидуальный тотал Ирака больше 0.5 – коэффициент 1.60