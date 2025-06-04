5 июня на стадионе Басра Интернешнл в Ираке состоится ключевой матч 9 тура азиатской квалификации ЧМ-2026. Хозяева из Ирака, идущие третьими в группе, сразятся с лидером – Южной Кореей. Обе команды находятся в верхней части таблицы, демонстрируя разную игровую динамику: Ирак делает ставку на энергичный домашний футбол, Корея – на стабильность и контроль.

Ирак

Ирак показывает неоднозначные результаты в отборочном цикле: команда имеет шесть побед и остаeтся одной из самых часто побеждающих в группе. Однако последние матчи вскрывают нестабильность в обороне. Поражение от Палестины 1:2, ничья с Кувейтом 2:2 и нулевая ничья с Иорданией говорят о трудностях в реализации и защите. Команда забивает регулярно – 6 голов за 5 матчей, Аймен Хуссейн лидирует в атаке с 14 мячами за 16 матчей. На домашнем стадионе Ирак чувствует себя комфортно – не проигрывает 6 матчей подряд, но каждый из соперников в последних турах создавал моменты.

Южная Корея

Южная Корея лидирует в отборочной группе, но в последних турах столкнулась с серией ничейных результатов. Команда трижды подряд завершала матчи со счeтом 1:1 – против Палестины, Омана и Иордании. При этом Корея продолжает забивать стабильно – в 7 матчах подряд. Сон Хын Мин остаeтся ключевой фигурой атаки, забив 13 мячей за 22 матча. Южная Корея в среднем забивает 1.8 мяча за игру, но при этом и пропускает – 6 голов за последние 5 матчей. Команда предпочитает контролировать темп, но в обороне часто допускает ошибки.

Факты о командах:

Ирак

Не проигрывает в 6 последних матчах дома

В последних 5 играх: 6 забитых, 7 пропущенных

Аймен Хуссейн забил 14 мячей в 16 матчах

Забивает в 3 матчах подряд

Южная Корея

Играет вничью в 3 матчах подряд

Забивает в 7 матчах подряд

В последних 5 играх: 9 забитых, 6 пропущенных

В среднем 1.8 гола за матч в атаке, 1.2 – в защите

Личные встречи 0% (0) 25% (1) 75% (3) 2 Забитых мячей 7 0.5 В среднем за матч 1.75 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур Ирак 0 : 2 Южная Корея Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 4 тур Южная Корея 3 : 2 Ирак Товарищеские матчи. Сборные, Ирак 0 : 0 Южная Корея Кубок Азии, 1/2 финала Южная Корея 2 : 0 Ирак

Прогноз на матч Ирак – Южная Корея

Матч обещает быть открытым и напряжeнным. Оба коллектива забивают стабильно, но ни один не может похвастаться надeжной обороной. Ирак дома способен навязать борьбу даже лидерам, а Южная Корея в последних турах допускает потери очков на фоне слабого контроля после перерыва. Учитывая регулярные голы обеих сторон и общий атакующий настрой, наиболее вероятен сценарий с обменом мячами и ничейным исходом.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки: