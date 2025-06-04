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Прогноз на точный счет матча Ирак – Южная Корея: Квалификация ЧМ, 5 июня 2025

04 июня 2025 16:06
Ирак - Южная Корея
05 июн. 2025, четверг 21:15 | Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, группа B, 9 тур
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6.00
Точный счёт 1:1
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5 июня на стадионе Басра Интернешнл в Ираке состоится ключевой матч 9 тура азиатской квалификации ЧМ-2026. Хозяева из Ирака, идущие третьими в группе, сразятся с лидером – Южной Кореей. Обе команды находятся в верхней части таблицы, демонстрируя разную игровую динамику: Ирак делает ставку на энергичный домашний футбол, Корея – на стабильность и контроль.

Ирак

Ирак показывает неоднозначные результаты в отборочном цикле: команда имеет шесть побед и остаeтся одной из самых часто побеждающих в группе. Однако последние матчи вскрывают нестабильность в обороне. Поражение от Палестины 1:2, ничья с Кувейтом 2:2 и нулевая ничья с Иорданией говорят о трудностях в реализации и защите. Команда забивает регулярно – 6 голов за 5 матчей, Аймен Хуссейн лидирует в атаке с 14 мячами за 16 матчей. На домашнем стадионе Ирак чувствует себя комфортно – не проигрывает 6 матчей подряд, но каждый из соперников в последних турах создавал моменты.

Южная Корея

Южная Корея лидирует в отборочной группе, но в последних турах столкнулась с серией ничейных результатов. Команда трижды подряд завершала матчи со счeтом 1:1 – против Палестины, Омана и Иордании. При этом Корея продолжает забивать стабильно – в 7 матчах подряд. Сон Хын Мин остаeтся ключевой фигурой атаки, забив 13 мячей за 22 матча. Южная Корея в среднем забивает 1.8 мяча за игру, но при этом и пропускает – 6 голов за последние 5 матчей. Команда предпочитает контролировать темп, но в обороне часто допускает ошибки.

Факты о командах:

Ирак

  • Не проигрывает в 6 последних матчах дома
  • В последних 5 играх: 6 забитых, 7 пропущенных
  • Аймен Хуссейн забил 14 мячей в 16 матчах
  • Забивает в 3 матчах подряд

Южная Корея

  • Играет вничью в 3 матчах подряд
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 9 забитых, 6 пропущенных
  • В среднем 1.8 гола за матч в атаке, 1.2 – в защите

Личные встречи
0% (0)
25% (1)
75% (3)
2
Забитых мячей
7
0.5
В среднем за матч
1.75
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур
Ирак
0 : 2
05.06.2025
Южная Корея
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 4 тур
Южная Корея
3 : 2
15.10.2024
Ирак
Товарищеские матчи. Сборные,
Ирак
0 : 0
07.06.2017
Южная Корея
Кубок Азии, 1/2 финала
Южная Корея
2 : 0
26.01.2015
Ирак

Прогноз на матч Ирак – Южная Корея

Матч обещает быть открытым и напряжeнным. Оба коллектива забивают стабильно, но ни один не может похвастаться надeжной обороной. Ирак дома способен навязать борьбу даже лидерам, а Южная Корея в последних турах допускает потери очков на фоне слабого контроля после перерыва. Учитывая регулярные голы обеих сторон и общий атакующий настрой, наиболее вероятен сценарий с обменом мячами и ничейным исходом.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Ничья – коэффициент 3.10
  • Индивидуальный тотал Ирака больше 0.5 – коэффициент 1.60

6.00
Точный счёт 1:1
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Автор: Миронов Николай
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап Южная Корея Ирак
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