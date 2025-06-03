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Прогноз на точный счет матча Германия – Португалия: Лига наций, 4 июня 2025

03 июня 2025 11:02
Германия - Португалия
04 июн. 2025, среда 22:00 | Лига наций, 1/2 финала
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4.60
Точный счёт 2:1 в пользу Германии
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4 июня на стадионе Альянц Арена в Мюнхене состоится полуфинальный матч Лиги наций между Германией и Португалией. Обе команды прошли сложный отбор и подошли к ключевой стадии турнира в боевой форме. Германия уверенно прошла через сложную группу, не проиграв ни одного матча. Португалия показала мощную атаку, но при этом допускает немало ошибок в обороне, особенно на выезде. Эта встреча – не только борьба за финал, но и противостояние двух мощных атакующих стилей.

Германия

Сборная Германии демонстрирует стабильную форму в Лиге наций – команда не проигрывает уже 8 матчей подряд, в каждом из которых обязательно забивала. За последние пять игр подопечные Юлиана Нагельсмана отличились 14 раз, что составляет в среднем 2.8 гола за матч. Впечатляющая победа над Боснией (7:0) и результативная ничья с Италией (3:3) подчeркивают атакующую мощь команды. Вместе с этим остаeтся определeнная уязвимость в обороне – Германия пропускает в трeх последних играх подряд, в среднем по одному мячу за матч. Особую угрозу соперникам создают фланговые подключения и высокая плотность у чужой штрафной.

Португалия

Португалия также в хорошем игровом тонусе. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, а еe атака регулярно демонстрирует класс. В пяти последних играх португальцы забили 11 мячей – в среднем 2.2 за матч. Однако оборона остаeтся слабым звеном: Португалия пропускает уже четыре матча подряд, при том что соперники нередко используют слабые зоны между линиями. Команда, тем не менее, опасна при стандартах и быстрых контратаках. Победы над Данией (5:2) и Польшей (5:1) показывают, что в атакующем плане Португалия способна вскрыть даже организованные оборонительные порядки.

Факты о командах:

Германия

  • Не проигрывает 8 матчей подряд
  • В среднем 2.8 гола за матч в атаке, 1.0 – в защите (последние 5 игр)
  • Забивает в 14 матчах подряд

Португалия

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем 2.2 гола за матч в атаке, 1.0 – в защите (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 матчах подряд

Личные встречи
83% (5)
0% (0)
17% (1)
16
Забитых мячей
7
2.67
В среднем за матч
1.17
4:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:4
Лига наций, 1/2 финала
Германия
1 : 2
04.06.2025
Португалия
Чемпионат Европы, 2 тур
Португалия
2 : 4
19.06.2021
Германия
Чемпионат мира, 1 тур
Германия
4 : 0
16.06.2014
Португалия
Чемпионат Европы, 1 тур
Германия
1 : 0
09.06.2012
Португалия
Чемпионат Европы, 1/4 финала
Португалия
2 : 3
19.06.2008
Германия
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Германия
3 : 1
08.07.2006
Португалия
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Прогноз на матч Германия – Португалия

Обе команды находятся в атакующей форме, и их последние матчи редко заканчиваются с сухим счeтом. Германия выглядит немного предпочтительнее за счeт сыгранности, домашнего статуса и более вариативной атаки. Однако Португалия – соперник, способный навязать борьбу. Ожидается зрелищный матч с голами с обеих сторон и минимальным перевесом хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Германии

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Германии – коэффициент 4.60
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал Германия больше 1.5 – коэффициент 1.90

4.60
Точный счёт 2:1 в пользу Германии
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Автор: Мещеряков Денис
Лига наций Португалия Германия
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