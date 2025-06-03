4 июня на стадионе Альянц Арена в Мюнхене состоится полуфинальный матч Лиги наций между Германией и Португалией. Обе команды прошли сложный отбор и подошли к ключевой стадии турнира в боевой форме. Германия уверенно прошла через сложную группу, не проиграв ни одного матча. Португалия показала мощную атаку, но при этом допускает немало ошибок в обороне, особенно на выезде. Эта встреча – не только борьба за финал, но и противостояние двух мощных атакующих стилей.

Германия

Сборная Германии демонстрирует стабильную форму в Лиге наций – команда не проигрывает уже 8 матчей подряд, в каждом из которых обязательно забивала. За последние пять игр подопечные Юлиана Нагельсмана отличились 14 раз, что составляет в среднем 2.8 гола за матч. Впечатляющая победа над Боснией (7:0) и результативная ничья с Италией (3:3) подчeркивают атакующую мощь команды. Вместе с этим остаeтся определeнная уязвимость в обороне – Германия пропускает в трeх последних играх подряд, в среднем по одному мячу за матч. Особую угрозу соперникам создают фланговые подключения и высокая плотность у чужой штрафной.

Португалия

Португалия также в хорошем игровом тонусе. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, а еe атака регулярно демонстрирует класс. В пяти последних играх португальцы забили 11 мячей – в среднем 2.2 за матч. Однако оборона остаeтся слабым звеном: Португалия пропускает уже четыре матча подряд, при том что соперники нередко используют слабые зоны между линиями. Команда, тем не менее, опасна при стандартах и быстрых контратаках. Победы над Данией (5:2) и Польшей (5:1) показывают, что в атакующем плане Португалия способна вскрыть даже организованные оборонительные порядки.

Факты о командах:

Германия

Не проигрывает 8 матчей подряд

В среднем 2.8 гола за матч в атаке, 1.0 – в защите (последние 5 игр)

Забивает в 14 матчах подряд

Португалия

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

В среднем 2.2 гола за матч в атаке, 1.0 – в защите (последние 5 игр)

Пропускает в 4 матчах подряд

Личные встречи 83% (5) 0% (0) 17% (1) 16 Забитых мячей 7 2.67 В среднем за матч 1.17 4:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:4 Лига наций, 1/2 финала Германия 1 : 2 Португалия Чемпионат Европы, 2 тур Португалия 2 : 4 Германия Чемпионат мира, 1 тур Германия 4 : 0 Португалия Чемпионат Европы, 1 тур Германия 1 : 0 Португалия Чемпионат Европы, 1/4 финала Португалия 2 : 3 Германия Чемпионат мира, Матч за 3-е место Германия 3 : 1 Португалия

Прогноз на матч Германия – Португалия

Обе команды находятся в атакующей форме, и их последние матчи редко заканчиваются с сухим счeтом. Германия выглядит немного предпочтительнее за счeт сыгранности, домашнего статуса и более вариативной атаки. Однако Португалия – соперник, способный навязать борьбу. Ожидается зрелищный матч с голами с обеих сторон и минимальным перевесом хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Германии

Рекомендованные ставки: