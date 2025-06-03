4 июня на стадионе Альянц Арена в Мюнхене состоится полуфинальный матч Лиги наций между Германией и Португалией. Обе команды прошли сложный отбор и подошли к ключевой стадии турнира в боевой форме. Германия уверенно прошла через сложную группу, не проиграв ни одного матча. Португалия показала мощную атаку, но при этом допускает немало ошибок в обороне, особенно на выезде. Эта встреча – не только борьба за финал, но и противостояние двух мощных атакующих стилей.
Германия
Сборная Германии демонстрирует стабильную форму в Лиге наций – команда не проигрывает уже 8 матчей подряд, в каждом из которых обязательно забивала. За последние пять игр подопечные Юлиана Нагельсмана отличились 14 раз, что составляет в среднем 2.8 гола за матч. Впечатляющая победа над Боснией (7:0) и результативная ничья с Италией (3:3) подчeркивают атакующую мощь команды. Вместе с этим остаeтся определeнная уязвимость в обороне – Германия пропускает в трeх последних играх подряд, в среднем по одному мячу за матч. Особую угрозу соперникам создают фланговые подключения и высокая плотность у чужой штрафной.
Португалия
Португалия также в хорошем игровом тонусе. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, а еe атака регулярно демонстрирует класс. В пяти последних играх португальцы забили 11 мячей – в среднем 2.2 за матч. Однако оборона остаeтся слабым звеном: Португалия пропускает уже четыре матча подряд, при том что соперники нередко используют слабые зоны между линиями. Команда, тем не менее, опасна при стандартах и быстрых контратаках. Победы над Данией (5:2) и Польшей (5:1) показывают, что в атакующем плане Португалия способна вскрыть даже организованные оборонительные порядки.
Факты о командах:
Германия
- Не проигрывает 8 матчей подряд
- В среднем 2.8 гола за матч в атаке, 1.0 – в защите (последние 5 игр)
- Забивает в 14 матчах подряд
Португалия
- Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
- В среднем 2.2 гола за матч в атаке, 1.0 – в защите (последние 5 игр)
- Пропускает в 4 матчах подряд
Прогноз на матч Германия – Португалия
Обе команды находятся в атакующей форме, и их последние матчи редко заканчиваются с сухим счeтом. Германия выглядит немного предпочтительнее за счeт сыгранности, домашнего статуса и более вариативной атаки. Однако Португалия – соперник, способный навязать борьбу. Ожидается зрелищный матч с голами с обеих сторон и минимальным перевесом хозяев.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Германии
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу Германии – коэффициент 4.60
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал Германия больше 1.5 – коэффициент 1.90