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Прогноз на точный счёт матча «Кайсар» – «Жетысу»: Премьер-лига Казахстан, 31 мая 2025

30 мая 2025 16:26
Кайсар - Жетысу
31 мая 2025, суббота 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Кайсара»
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31 мая на стадионе имени Гани Муратбаева состоится матч 11 тура казахстанской Премьер-лиги между «Кайсаром» и «Жетысу». Обе команды находятся в нижней части таблицы, однако в последнее время хозяева начали набирать очки и демонстрируют позитивную динамику. Гости же продолжают страдать от проблем в атаке и не выигрывают на выезде уже 14 матчей подряд. В этой встрече «Кайсар» постарается продолжить серию и укрепить позиции в середине таблицы.

«Кайсар»

После 11 туров «Кайсар» располагается на 10-м месте с 10 очками, имея в активе три победы. Команда выиграла два из трeх последних матчей: 2:1 в гостях у «Атырау» и 1:0 дома против «Туран». Главный козырь команды – форвард Айбар Жаксылыков, оформивший уже 6 голов за 12 туров. В атаке команда показывает стабильность: 5 забитых мячей за 5 последних игр (1.00 в среднем), а в обороне допускает ошибки – 9 пропущенных за этот же отрезок (1.80 в среднем). Тем не менее на своeм поле «Кайсар» действует увереннее – не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

«Жетысу»

Клуб занимает 11-е место с 8 очками, и несмотря на победу над «Актобе» в последнем туре (2:1), команда по-прежнему демонстрирует нестабильную форму. Основная проблема – низкая результативность: всего 3 мяча за 5 последних матчей, при этом в среднем команда пропускает 1.60 за игру. На выезде «Жетысу» не выигрывает уже 14 матчей, и нередко теряет концентрацию во втором тайме. Защитная линия допускает много ошибок при позиционных атаках соперников.

Факты о командах

«Кайсар»

  • Побеждает в 2 из 3 последних матчей
  • В среднем 1.00 гола за игру, 1.80 – пропущенных
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Не проигрывает в 5 из 7 домашних игр

«Жетысу»

  • Не выигрывает в 14 последних выездных матчах
  • В среднем 0.60 гола за игру, 1.60 – пропущенных
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Только 1 победа за последние 5 игр

Личные встречи
32% (7)
23% (5)
45% (10)
18
Забитых мячей
24
0.82
В среднем за матч
1.09
3:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кайсар
0 : 0
24.08.2024
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Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
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1 : 2
22.06.2024
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1 : 1
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Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
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0 : 1
24.10.2021
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Жетысу
2 : 0
23.05.2021
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Жетысу
3 : 1
26.10.2020
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайсар
1 : 0
22.08.2020
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Кайсар
0 : 2
25.08.2019
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Жетысу
1 : 0
26.05.2019
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайсар
0 : 1
15.03.2019
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 32 тур
Кайсар
1 : 0
03.11.2018
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Кайсар
0 : 0
17.06.2018
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Жетысу
1 : 0
07.04.2018
Кайсар
Казахстан. Финальный раунд, 31 тур
Жетысу
2 : 1
31.10.2015
Кайсар
Казахстан. Финальный раунд, 27 тур
Кайсар
3 : 1
27.09.2015
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур
Жетысу
2 : 1
26.07.2015
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур
Кайсар
0 : 0
07.03.2015
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 21 тур
Кайсар
0 : 0
26.07.2014
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур
Жетысу
1 : 2
10.05.2014
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Кайсар
1 : 0
24.06.2012
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур
Жетысу
5 : 2
18.03.2012
Кайсар
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Прогноз на матч «Кайсар» – «Жетысу»

Форма «Кайсара» и более стабильная атака позволяют считать их фаворитом. Команда уверенно действует дома и нашла ключ к игре в последних турах. У «Жетысу» проблемы в создании и реализации моментов, особенно на выезде. Предполагаем, что хозяева одержат минимальную победу, воспользовавшись слабыми местами обороны соперника.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Кайсара».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Кайсара» – коэффициент 6.00
  • Победа «Кайсара» – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Кайсара» больше 1.5 – коэффициент 2.25
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Кайсара»
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Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Кайсар
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