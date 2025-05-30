31 мая на стадионе имени Гани Муратбаева состоится матч 11 тура казахстанской Премьер-лиги между «Кайсаром» и «Жетысу». Обе команды находятся в нижней части таблицы, однако в последнее время хозяева начали набирать очки и демонстрируют позитивную динамику. Гости же продолжают страдать от проблем в атаке и не выигрывают на выезде уже 14 матчей подряд. В этой встрече «Кайсар» постарается продолжить серию и укрепить позиции в середине таблицы.

«Кайсар»

После 11 туров «Кайсар» располагается на 10-м месте с 10 очками, имея в активе три победы. Команда выиграла два из трeх последних матчей: 2:1 в гостях у «Атырау» и 1:0 дома против «Туран». Главный козырь команды – форвард Айбар Жаксылыков, оформивший уже 6 голов за 12 туров. В атаке команда показывает стабильность: 5 забитых мячей за 5 последних игр (1.00 в среднем), а в обороне допускает ошибки – 9 пропущенных за этот же отрезок (1.80 в среднем). Тем не менее на своeм поле «Кайсар» действует увереннее – не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

«Жетысу»

Клуб занимает 11-е место с 8 очками, и несмотря на победу над «Актобе» в последнем туре (2:1), команда по-прежнему демонстрирует нестабильную форму. Основная проблема – низкая результативность: всего 3 мяча за 5 последних матчей, при этом в среднем команда пропускает 1.60 за игру. На выезде «Жетысу» не выигрывает уже 14 матчей, и нередко теряет концентрацию во втором тайме. Защитная линия допускает много ошибок при позиционных атаках соперников.

Факты о командах

«Кайсар»

Побеждает в 2 из 3 последних матчей

В среднем 1.00 гола за игру, 1.80 – пропущенных

Забивает в 3 матчах подряд

Не проигрывает в 5 из 7 домашних игр

«Жетысу»

Не выигрывает в 14 последних выездных матчах

В среднем 0.60 гола за игру, 1.60 – пропущенных

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Только 1 победа за последние 5 игр

Личные встречи 32% (7) 23% (5) 45% (10) 18 Забитых мячей 24 0.82 В среднем за матч 1.09 3:1 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 1:1 Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Кайсар 0 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 12 тур Жетысу 1 : 2 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 21 тур Кайсар 1 : 1 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 6 тур Жетысу 0 : 2 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 25 тур Кайсар 0 : 1 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 13 тур Жетысу 2 : 0 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 15 тур Жетысу 3 : 1 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 5 тур Кайсар 1 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 24 тур Кайсар 0 : 2 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 12 тур Жетысу 1 : 0 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 2 тур Кайсар 0 : 1 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 32 тур Кайсар 1 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 14 тур Кайсар 0 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 4 тур Жетысу 1 : 0 Кайсар Казахстан. Финальный раунд, 31 тур Жетысу 2 : 1 Кайсар Казахстан. Финальный раунд, 27 тур Кайсар 3 : 1 Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур Жетысу 2 : 1 Кайсар Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур Кайсар 0 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 21 тур Кайсар 0 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур Жетысу 1 : 2 Кайсар Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур Кайсар 1 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур Жетысу 5 : 2 Кайсар

Прогноз на матч «Кайсар» – «Жетысу»

Форма «Кайсара» и более стабильная атака позволяют считать их фаворитом. Команда уверенно действует дома и нашла ключ к игре в последних турах. У «Жетысу» проблемы в создании и реализации моментов, особенно на выезде. Предполагаем, что хозяева одержат минимальную победу, воспользовавшись слабыми местами обороны соперника.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Кайсара».

Рекомендованные ставки: