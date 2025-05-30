31 мая на стадионе имени Гани Муратбаева состоится матч 11 тура казахстанской Премьер-лиги между «Кайсаром» и «Жетысу». Обе команды находятся в нижней части таблицы, однако в последнее время хозяева начали набирать очки и демонстрируют позитивную динамику. Гости же продолжают страдать от проблем в атаке и не выигрывают на выезде уже 14 матчей подряд. В этой встрече «Кайсар» постарается продолжить серию и укрепить позиции в середине таблицы.
«Кайсар»
После 11 туров «Кайсар» располагается на 10-м месте с 10 очками, имея в активе три победы. Команда выиграла два из трeх последних матчей: 2:1 в гостях у «Атырау» и 1:0 дома против «Туран». Главный козырь команды – форвард Айбар Жаксылыков, оформивший уже 6 голов за 12 туров. В атаке команда показывает стабильность: 5 забитых мячей за 5 последних игр (1.00 в среднем), а в обороне допускает ошибки – 9 пропущенных за этот же отрезок (1.80 в среднем). Тем не менее на своeм поле «Кайсар» действует увереннее – не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
«Жетысу»
Клуб занимает 11-е место с 8 очками, и несмотря на победу над «Актобе» в последнем туре (2:1), команда по-прежнему демонстрирует нестабильную форму. Основная проблема – низкая результативность: всего 3 мяча за 5 последних матчей, при этом в среднем команда пропускает 1.60 за игру. На выезде «Жетысу» не выигрывает уже 14 матчей, и нередко теряет концентрацию во втором тайме. Защитная линия допускает много ошибок при позиционных атаках соперников.
Факты о командах
«Кайсар»
- Побеждает в 2 из 3 последних матчей
- В среднем 1.00 гола за игру, 1.80 – пропущенных
- Забивает в 3 матчах подряд
- Не проигрывает в 5 из 7 домашних игр
«Жетысу»
- Не выигрывает в 14 последних выездных матчах
- В среднем 0.60 гола за игру, 1.60 – пропущенных
- Пропускает в 5 из 7 последних матчей
- Только 1 победа за последние 5 игр
Прогноз на матч «Кайсар» – «Жетысу»
Форма «Кайсара» и более стабильная атака позволяют считать их фаворитом. Команда уверенно действует дома и нашла ключ к игре в последних турах. У «Жетысу» проблемы в создании и реализации моментов, особенно на выезде. Предполагаем, что хозяева одержат минимальную победу, воспользовавшись слабыми местами обороны соперника.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Кайсара».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Кайсара» – коэффициент 6.00
- Победа «Кайсара» – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Кайсара» больше 1.5 – коэффициент 2.25
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95