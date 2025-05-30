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Прогноз на точный счет матча «Авангард» – «Текстильщик»: Вторая лига А, 31 мая 2025

30 мая 2025 12:15
Авангард - Текстильщик
31 мая 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Перейти в онлайн матча
7.80
Точный счёт 1:1
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31 мая в Курске состоится матч 16 тура Второй лиги А между «Авангардом» и «Текстильщиком». Хозяева продолжают удерживать лидерство в турнире, несмотря на недавние неудачи, тогда как «Текстильщик» набрал форму и регулярно отличается результативной игрой.

«Авангард»

«Авангард» лидирует в таблице с 34 очками после 15 туров, но форма команды вызывает вопросы: 4 матча подряд без побед, всего 2 забитых мяча за 5 последних игр и лишь одна победа за этот отрезок. Куряне демонстрируют низкую результативность – в среднем 0.40 гола за матч. Оборона также не отличается стабильностью: 8 пропущенных мячей за 5 игр (1.60 в среднем).

Особенно остро заметен спад в атакующих действиях, несмотря на уверенное выступление на старте сезона. Дома команда выглядит увереннее, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей, но текущая форма может поставить под сомнение этот тренд.

«Текстильщик»

Гости из Иванова занимают 8 строчку с 17 очками, но в последние недели показывают хорошую форму. Команда забивает в 6 матчах подряд и в среднем поражает ворота соперников 1.60 раза за игру. При этом оборона не всегда справляется с давлением – 7 пропущенных мячей за 5 матчей, 1.40 в среднем.

«Текстильщик» играет в атакующий и настырный футбол. В последних турах команда уверенно обыграла «Сибирь» и «Форте», создав массу моментов. Даже несмотря на недавнее поражение от «Мурома», игра команды оставляет впечатление готовности бороться с лидерами.

Факты о командах:

«Авангард»

  • Не выигрывает 4 матча подряд
  • В среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

«Текстильщик»

  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 4 последних матчах (в среднем 1.40 гола)

Личные встречи
13% (1)
38% (3)
50% (4)
7
Забитых мячей
12
0.88
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  1:1
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Прогноз на матч «Авангард» – «Текстильщик»

С учeтом проблем «Авангарда» в атаке и хорошей формы «Текстильщика», особенно в нападении, матч обещает быть напряжeнным. Гости выглядят способными навязать борьбу и взять хотя бы одно очко, особенно на фоне ослабленной обороны хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 7.80
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Ничья – коэффициент 3.40

7.80
Точный счёт 1:1
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Текстильщик Авангард
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