31 мая в Курске состоится матч 16 тура Второй лиги А между «Авангардом» и «Текстильщиком». Хозяева продолжают удерживать лидерство в турнире, несмотря на недавние неудачи, тогда как «Текстильщик» набрал форму и регулярно отличается результативной игрой.

«Авангард»

«Авангард» лидирует в таблице с 34 очками после 15 туров, но форма команды вызывает вопросы: 4 матча подряд без побед, всего 2 забитых мяча за 5 последних игр и лишь одна победа за этот отрезок. Куряне демонстрируют низкую результативность – в среднем 0.40 гола за матч. Оборона также не отличается стабильностью: 8 пропущенных мячей за 5 игр (1.60 в среднем).

Особенно остро заметен спад в атакующих действиях, несмотря на уверенное выступление на старте сезона. Дома команда выглядит увереннее, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей, но текущая форма может поставить под сомнение этот тренд.

«Текстильщик»

Гости из Иванова занимают 8 строчку с 17 очками, но в последние недели показывают хорошую форму. Команда забивает в 6 матчах подряд и в среднем поражает ворота соперников 1.60 раза за игру. При этом оборона не всегда справляется с давлением – 7 пропущенных мячей за 5 матчей, 1.40 в среднем.

«Текстильщик» играет в атакующий и настырный футбол. В последних турах команда уверенно обыграла «Сибирь» и «Форте», создав массу моментов. Даже несмотря на недавнее поражение от «Мурома», игра команды оставляет впечатление готовности бороться с лидерами.

Факты о командах:

«Авангард»

Не выигрывает 4 матча подряд

В среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

«Текстильщик»

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 4 последних матчах (в среднем 1.40 гола)

Личные встречи 13% (1) 38% (3) 50% (4) 7 Забитых мячей 12 0.88 В среднем за матч 1.5 2:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:0 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур Текстильщик 3 : 0 Авангард Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур Текстильщик 2 : 1 Авангард Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур Авангард 1 : 1 Текстильщик Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур Текстильщик 1 : 0 Авангард Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур Авангард 1 : 1 Текстильщик Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур Текстильщик 2 : 1 Авангард Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур Авангард 1 : 1 Текстильщик Россия. ФНЛ, 18 тур Авангард 2 : 1 Текстильщик

Прогноз на матч «Авангард» – «Текстильщик»

С учeтом проблем «Авангарда» в атаке и хорошей формы «Текстильщика», особенно в нападении, матч обещает быть напряжeнным. Гости выглядят способными навязать борьбу и взять хотя бы одно очко, особенно на фоне ослабленной обороны хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: