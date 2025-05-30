31 мая в Курске состоится матч 16 тура Второй лиги А между «Авангардом» и «Текстильщиком». Хозяева продолжают удерживать лидерство в турнире, несмотря на недавние неудачи, тогда как «Текстильщик» набрал форму и регулярно отличается результативной игрой.
«Авангард»
«Авангард» лидирует в таблице с 34 очками после 15 туров, но форма команды вызывает вопросы: 4 матча подряд без побед, всего 2 забитых мяча за 5 последних игр и лишь одна победа за этот отрезок. Куряне демонстрируют низкую результативность – в среднем 0.40 гола за матч. Оборона также не отличается стабильностью: 8 пропущенных мячей за 5 игр (1.60 в среднем).
Особенно остро заметен спад в атакующих действиях, несмотря на уверенное выступление на старте сезона. Дома команда выглядит увереннее, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей, но текущая форма может поставить под сомнение этот тренд.
«Текстильщик»
Гости из Иванова занимают 8 строчку с 17 очками, но в последние недели показывают хорошую форму. Команда забивает в 6 матчах подряд и в среднем поражает ворота соперников 1.60 раза за игру. При этом оборона не всегда справляется с давлением – 7 пропущенных мячей за 5 матчей, 1.40 в среднем.
«Текстильщик» играет в атакующий и настырный футбол. В последних турах команда уверенно обыграла «Сибирь» и «Форте», создав массу моментов. Даже несмотря на недавнее поражение от «Мурома», игра команды оставляет впечатление готовности бороться с лидерами.
Факты о командах:
«Авангард»
- Не выигрывает 4 матча подряд
- В среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
«Текстильщик»
- Забивает в 6 матчах подряд
- В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в 4 последних матчах (в среднем 1.40 гола)
Прогноз на матч «Авангард» – «Текстильщик»
С учeтом проблем «Авангарда» в атаке и хорошей формы «Текстильщика», особенно в нападении, матч обещает быть напряжeнным. Гости выглядят способными навязать борьбу и взять хотя бы одно очко, особенно на фоне ослабленной обороны хозяев.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 7.80
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Ничья – коэффициент 3.40