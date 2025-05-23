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Прогноз на точный счет матча «Акрон» – «Локомотив»: РПЛ, 24 мая 2025

23 мая 2025 17:18
Акрон - Локомотив
24 мая 2025, суббота 16:30 | Россия. Премьер-лига, 30 тур
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9.80
Прогноз: победа «Локомотива» 2:1
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24 мая В субботу, 24 мая, в 16:30 состоится матч последнего тура РПЛ между «Акроном» и «Локомотивом».

«Акрон»

9-е место, 35 очков. У команды стабильный финиш сезона: 3 победы в последних 4 матчах. Забито 38, пропущено 51. Коллектив забивает почти в каждом матче, но оборона часто даeт сбои. Победа в последнем домашнем туре над «Ахматом» и минимальное поражение от «Динамо» в Москве говорят о хорошем тонусе.

Последние матчи:

  • 18.05.25: «Динамо М» – «Акрон» – 2:1;
  • 11.05.25: «Акрон» – «Ахмат» – 3:2;
  • 02.05.25: «Акрон» – «Динамо Мх» – 1:0.

«Локомотив»

6-е место, 50 очков. Москвичи уже обеспечили себе еврокубковое участие, но сохраняют теоретические шансы на топ-4. Команда в хорошей форме, не проигрывает на протяжении 5 туров. Однако на выезде действуют менее уверенно.

Последние матчи:

  • 19.05.25: «Локомотив» – ЦСКА – 2:2;
  • 11.05.25: «Факел» – «Локомотив» – 0:1;
  • 03.05.25: «Локомотив» – «Оренбург» – 1:1.

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
3
Забитых мячей
4
1.5
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
3 : 2
20.07.2024
Акрон
Россия. Кубок, 1/4 финала
Акрон
1 : 1
14.03.2023
Локомотив

Прогноз на матч «Акрон» – «Локомотив»

У «Акрона» – хорошая форма и фактор поля, но мотивация гостей выше: есть шанс подняться в зону Лиги чемпионов. При этом «Локомотив» часто играет осторожно в концовке турнира, особенно на выезде. Возможна упорная игра с голами с обеих сторон.

Прогноз: победа «Локомотива» 2:1 с коэффициентом 9.80

9.80
Прогноз: победа «Локомотива» 2:1
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Автор: Орлов Максим
Россия. Премьер-лига Локомотив Акрон
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