24 мая В субботу, 24 мая, в 16:30 состоится матч последнего тура РПЛ между «Акроном» и «Локомотивом».

«Акрон»

9-е место, 35 очков. У команды стабильный финиш сезона: 3 победы в последних 4 матчах. Забито 38, пропущено 51. Коллектив забивает почти в каждом матче, но оборона часто даeт сбои. Победа в последнем домашнем туре над «Ахматом» и минимальное поражение от «Динамо» в Москве говорят о хорошем тонусе.

Последние матчи:

18.05.25: «Динамо М» – «Акрон» – 2:1;

11.05.25: «Акрон» – «Ахмат» – 3:2;

02.05.25: «Акрон» – «Динамо Мх» – 1:0.

«Локомотив»

6-е место, 50 очков. Москвичи уже обеспечили себе еврокубковое участие, но сохраняют теоретические шансы на топ-4. Команда в хорошей форме, не проигрывает на протяжении 5 туров. Однако на выезде действуют менее уверенно.

Последние матчи:

19.05.25: «Локомотив» – ЦСКА – 2:2;

11.05.25: «Факел» – «Локомотив» – 0:1;

03.05.25: «Локомотив» – «Оренбург» – 1:1.

Прогноз на матч «Акрон» – «Локомотив»

У «Акрона» – хорошая форма и фактор поля, но мотивация гостей выше: есть шанс подняться в зону Лиги чемпионов. При этом «Локомотив» часто играет осторожно в концовке турнира, особенно на выезде. Возможна упорная игра с голами с обеих сторон.

Прогноз: победа «Локомотива» 2:1 с коэффициентом 9.80