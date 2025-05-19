В 10-м туре чемпионата Беларуси по футболу «Нафтан» принимает на своeм поле «Неман». Обе команды находятся в нижней части таблицы и пока далеки от стабильности, однако очки им нужны остро – борьба за зону вылета только начинается. «Нафтан» чередует провалы с неожиданными победами, а «Неман» выигрывает редко, но цепко обороняется и хорошо играет в гостях. Матч обещает быть упорным и малорезультативным, где цена ошибки будет высокой.
«Нафтан»
Команда из Новополоцка занимает 12-е место и проиграла три из последних пяти матчей. За этот отрезок коллектив забил 5 мячей, но при этом пропустил 9 – в среднем по 1.8 гола за игру. Лучшая форма команды была в конце апреля, когда удалось победить «Сморгонь» и «Молодечно» с суммарным счeтом 5:1. Но два последних тура показали обратную тенденцию – 0:5 по голам с «Гомелем» и «Торпедо-БелАЗ».
Атака команды строится вокруг Нугзара Спандерашвили, забившего 2 мяча, но в целом эффективность в завершающей стадии хромает. Защита играет крайне нестабильно и даeт соперникам слишком много пространства. Особенно слабо «Нафтан» выглядит под давлением – позиционная оборона легко разваливается.
«Неман»
Команда из Гродно находится на 11-й строчке с 12 очками, и еe главной отличительной чертой является плотная оборона. За последние 5 матчей команда пропустила лишь 4 раза – в среднем по 0.8 за игру. При этом в атаке ситуация гораздо слабее: всего 1 забитый мяч за 5 матчей, несмотря на наличие Антона Сучкова, у которого 3 гола в 14 матчах.
На выезде «Неман» смотрится увереннее, чем дома – не проигрывает в 8 из 9 последних гостевых встреч. Победа над «Торпедо-БелАЗ» 1:0 в последнем туре подчeркивает умение команды грамотно сыграть на удержание счeта и воспользоваться редкими шансами.
Факты о командах:
«Нафтан»
- Проиграл 3 из 5 последних матчей
- В среднем: 1.0 забитого и 1.8 пропущенного за игру
- Пропускает в 9 из 11 последних матчей
- Не забивает в двух последних турах
«Неман»
- 1 забитый гол в последних 5 матчах
- В среднем: 0.2 гола за игру, 0.8 – пропущенных
- Не проигрывает в 8 из 9 последних выездных матчей
- Победа в последнем туре (1:0)
Прогноз на матч «Нафтан» – «Неман»
Обе команды испытывают трудности с результативностью, особенно в позиционных атаках. «Нафтан» может активнее действовать дома, но уязвим в защите. «Неман» же играет строго от обороны и редко позволяет соперникам развернуться. На фоне низкой результативности гостей и нестабильности хозяев логично ожидать упорный матч с минимальным количеством голов. Ожидаем ничейный результат с минимумом моментов.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.25
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.60
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
- Ничья – коэффициент 3.10