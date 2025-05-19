В 10-м туре чемпионата Беларуси по футболу «Нафтан» принимает на своeм поле «Неман». Обе команды находятся в нижней части таблицы и пока далеки от стабильности, однако очки им нужны остро – борьба за зону вылета только начинается. «Нафтан» чередует провалы с неожиданными победами, а «Неман» выигрывает редко, но цепко обороняется и хорошо играет в гостях. Матч обещает быть упорным и малорезультативным, где цена ошибки будет высокой.

«Нафтан»

Команда из Новополоцка занимает 12-е место и проиграла три из последних пяти матчей. За этот отрезок коллектив забил 5 мячей, но при этом пропустил 9 – в среднем по 1.8 гола за игру. Лучшая форма команды была в конце апреля, когда удалось победить «Сморгонь» и «Молодечно» с суммарным счeтом 5:1. Но два последних тура показали обратную тенденцию – 0:5 по голам с «Гомелем» и «Торпедо-БелАЗ».

Атака команды строится вокруг Нугзара Спандерашвили, забившего 2 мяча, но в целом эффективность в завершающей стадии хромает. Защита играет крайне нестабильно и даeт соперникам слишком много пространства. Особенно слабо «Нафтан» выглядит под давлением – позиционная оборона легко разваливается.

«Неман»

Команда из Гродно находится на 11-й строчке с 12 очками, и еe главной отличительной чертой является плотная оборона. За последние 5 матчей команда пропустила лишь 4 раза – в среднем по 0.8 за игру. При этом в атаке ситуация гораздо слабее: всего 1 забитый мяч за 5 матчей, несмотря на наличие Антона Сучкова, у которого 3 гола в 14 матчах.

На выезде «Неман» смотрится увереннее, чем дома – не проигрывает в 8 из 9 последних гостевых встреч. Победа над «Торпедо-БелАЗ» 1:0 в последнем туре подчeркивает умение команды грамотно сыграть на удержание счeта и воспользоваться редкими шансами.

Факты о командах:

«Нафтан»

Проиграл 3 из 5 последних матчей

В среднем: 1.0 забитого и 1.8 пропущенного за игру

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

Не забивает в двух последних турах

«Неман»

1 забитый гол в последних 5 матчах

В среднем: 0.2 гола за игру, 0.8 – пропущенных

Не проигрывает в 8 из 9 последних выездных матчей

Победа в последнем туре (1:0)

Личные встречи 40% (10) 12% (3) 48% (12) 29 Забитых мячей 34 1.16 В среднем за матч 1.36 4:1 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 4:2 Беларусь. Высшая лига, 16 тур Нафтан 0 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 1 тур Неман 2 : 1 Нафтан Белоруссия. Высшая лига, 30 тур Неман 4 : 1 Нафтан Белоруссия. Высшая лига, 15 тур Нафтан 0 : 3 Неман Беларусь. Высшая лига, 22 тур Нафтан 3 : 2 Неман Беларусь. Высшая лига, 7 тур Неман 2 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 30 тур Неман 0 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 15 тур Нафтан 2 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 23 тур Нафтан 1 : 2 Неман Беларусь. Высшая лига, 10 тур Неман 3 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 14 тур Нафтан 2 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 3 тур Неман 0 : 2 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 18 тур Неман 1 : 0 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 7 тур Нафтан 0 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 28 тур Нафтан 1 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 21 тур Неман 3 : 0 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 10 тур Нафтан 2 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 27 тур Неман 1 : 0 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 14 тур Неман 4 : 2 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 3 тур Нафтан 1 : 2 Неман Беларусь. Высшая лига, 23 тур Нафтан 2 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 21 тур Нафтан 4 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 10 тур Неман 0 : 0 Нафтан Чемпионат Белоруссии, 23 тур Нафтан 2 : 0 Неман Чемпионат Белоруссии, 10 тур Неман 2 : 0 Нафтан

Прогноз на матч «Нафтан» – «Неман»

Обе команды испытывают трудности с результативностью, особенно в позиционных атаках. «Нафтан» может активнее действовать дома, но уязвим в защите. «Неман» же играет строго от обороны и редко позволяет соперникам развернуться. На фоне низкой результативности гостей и нестабильности хозяев логично ожидать упорный матч с минимальным количеством голов. Ожидаем ничейный результат с минимумом моментов.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: