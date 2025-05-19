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Прогноз на точный счет матча «Нафтан» – «Неман»: Высшая лига, 20 мая 2025

19 мая 2025 9:37
Нафтан - Неман
20 мая 2025, вторник 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 10 тур
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6.50
Точный счёт 1:1
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В 10-м туре чемпионата Беларуси по футболу «Нафтан» принимает на своeм поле «Неман». Обе команды находятся в нижней части таблицы и пока далеки от стабильности, однако очки им нужны остро – борьба за зону вылета только начинается. «Нафтан» чередует провалы с неожиданными победами, а «Неман» выигрывает редко, но цепко обороняется и хорошо играет в гостях. Матч обещает быть упорным и малорезультативным, где цена ошибки будет высокой.

«Нафтан»

Команда из Новополоцка занимает 12-е место и проиграла три из последних пяти матчей. За этот отрезок коллектив забил 5 мячей, но при этом пропустил 9 – в среднем по 1.8 гола за игру. Лучшая форма команды была в конце апреля, когда удалось победить «Сморгонь» и «Молодечно» с суммарным счeтом 5:1. Но два последних тура показали обратную тенденцию – 0:5 по голам с «Гомелем» и «Торпедо-БелАЗ».

Атака команды строится вокруг Нугзара Спандерашвили, забившего 2 мяча, но в целом эффективность в завершающей стадии хромает. Защита играет крайне нестабильно и даeт соперникам слишком много пространства. Особенно слабо «Нафтан» выглядит под давлением – позиционная оборона легко разваливается.

«Неман»

Команда из Гродно находится на 11-й строчке с 12 очками, и еe главной отличительной чертой является плотная оборона. За последние 5 матчей команда пропустила лишь 4 раза – в среднем по 0.8 за игру. При этом в атаке ситуация гораздо слабее: всего 1 забитый мяч за 5 матчей, несмотря на наличие Антона Сучкова, у которого 3 гола в 14 матчах.

На выезде «Неман» смотрится увереннее, чем дома – не проигрывает в 8 из 9 последних гостевых встреч. Победа над «Торпедо-БелАЗ» 1:0 в последнем туре подчeркивает умение команды грамотно сыграть на удержание счeта и воспользоваться редкими шансами.

Факты о командах:

«Нафтан»

  • Проиграл 3 из 5 последних матчей
  • В среднем: 1.0 забитого и 1.8 пропущенного за игру
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей
  • Не забивает в двух последних турах

«Неман»

  • 1 забитый гол в последних 5 матчах
  • В среднем: 0.2 гола за игру, 0.8 – пропущенных
  • Не проигрывает в 8 из 9 последних выездных матчей
  • Победа в последнем туре (1:0)

Личные встречи
40% (10)
12% (3)
48% (12)
29
Забитых мячей
34
1.16
В среднем за матч
1.36
4:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Нафтан
0 : 0
25.09.2024
Неман
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Неман
2 : 1
16.03.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Неман
4 : 1
02.12.2023
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Нафтан
0 : 3
07.07.2023
Неман
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Нафтан
3 : 2
17.09.2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Неман
2 : 1
11.05.2017
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
0 : 1
27.11.2016
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Нафтан
2 : 0
02.07.2016
Неман
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Нафтан
1 : 2
18.10.2015
Неман
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Неман
3 : 1
17.06.2015
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Нафтан
2 : 0
21.06.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Неман
0 : 2
11.04.2014
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Неман
1 : 0
20.07.2013
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
0 : 0
04.05.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
1 : 0
20.10.2012
Неман
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Неман
3 : 0
18.08.2012
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Нафтан
2 : 1
12.05.2012
Неман
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Неман
1 : 0
01.10.2011
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Неман
4 : 2
19.06.2011
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Нафтан
1 : 2
10.04.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Нафтан
2 : 1
28.08.2010
Неман
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Нафтан
4 : 1
15.08.2010
Неман
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Неман
0 : 0
15.05.2010
Нафтан
Чемпионат Белоруссии, 23 тур
Нафтан
2 : 0
18.10.2009
Неман
Чемпионат Белоруссии, 10 тур
Неман
2 : 0
27.05.2009
Нафтан
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Прогноз на матч «Нафтан» – «Неман»

Обе команды испытывают трудности с результативностью, особенно в позиционных атаках. «Нафтан» может активнее действовать дома, но уязвим в защите. «Неман» же играет строго от обороны и редко позволяет соперникам развернуться. На фоне низкой результативности гостей и нестабильности хозяев логично ожидать упорный матч с минимальным количеством голов. Ожидаем ничейный результат с минимумом моментов.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.25
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.60
  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
  • Ничья – коэффициент 3.10

6.50
Точный счёт 1:1
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Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига Неман Нафтан
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