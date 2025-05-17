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Прогноз на точный счет матча «Динамо» – «Акрон»: РПЛ, 18 мая 2025

17 мая 2025 9:16
Ахмат - Динамо Мх
18 мая 2025, воскресенье 14:00 | Россия. Премьер-лига, 29 тур
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5.87
Прогноз на точный счет – 1:0 в пользу «Ахмата»
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18 мая 2025 года в 14:00 пройдет матч 29-го тура российской Премьер-Лиги. «Ахмат» проведет важнейший поединок против «Динамо» из Махачкалы.

«Ахмат»

Грозненцы проводят очень неудачный сезон и рискуют свалиться в Первую лигу. За два тура до завершения кампании в РПЛ «Ахмат» застрял в зоне стыковых матчей, набрав на три очка меньше «Химок» и на четыре балла меньше махачкалинского «Динамо».

Последние три игры:

  • Акрон – Ахмат 3:2
  • Ахмат – ЦСКА 1:1
  • Пари НН – Ахмат 1:0

«Динамо» Махачкала

«Динамовцы» сохраняют 11-е место в таблице, но еще не обеспечил себе место под Солнцем. В случае провала в последних матчах сезона команда из Махачкалы вполне может отправиться в «стыки» и будет отстаивать место в РПЛ в играх с представителями Первой лиги.

Последние три игры:

  • Динамо Махачкала – Зенит 0:1
  • Акрон – Динамо Махачкала 1:0
  • Динамо Махачкала – Краснодар 2:3

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо Мх
1 : 0
19.08.2024
Ахмат

Прогноз на матч «Ахмат» – «Динамо» Махачкала

«Ахмату» крайне необходимо цепляться за три очка и делать это в игре с прямым конкурентом в борьбе за место в элите. У себя дома грозненцы в состоянии замахнуться на максимальный результат.

Прогноз: победа «Ахмата», коэффициент – 1,88. Прогноз на точный счет – 1:0.

5.87
Прогноз на точный счет – 1:0 в пользу «Ахмата»
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Ахмат
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