18 мая 2025 года в 14:00 пройдет матч 29-го тура российской Премьер-Лиги. «Ахмат» проведет важнейший поединок против «Динамо» из Махачкалы.
«Ахмат»
Грозненцы проводят очень неудачный сезон и рискуют свалиться в Первую лигу. За два тура до завершения кампании в РПЛ «Ахмат» застрял в зоне стыковых матчей, набрав на три очка меньше «Химок» и на четыре балла меньше махачкалинского «Динамо».
Последние три игры:
- Акрон – Ахмат 3:2
- Ахмат – ЦСКА 1:1
- Пари НН – Ахмат 1:0
«Динамо» Махачкала
«Динамовцы» сохраняют 11-е место в таблице, но еще не обеспечил себе место под Солнцем. В случае провала в последних матчах сезона команда из Махачкалы вполне может отправиться в «стыки» и будет отстаивать место в РПЛ в играх с представителями Первой лиги.
Последние три игры:
- Динамо Махачкала – Зенит 0:1
- Акрон – Динамо Махачкала 1:0
- Динамо Махачкала – Краснодар 2:3
Прогноз на матч «Ахмат» – «Динамо» Махачкала
«Ахмату» крайне необходимо цепляться за три очка и делать это в игре с прямым конкурентом в борьбе за место в элите. У себя дома грозненцы в состоянии замахнуться на максимальный результат.
Прогноз: победа «Ахмата», коэффициент – 1,88. Прогноз на точный счет – 1:0.