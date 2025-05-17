18 мая 2025 года в 14:00 пройдет матч 29-го тура российской Премьер-Лиги. «Ахмат» проведет важнейший поединок против «Динамо» из Махачкалы.

«Ахмат»

Грозненцы проводят очень неудачный сезон и рискуют свалиться в Первую лигу. За два тура до завершения кампании в РПЛ «Ахмат» застрял в зоне стыковых матчей, набрав на три очка меньше «Химок» и на четыре балла меньше махачкалинского «Динамо».

Последние три игры:

Акрон – Ахмат 3:2

Ахмат – ЦСКА 1:1

Пари НН – Ахмат 1:0

«Динамо» Махачкала

«Динамовцы» сохраняют 11-е место в таблице, но еще не обеспечил себе место под Солнцем. В случае провала в последних матчах сезона команда из Махачкалы вполне может отправиться в «стыки» и будет отстаивать место в РПЛ в играх с представителями Первой лиги.

Последние три игры:

Динамо Махачкала – Зенит 0:1

Акрон – Динамо Махачкала 1:0

Динамо Махачкала – Краснодар 2:3

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:0 Россия. Премьер-лига, 5 тур Динамо Мх 1 : 0 Ахмат

Прогноз на матч «Ахмат» – «Динамо» Махачкала

«Ахмату» крайне необходимо цепляться за три очка и делать это в игре с прямым конкурентом в борьбе за место в элите. У себя дома грозненцы в состоянии замахнуться на максимальный результат.

Прогноз: победа «Ахмата», коэффициент – 1,88. Прогноз на точный счет – 1:0.