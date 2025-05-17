18 мая 2025 года в 16:30 пройдет матч 29-го тура российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» будет принимать «Акрон».
«Динамо» Москва
Благодаря успеху в дерби со «Спартаком» динамовцы вышли на четвертое место в таблице РПЛ. Впрочем, это никоим образом не соответствует амбициям «бело-голубых».
«Динамо» ждут большие перемены. Пост главного тренера клуба покинул Марцел Личка. На пост нового рулевого «бело-голубых» снова настойчиво сватают Валерия Карпина, хотя сам специалист и опровергает наличие каких-либо переговоров с руководством московского клуба. Впрочем, как известно, дыма без огня не бывает.
Последние три игры:
- Динамо Москва – Спартак 2:0
- Крылья Советов – Динамо Москва 1:3
- Спартак – Динамо Москва 2:1
«Акрон»
Тольяттинцы провели прекрасный сезон и досрочно гарантировали себе прописку в Премьер-Лиге и на следующую кампанию. «Акрон» играет в яркий и веселый футбол и матчи с его участием нередко балуют публику приличной результативностью.
Последние три игры:
- Акрон – Ахмат 3:2
- Акрон – Динамо Махачкала 1:0
- Химки – Акрон 2:2
Прогноз на матч «Динамо» Москва – «Акрон»
«Бело-голубые» проведут последний домашний матч в сезоне 2024/2025 и явно будут настроены порадовать своих фанов хорошей игрой. Соперник вполне подходящий – открытый к веселому футболу «Акрон».
Прогноз: тотал матча больше 3 голов, коэффициент – 1,74. Прогноз на точный счет – 2:2