18 мая 2025 года в 16:30 пройдет матч 29-го тура российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» будет принимать «Акрон».

«Динамо» Москва

Благодаря успеху в дерби со «Спартаком» динамовцы вышли на четвертое место в таблице РПЛ. Впрочем, это никоим образом не соответствует амбициям «бело-голубых».

«Динамо» ждут большие перемены. Пост главного тренера клуба покинул Марцел Личка. На пост нового рулевого «бело-голубых» снова настойчиво сватают Валерия Карпина, хотя сам специалист и опровергает наличие каких-либо переговоров с руководством московского клуба. Впрочем, как известно, дыма без огня не бывает.

Последние три игры:

Динамо Москва – Спартак 2:0

Крылья Советов – Динамо Москва 1:3

Спартак – Динамо Москва 2:1

«Акрон»

Тольяттинцы провели прекрасный сезон и досрочно гарантировали себе прописку в Премьер-Лиге и на следующую кампанию. «Акрон» играет в яркий и веселый футбол и матчи с его участием нередко балуют публику приличной результативностью.

Последние три игры:

Акрон – Ахмат 3:2

Акрон – Динамо Махачкала 1:0

Химки – Акрон 2:2

Личные встречи 50% (1) 50% (1) 0% (0) 2 Забитых мячей 0 1 В среднем за матч 0 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:2 Россия. Премьер-лига, 3 тур Акрон 0 : 2 Динамо Россия. Кубок, 1/2 финала Динамо 0 : 0 Акрон

Прогноз на матч «Динамо» Москва – «Акрон»

«Бело-голубые» проведут последний домашний матч в сезоне 2024/2025 и явно будут настроены порадовать своих фанов хорошей игрой. Соперник вполне подходящий – открытый к веселому футболу «Акрон».

Прогноз: тотал матча больше 3 голов, коэффициент – 1,74. Прогноз на точный счет – 2:2