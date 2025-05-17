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Прогноз на точный счет матча «Динамо» – «Акрон»: РПЛ, 18 мая 2025

17 мая 2025 9:15
Динамо - Акрон
18 мая 2025, воскресенье 16:30 | Россия. Премьер-лига, 29 тур
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5.80
Прогноз на точный счет – 2:2
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18 мая 2025 года в 16:30 пройдет матч 29-го тура российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» будет принимать «Акрон».

«Динамо» Москва

Благодаря успеху в дерби со «Спартаком» динамовцы вышли на четвертое место в таблице РПЛ. Впрочем, это никоим образом не соответствует амбициям «бело-голубых».

«Динамо» ждут большие перемены. Пост главного тренера клуба покинул Марцел Личка. На пост нового рулевого «бело-голубых» снова настойчиво сватают Валерия Карпина, хотя сам специалист и опровергает наличие каких-либо переговоров с руководством московского клуба. Впрочем, как известно, дыма без огня не бывает.

Последние три игры:

  • Динамо Москва – Спартак 2:0
  • Крылья Советов – Динамо Москва 1:3
  • Спартак – Динамо Москва 2:1

«Акрон»

Тольяттинцы провели прекрасный сезон и досрочно гарантировали себе прописку в Премьер-Лиге и на следующую кампанию. «Акрон» играет в яркий и веселый футбол и матчи с его участием нередко балуют публику приличной результативностью.

Последние три игры:

  • Акрон – Ахмат 3:2
  • Акрон – Динамо Махачкала 1:0
  • Химки – Акрон 2:2

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
2
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:2
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Акрон
0 : 2
03.08.2024
Динамо
Россия. Кубок, 1/2 финала
Динамо
0 : 0
04.04.2023
Акрон

Прогноз на матч «Динамо» Москва – «Акрон»

«Бело-голубые» проведут последний домашний матч в сезоне 2024/2025 и явно будут настроены порадовать своих фанов хорошей игрой. Соперник вполне подходящий – открытый к веселому футболу «Акрон».

Прогноз: тотал матча больше 3 голов, коэффициент – 1,74. Прогноз на точный счет – 2:2

5.80
Прогноз на точный счет – 2:2
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Автор: Орлов Максим
Россия. Премьер-лига Акрон Динамо
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