17 мая 2025 года в 19:00 пройдет матч 33-го тура Первой лиги. «Чайка» будет проверять на прочность команду из Волгограда – «Ротор».
«Чайка»
«Чайка» не лучшим образом завершает сезон в Первой лиге. Команда не побеждает уже четыре тура кряду и умудрилась потерпеть разгромное поражение в поединке с аутсайдером турнира «Аланией». Видимо сказывается фактическое отсутствие мотивации на последние игры.
Последние три игры:
- Тюмень – Чайка 1:1
- Чайка – Алания 0:3
- Чайка – Сочи 0:2
«Ротор»
Клуб из Волгограда напротив находится в прекрасной форме и идет без поражений уже шесть матчей подряд. Впрочем, даже столь прекрасные результаты не особо влияют на дальнейшие перспективы «Ротора». Подопечные экс-спартаковца Дениса Бояринцева откладывают вопрос с возвращением в российскую Премьер-Лигу до следующего сезона.
Последние три игры
- КАМАЗ – Ротор 0:4
- Ротор – Енисей 3:0
- Арсенал Тула – Ротор 1:1
Прогноз на матч «Чайка» – «Ротор»
Соперники по факту доигрывают сезон в «чемоданном» настроении. «Ротор» находится куда в более оптимальном состоянии и наверняка как минимум не уступит не самому сильному оппоненту. Как максимум – заберет три очка.
Прогноз: победа «Ротора», коэффициент – 2,28. Прогноз на точный счет – 0:2.