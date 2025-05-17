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Прогноз на точный счет матча «Чайка» – «Ротор»: ФНЛ, 17 мая 2025

17 мая 2025 9:38
Чайка - Ротор
17 мая 2025, суббота 19:00 | Россия. Первая лига, 33 тур
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6.25
Прогноз на точный счет – 0:2 в пользу «Ротора»
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17 мая 2025 года в 19:00 пройдет матч 33-го тура Первой лиги. «Чайка» будет проверять на прочность команду из Волгограда – «Ротор».

«Чайка»

«Чайка» не лучшим образом завершает сезон в Первой лиге. Команда не побеждает уже четыре тура кряду и умудрилась потерпеть разгромное поражение в поединке с аутсайдером турнира «Аланией». Видимо сказывается фактическое отсутствие мотивации на последние игры.

Последние три игры:

  • Тюмень – Чайка 1:1
  • Чайка – Алания 0:3
  • Чайка – Сочи 0:2

«Ротор»

Клуб из Волгограда напротив находится в прекрасной форме и идет без поражений уже шесть матчей подряд. Впрочем, даже столь прекрасные результаты не особо влияют на дальнейшие перспективы «Ротора». Подопечные экс-спартаковца Дениса Бояринцева откладывают вопрос с возвращением в российскую Премьер-Лигу до следующего сезона.

Последние три игры

  • КАМАЗ – Ротор 0:4
  • Ротор – Енисей 3:0
  • Арсенал Тула – Ротор 1:1

Личные встречи
50% (6)
42% (5)
8% (1)
13
Забитых мячей
4
1.08
В среднем за матч
0.33
3:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  3:1
Россия. Первая лига, 33 тур
Чайка
1 : 0
17.05.2025
Ротор
Россия. Первая лига, 8 тур
Ротор
0 : 0
02.09.2024
Чайка
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Чайка
3 : 1
26.05.2024
Ротор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Ротор
0 : 0
14.04.2024
Чайка
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Чайка
0 : 1
05.11.2023
Ротор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Ротор
0 : 0
09.09.2023
Чайка
Россия. Вторая лига. Группа 1, 4 тур
Чайка
2 : 1
28.05.2023
Ротор
Россия. Вторая лига. Группа 1, 24 тур
Чайка
0 : 0
15.04.2023
Ротор
Россия. Вторая лига. Группа 1, 12 тур
Ротор
0 : 0
09.10.2022
Чайка
Россия. ФНЛ, 12 тур
Чайка
2 : 1
07.09.2019
Ротор
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 26 тур
Чайка
2 : 0
07.05.2017
Ротор
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 12 тур
Ротор
0 : 3
16.10.2016
Чайка
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Прогноз на матч «Чайка» – «Ротор»

Соперники по факту доигрывают сезон в «чемоданном» настроении. «Ротор» находится куда в более оптимальном состоянии и наверняка как минимум не уступит не самому сильному оппоненту. Как максимум – заберет три очка.

Прогноз: победа «Ротора», коэффициент – 2,28. Прогноз на точный счет – 0:2.

6.25
Прогноз на точный счет – 0:2 в пользу «Ротора»
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Автор: Миронов Николай
Россия. Первая лига Ротор Чайка
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