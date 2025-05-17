17 мая 2025 года в 19:00 пройдет матч 33-го тура Первой лиги. «Чайка» будет проверять на прочность команду из Волгограда – «Ротор».

«Чайка»

«Чайка» не лучшим образом завершает сезон в Первой лиге. Команда не побеждает уже четыре тура кряду и умудрилась потерпеть разгромное поражение в поединке с аутсайдером турнира «Аланией». Видимо сказывается фактическое отсутствие мотивации на последние игры.

Последние три игры:

Тюмень – Чайка 1:1

Чайка – Алания 0:3

Чайка – Сочи 0:2

«Ротор»

Клуб из Волгограда напротив находится в прекрасной форме и идет без поражений уже шесть матчей подряд. Впрочем, даже столь прекрасные результаты не особо влияют на дальнейшие перспективы «Ротора». Подопечные экс-спартаковца Дениса Бояринцева откладывают вопрос с возвращением в российскую Премьер-Лигу до следующего сезона.

Последние три игры

КАМАЗ – Ротор 0:4

Ротор – Енисей 3:0

Арсенал Тула – Ротор 1:1

Личные встречи 50% (6) 42% (5) 8% (1) 13 Забитых мячей 4 1.08 В среднем за матч 0.33 3:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 3:1 Россия. Первая лига, 33 тур Чайка 1 : 0 Ротор Россия. Первая лига, 8 тур Ротор 0 : 0 Чайка Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур Чайка 3 : 1 Ротор Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур Ротор 0 : 0 Чайка Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур Чайка 0 : 1 Ротор Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур Ротор 0 : 0 Чайка Россия. Вторая лига. Группа 1, 4 тур Чайка 2 : 1 Ротор Россия. Вторая лига. Группа 1, 24 тур Чайка 0 : 0 Ротор Россия. Вторая лига. Группа 1, 12 тур Ротор 0 : 0 Чайка Россия. ФНЛ, 12 тур Чайка 2 : 1 Ротор Россия. ПФЛ. Зона Юг, 26 тур Чайка 2 : 0 Ротор Россия. ПФЛ. Зона Юг, 12 тур Ротор 0 : 3 Чайка

Прогноз на матч «Чайка» – «Ротор»

Соперники по факту доигрывают сезон в «чемоданном» настроении. «Ротор» находится куда в более оптимальном состоянии и наверняка как минимум не уступит не самому сильному оппоненту. Как максимум – заберет три очка.

Прогноз: победа «Ротора», коэффициент – 2,28. Прогноз на точный счет – 0:2.