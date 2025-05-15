16 мая на стадионе Al-Awwal Park состоится матч между «Аль-Насром» и «Аль-Таавуном». Хозяева, одни из главных фаворитов сезона, продолжают борьбу за призовые места и демонстрируют впечатляющую результативность. Гости же переживают спад и теряют шансы на еврокубки. Ввиду разного уровня игры в последних турах, эта встреча может стать очередным доказательством атакующей мощи хозяев.

«Аль-Наср»

Команда занимает третье место, набрав 63 очка после 31 тура. В прошлом матче «Аль-Наср» разгромил «Аль-Охдуд» со счeтом 9:0. Это лишь подтвердило отличную форму в атаке – 20 голов за 5 игр (в среднем 4.00 за матч). Лидером, как и ожидалось, остаeтся Криштиану Роналду с 33 мячами в 39 матчах. Однако оборона по-прежнему даeт сбои – 9 пропущенных голов за тот же отрезок (в среднем 1.80). Команда играет с максимальным напором в атаке и часто отказывается от надeжности в защите ради высокого прессинга. «Аль-Наср» забивает в 22 матчах подряд и не собирается сбавлять темп.

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» на 8-м месте с 41 очком. В пяти последних турах команда проиграла четыре раза и лишь раз одержала победу, с трудом обыграв «Аль-Раэд» 4:3. Команда пропускает в шести матчах подряд – 10 голов за пять игр (в среднем 2.00 за матч), забивая при этом только 4 (в среднем 0.80). Главная проблема – неустойчивость обороны и спад у ключевого форварда Мусы Барроу. Команда слабо действует под давлением и часто допускает ошибки на флангах и при стандартах. Против агрессивного соперника вроде «Аль-Насра» оборона гостей будет под постоянной угрозой.

Факты о командах

«Аль-Наср»

63 очка, 3-е место

В среднем 4.00 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает 1.80 гола за игру

Забивает в 22 матчах подряд

Победа 9:0 в последнем туре

«Аль-Таавун»

41 очко, 8-е место

В среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает 2.00 гола за игру

Пропускает в 6 матчах подряд

Одна победа за последние 5 туров

Личные встречи 50% (2) 25% (1) 25% (1) 7 Забитых мячей 4 1.75 В среднем за матч 1 4:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 1:4 Самая крупная ничья: 1:1 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур Аль-Таавун 1 : 1 Аль-Наср Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала Аль-Таавун 0 : 2 Аль-Наср Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур Аль-Таавун 1 : 4 Аль-Наср Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур Аль-Наср 0 : 2 Аль-Таавун

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Таавун»

«Аль-Наср» сейчас находится в атакующем пике формы, тогда как «Аль-Таавун» переживает явный спад. Даже с учeтом того, что гости иногда цепляются за моменты, они вряд ли смогут сдержать натиск команды с таким нападающим, как Роналду. Учитывая разницу в классе и текущую статистику, можно ожидать результативный матч с уверенной победой хозяев, но с одним голом в ответ от гостей.

Прогноз на точный счeт: победа «Аль-Насра» со счeтом 4:1.

Рекомендованные ставки: