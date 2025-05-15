16 мая на стадионе Al-Awwal Park состоится матч между «Аль-Насром» и «Аль-Таавуном». Хозяева, одни из главных фаворитов сезона, продолжают борьбу за призовые места и демонстрируют впечатляющую результативность. Гости же переживают спад и теряют шансы на еврокубки. Ввиду разного уровня игры в последних турах, эта встреча может стать очередным доказательством атакующей мощи хозяев.
«Аль-Наср»
Команда занимает третье место, набрав 63 очка после 31 тура. В прошлом матче «Аль-Наср» разгромил «Аль-Охдуд» со счeтом 9:0. Это лишь подтвердило отличную форму в атаке – 20 голов за 5 игр (в среднем 4.00 за матч). Лидером, как и ожидалось, остаeтся Криштиану Роналду с 33 мячами в 39 матчах. Однако оборона по-прежнему даeт сбои – 9 пропущенных голов за тот же отрезок (в среднем 1.80). Команда играет с максимальным напором в атаке и часто отказывается от надeжности в защите ради высокого прессинга. «Аль-Наср» забивает в 22 матчах подряд и не собирается сбавлять темп.
«Аль-Таавун»
«Аль-Таавун» на 8-м месте с 41 очком. В пяти последних турах команда проиграла четыре раза и лишь раз одержала победу, с трудом обыграв «Аль-Раэд» 4:3. Команда пропускает в шести матчах подряд – 10 голов за пять игр (в среднем 2.00 за матч), забивая при этом только 4 (в среднем 0.80). Главная проблема – неустойчивость обороны и спад у ключевого форварда Мусы Барроу. Команда слабо действует под давлением и часто допускает ошибки на флангах и при стандартах. Против агрессивного соперника вроде «Аль-Насра» оборона гостей будет под постоянной угрозой.
Факты о командах
«Аль-Наср»
- 63 очка, 3-е место
- В среднем 4.00 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает 1.80 гола за игру
- Забивает в 22 матчах подряд
- Победа 9:0 в последнем туре
«Аль-Таавун»
- 41 очко, 8-е место
- В среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает 2.00 гола за игру
- Пропускает в 6 матчах подряд
- Одна победа за последние 5 туров
Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Таавун»
«Аль-Наср» сейчас находится в атакующем пике формы, тогда как «Аль-Таавун» переживает явный спад. Даже с учeтом того, что гости иногда цепляются за моменты, они вряд ли смогут сдержать натиск команды с таким нападающим, как Роналду. Учитывая разницу в классе и текущую статистику, можно ожидать результативный матч с уверенной победой хозяев, но с одним голом в ответ от гостей.
Прогноз на точный счeт: победа «Аль-Насра» со счeтом 4:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 4:1 в пользу «Аль-Насра» – коэффициент 6.10
- Индивидуальный тотал «Аль-Насра» больше 2.5 – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75