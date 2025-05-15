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Прогноз на точный счет матча «Аль-Наср» – «Аль-Таавун»: Высшая лига Саудовской Аравии, 16 мая 2025

15 мая 2025 10:48
Аль-Наср - Аль-Таавун
16 мая 2025, пятница 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
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6.1
Точный счёт 4:1 в пользу «Аль-Насра»
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16 мая на стадионе Al-Awwal Park состоится матч между «Аль-Насром» и «Аль-Таавуном». Хозяева, одни из главных фаворитов сезона, продолжают борьбу за призовые места и демонстрируют впечатляющую результативность. Гости же переживают спад и теряют шансы на еврокубки. Ввиду разного уровня игры в последних турах, эта встреча может стать очередным доказательством атакующей мощи хозяев.

«Аль-Наср»

Команда занимает третье место, набрав 63 очка после 31 тура. В прошлом матче «Аль-Наср» разгромил «Аль-Охдуд» со счeтом 9:0. Это лишь подтвердило отличную форму в атаке – 20 голов за 5 игр (в среднем 4.00 за матч). Лидером, как и ожидалось, остаeтся Криштиану Роналду с 33 мячами в 39 матчах. Однако оборона по-прежнему даeт сбои – 9 пропущенных голов за тот же отрезок (в среднем 1.80). Команда играет с максимальным напором в атаке и часто отказывается от надeжности в защите ради высокого прессинга. «Аль-Наср» забивает в 22 матчах подряд и не собирается сбавлять темп.

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» на 8-м месте с 41 очком. В пяти последних турах команда проиграла четыре раза и лишь раз одержала победу, с трудом обыграв «Аль-Раэд» 4:3. Команда пропускает в шести матчах подряд – 10 голов за пять игр (в среднем 2.00 за матч), забивая при этом только 4 (в среднем 0.80). Главная проблема – неустойчивость обороны и спад у ключевого форварда Мусы Барроу. Команда слабо действует под давлением и часто допускает ошибки на флангах и при стандартах. Против агрессивного соперника вроде «Аль-Насра» оборона гостей будет под постоянной угрозой.

Факты о командах

«Аль-Наср»

  • 63 очка, 3-е место
  • В среднем 4.00 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает 1.80 гола за игру
  • Забивает в 22 матчах подряд
  • Победа 9:0 в последнем туре

«Аль-Таавун»

  • 41 очко, 8-е место
  • В среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает 2.00 гола за игру
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • Одна победа за последние 5 туров

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
7
Забитых мячей
4
1.75
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
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18.08.2023
Аль-Таавун

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Таавун»

«Аль-Наср» сейчас находится в атакующем пике формы, тогда как «Аль-Таавун» переживает явный спад. Даже с учeтом того, что гости иногда цепляются за моменты, они вряд ли смогут сдержать натиск команды с таким нападающим, как Роналду. Учитывая разницу в классе и текущую статистику, можно ожидать результативный матч с уверенной победой хозяев, но с одним голом в ответ от гостей.

Прогноз на точный счeт: победа «Аль-Насра» со счeтом 4:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 4:1 в пользу «Аль-Насра» – коэффициент 6.10
  • Индивидуальный тотал «Аль-Насра» больше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

6.1
Точный счёт 4:1 в пользу «Аль-Насра»
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Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Таавун Аль-Наср
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