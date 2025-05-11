12 мая на стадионе Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City в Наджране состоится матч 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где «Аль-Охдуд» примет «Аль-Наср». Хозяева пытаются сохранить шансы на выживание, а гости ведут борьбу за место в топ-3. «Аль-Наср» выходит на игру с мощной атакой, но нестабильной обороной – это может подарить «Аль-Охдуду» шанс отличиться на своeм поле.

«Аль-Охдуд»

«Аль-Охдуд» занимает 17-е место и отчаянно сражается за сохранение прописки. За 30 туров команда набрала 28 очков и демонстрирует умеренно стабильную форму: 5 из 7 последних матчей завершились без поражений. При этом команда забивает в 5 из 7 матчей, что для аутсайдера – внушительный показатель. Сэйвиор Годвин – главный голеадор, оформивший 6 мячей в текущем сезоне.

Однако оборона остаeтся уязвимой: в последних 5 встречах команда пропустила 3 мяча, но при этом не справилась с более организованными соперниками. В домашних матчах «Аль-Охдуд» предпочитает играть от обороны, делая ставку на контратаки.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» занимает 4-е место с 60 очками и остаeтся в гонке за вторую строчку. Атака – главный козырь команды: 84 гола за 30 матчей – лучший показатель в чемпионате. Криштиану Роналду с 33 мячами в 39 играх по-прежнему – центр притяжения атак. В 21 матче подряд «Аль-Наср» обязательно забивает.

Но в защите ситуация противоположная: 11 пропущенных мячей в последних 5 матчах. Команда регулярно проваливается позиционно и даeт пространство сопернику. Это слабое звено может сыграть свою роль против «Аль-Охдуда», особенно в первом тайме, когда хозяева традиционно действуют активно.

Факты о командах:

«Аль-Охдуд»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 игр)

«Аль-Наср»

Побеждает в 3 последних очных матчах

Забивает в 21 матче подряд

В среднем 2.40 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (3) 3 Забитых мячей 9 1 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:3 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур Аль-Наср 3 : 1 Аль-Охдуд Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур Аль-Охдуд 2 : 3 Аль-Наср Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур Аль-Наср 3 : 0 Аль-Охдуд

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»

Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но их формы диктуют интригу. «Аль-Наср» обладает фантастическим атакующим потенциалом, но при этом уязвим в защите. «Аль-Охдуд» умеет использовать ошибки соперников, особенно на своeм поле. Однако класс и мотивация гостей должны взять верх. Мы ожидаем победу «Аль-Насра» с голом от хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Аль-Насра».

Рекомендованные ставки: