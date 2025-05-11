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Прогноз на точный счет матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»: Высшая лига Саудовской Аравии, 12 мая 2025

11 мая 2025 10:22
Аль-Охдуд - Аль-Наср
12 мая 2025, понедельник 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
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10.0
Точный счёт 1:3 в пользу «Аль-Насра»
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12 мая на стадионе Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City в Наджране состоится матч 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где «Аль-Охдуд» примет «Аль-Наср». Хозяева пытаются сохранить шансы на выживание, а гости ведут борьбу за место в топ-3. «Аль-Наср» выходит на игру с мощной атакой, но нестабильной обороной – это может подарить «Аль-Охдуду» шанс отличиться на своeм поле.

«Аль-Охдуд»

«Аль-Охдуд» занимает 17-е место и отчаянно сражается за сохранение прописки. За 30 туров команда набрала 28 очков и демонстрирует умеренно стабильную форму: 5 из 7 последних матчей завершились без поражений. При этом команда забивает в 5 из 7 матчей, что для аутсайдера – внушительный показатель. Сэйвиор Годвин – главный голеадор, оформивший 6 мячей в текущем сезоне.

Однако оборона остаeтся уязвимой: в последних 5 встречах команда пропустила 3 мяча, но при этом не справилась с более организованными соперниками. В домашних матчах «Аль-Охдуд» предпочитает играть от обороны, делая ставку на контратаки.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» занимает 4-е место с 60 очками и остаeтся в гонке за вторую строчку. Атака – главный козырь команды: 84 гола за 30 матчей – лучший показатель в чемпионате. Криштиану Роналду с 33 мячами в 39 играх по-прежнему – центр притяжения атак. В 21 матче подряд «Аль-Наср» обязательно забивает.

Но в защите ситуация противоположная: 11 пропущенных мячей в последних 5 матчах. Команда регулярно проваливается позиционно и даeт пространство сопернику. Это слабое звено может сыграть свою роль против «Аль-Охдуда», особенно в первом тайме, когда хозяева традиционно действуют активно.

Факты о командах:

«Аль-Охдуд»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 игр)

«Аль-Наср»

  • Побеждает в 3 последних очных матчах
  • Забивает в 21 матче подряд
  • В среднем 2.40 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (3)
3
Забитых мячей
9
1
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:3
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
3 : 1
09.01.2025
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Охдуд
2 : 3
09.05.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
3 : 0
24.11.2023
Аль-Охдуд

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»

Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но их формы диктуют интригу. «Аль-Наср» обладает фантастическим атакующим потенциалом, но при этом уязвим в защите. «Аль-Охдуд» умеет использовать ошибки соперников, особенно на своeм поле. Однако класс и мотивация гостей должны взять верх. Мы ожидаем победу «Аль-Насра» с голом от хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Аль-Насра».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:3 в пользу «Аль-Насра» – коэффициент 10.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Аль-Насра» больше 2.5 – коэффициент 1.85

10.0
Точный счёт 1:3 в пользу «Аль-Насра»
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Автор: Воронцов Егор
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Охдуд
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