В воскресенье, 11 мая, в 28-м туре РПЛ сыграют «Акрон» и «Ахмат». Игра состоится в Самаре, начало – в 14:00 (мск).

«Акрон»

Команда Заура Тедеева располагается на 9-й позиции в РПЛ, набрав 32 очка. «Акрон» добыл 9 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений, разница мячей – 34:47.

Последние результаты «Акрона» в РПЛ:

02.05.25 «Акрон» – «Динамо» Мх – 1:0;

27.04.25 «Химки» – «Акрон» – 2:2;

19.04.25 «Акрон» – «Спартак» М – 2:3.

«Ахмат»

«Ахмат» набрал 24 очка и занимает 13-е место в таблице. Подопечные Сергея Ташуева добыли 4 победы, 12 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 24:41.

Предыдущие результаты «Ахмата» в РПЛ:

04.05.25 «Ахмат» – ЦСКА – 1:1;

26.04.25 «Пари НН» – «Ахмат» – 1:0;

19.04.25 «Краснодар» – «Ахмат» – 3:1.

Личные встречи 50% (1) 50% (1) 0% (0) 3 Забитых мячей 2 1.5 В среднем за матч 1 3:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 3:2 Россия. Премьер-лига, 28 тур Акрон 3 : 2 Ахмат Россия. Премьер-лига, 7 тур Ахмат 0 : 0 Акрон

Прогноз на матч «Акрон» – «Ахмат»

«Ахмату» очень нужны очки, чтобы покинуть зону переходных игр. «Акрон» практически обеспечил себе место в РПЛ на следующий сезон – самарцам достаточно набрать 1 очко, чтобы официально сохранить прописку. Полагаем, что хозяева свою задачу выполнят, но и грозненцев обижать не станут. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.00.