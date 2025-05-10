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Прогноз на точный счет матча «Акрон» – «Ахмат»: РПЛ, 11 мая 2025

10 мая 2025 13:57
Акрон - Ахмат
11 мая 2025, воскресенье 14:00 | Россия. Премьер-лига, 28 тур
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7.0
Прогноз – ничья 1:1
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В воскресенье, 11 мая, в 28-м туре РПЛ сыграют «Акрон» и «Ахмат». Игра состоится в Самаре, начало – в 14:00 (мск).

«Акрон»

Команда Заура Тедеева располагается на 9-й позиции в РПЛ, набрав 32 очка. «Акрон» добыл 9 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений, разница мячей – 34:47.

Последние результаты «Акрона» в РПЛ:

  • 02.05.25 «Акрон» – «Динамо» Мх – 1:0;
  • 27.04.25 «Химки» – «Акрон» – 2:2;
  • 19.04.25 «Акрон» – «Спартак» М – 2:3.

«Ахмат»

«Ахмат» набрал 24 очка и занимает 13-е место в таблице. Подопечные Сергея Ташуева добыли 4 победы, 12 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 24:41.

Предыдущие результаты «Ахмата» в РПЛ:

  • 04.05.25 «Ахмат» – ЦСКА – 1:1;
  • 26.04.25 «Пари НН» – «Ахмат» – 1:0;
  • 19.04.25 «Краснодар» – «Ахмат» – 3:1.

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
3
Забитых мячей
2
1.5
В среднем за матч
1
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:2
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Акрон
3 : 2
11.05.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
0 : 0
31.08.2024
Акрон

Прогноз на матч «Акрон» – «Ахмат»

«Ахмату» очень нужны очки, чтобы покинуть зону переходных игр. «Акрон» практически обеспечил себе место в РПЛ на следующий сезон – самарцам достаточно набрать 1 очко, чтобы официально сохранить прописку. Полагаем, что хозяева свою задачу выполнят, но и грозненцев обижать не станут. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.00.

7.0
Прогноз – ничья 1:1
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Автор: Миронов Николай
Россия. Премьер-лига Ахмат Акрон
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