В воскресенье, 11 мая, в 28-м туре РПЛ сыграют «Акрон» и «Ахмат». Игра состоится в Самаре, начало – в 14:00 (мск).
«Акрон»
Команда Заура Тедеева располагается на 9-й позиции в РПЛ, набрав 32 очка. «Акрон» добыл 9 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений, разница мячей – 34:47.
Последние результаты «Акрона» в РПЛ:
- 02.05.25 «Акрон» – «Динамо» Мх – 1:0;
- 27.04.25 «Химки» – «Акрон» – 2:2;
- 19.04.25 «Акрон» – «Спартак» М – 2:3.
«Ахмат»
«Ахмат» набрал 24 очка и занимает 13-е место в таблице. Подопечные Сергея Ташуева добыли 4 победы, 12 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 24:41.
Предыдущие результаты «Ахмата» в РПЛ:
- 04.05.25 «Ахмат» – ЦСКА – 1:1;
- 26.04.25 «Пари НН» – «Ахмат» – 1:0;
- 19.04.25 «Краснодар» – «Ахмат» – 3:1.
Прогноз на матч «Акрон» – «Ахмат»
«Ахмату» очень нужны очки, чтобы покинуть зону переходных игр. «Акрон» практически обеспечил себе место в РПЛ на следующий сезон – самарцам достаточно набрать 1 очко, чтобы официально сохранить прописку. Полагаем, что хозяева свою задачу выполнят, но и грозненцев обижать не станут. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.00.