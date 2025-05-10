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Прогноз на точный счет матча «Кривбасс» – «Колос»: Премьер-лига Украины, 11 мая 2025

10 мая 2025 12:11
Кривбасс - Колос
11 мая 2025, воскресенье 13:00 | Украина. Премьер-лига, 28 тур
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6.5
Точный счёт 1:0 в пользу «Кривбасса»
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11 мая на стадионе Stadion Hirnyk состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Колосом». Хозяева уверенно идут на шестом месте с 43 очками и борются за высокие позиции в турнирной таблице, демонстрируя отличную форму в последних матчах. «Колос» занимает 10-е место с 29 очками и также показывает неплохие результаты, не проигрывая четыре тура подряд. Обе команды уверены в себе, и встреча обещает быть напряжeнной и организованной, с акцентом на надeжную оборону и выверенные атаки.

«Кривбасс»

«Кривбасс» подходит к матчу в отличной форме: команда не проигрывает уже четыре тура подряд и не пропускает на протяжении этого же периода. За последние пять матчей коллектив забил 8 мячей (в среднем 1.6 гола за игру) и пропустил всего 2 (в среднем 0.4 гола за матч). Главная ударная сила команды – Егор Твердохлиб, который забил 13 голов в 25 матчах сезона. Последняя победа со счeтом 4:0 над «Левым берегом» подчеркнула силу атакующего звена и надeжность обороны. Дома «Кривбасс» стабильно демонстрирует уверенную игру и готов продлить успешную серию.

«Колос»

«Колос» также набрал хороший ход и не проигрывает четыре матча подряд, хотя последняя встреча завершилась нулевой ничьей с «Ворсклой». В последних пяти матчах команда забила 7 голов (средний показатель – 1.4 гола за игру) и пропустила 4 (в среднем 0.8 гола за матч). Лидером атак остаeтся Андрей Цуриков, на счету которого 5 мячей в 26 матчах. «Колос» показывает крепкую оборону и дисциплинированную игру, но испытывает трудности в реализации моментов против сильных соперников. Команда сосредоточена на удержании результата и надеется на успех в контратаках.

Факты о командах:

«Кривбасс»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • Не пропускает в 4 последних матчах.
  • В последних 5 матчах: 8 забитых и 2 пропущенных мяча.
  • Егор Твердохлиб – 13 голов в 25 матчах сезона.

«Колос»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • В последних 5 матчах: 7 забитых и 4 пропущенных мяча.
  • В среднем 1.4 гола за игру в атаке и 0.8 пропущенных за матч (последние 5 игр).
  • Андрей Цуриков – 5 голов в 26 матчах.

Личные встречи
50% (3)
17% (1)
33% (2)
6
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
0.5
3:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:3
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
0 : 1
11.05.2025
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
1 : 1
09.11.2024
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0 : 3
03.09.2023
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Украина. Премьер-лига, 16 тур
Кривбасс
1 : 0
03.03.2023
Колос
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Колос
1 : 0
23.08.2022
Кривбасс
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Прогноз на матч «Кривбасс» – «Колос»

Матч обещает быть сдержанным, с акцентом на тактическую борьбу. Обе команды демонстрируют надeжную игру в обороне и показывают стабильные результаты в последних турах. «Кривбасс» силeн дома и почти не допускает ошибок у своих ворот, что усложнит задачу «Колосу». Гости хорошо организованы, но имеют ограниченные атакующие ресурсы против мощной защиты соперника. Ожидаем минимальное преимущество хозяев с упорной борьбой и малым количеством голов.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Кривбасса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Кривбасса» – коэффициент 6.50
  • Победа «Кривбасса» – коэффициент 1.95
  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.65

6.5
Точный счёт 1:0 в пользу «Кривбасса»
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Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Колос Кривбасс
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