11 мая на стадионе Stadion Hirnyk состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Колосом». Хозяева уверенно идут на шестом месте с 43 очками и борются за высокие позиции в турнирной таблице, демонстрируя отличную форму в последних матчах. «Колос» занимает 10-е место с 29 очками и также показывает неплохие результаты, не проигрывая четыре тура подряд. Обе команды уверены в себе, и встреча обещает быть напряжeнной и организованной, с акцентом на надeжную оборону и выверенные атаки.

«Кривбасс»

«Кривбасс» подходит к матчу в отличной форме: команда не проигрывает уже четыре тура подряд и не пропускает на протяжении этого же периода. За последние пять матчей коллектив забил 8 мячей (в среднем 1.6 гола за игру) и пропустил всего 2 (в среднем 0.4 гола за матч). Главная ударная сила команды – Егор Твердохлиб, который забил 13 голов в 25 матчах сезона. Последняя победа со счeтом 4:0 над «Левым берегом» подчеркнула силу атакующего звена и надeжность обороны. Дома «Кривбасс» стабильно демонстрирует уверенную игру и готов продлить успешную серию.

«Колос»

«Колос» также набрал хороший ход и не проигрывает четыре матча подряд, хотя последняя встреча завершилась нулевой ничьей с «Ворсклой». В последних пяти матчах команда забила 7 голов (средний показатель – 1.4 гола за игру) и пропустила 4 (в среднем 0.8 гола за матч). Лидером атак остаeтся Андрей Цуриков, на счету которого 5 мячей в 26 матчах. «Колос» показывает крепкую оборону и дисциплинированную игру, но испытывает трудности в реализации моментов против сильных соперников. Команда сосредоточена на удержании результата и надеется на успех в контратаках.

Факты о командах:

«Кривбасс»

Не проигрывает в 4 последних матчах.

Не пропускает в 4 последних матчах.

В последних 5 матчах: 8 забитых и 2 пропущенных мяча.

Егор Твердохлиб – 13 голов в 25 матчах сезона.

«Колос»

Не проигрывает в 4 последних матчах.

В последних 5 матчах: 7 забитых и 4 пропущенных мяча.

В среднем 1.4 гола за игру в атаке и 0.8 пропущенных за матч (последние 5 игр).

Андрей Цуриков – 5 голов в 26 матчах.

Личные встречи 50% (3) 17% (1) 33% (2) 6 Забитых мячей 3 1 В среднем за матч 0.5 3:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 0:3 Самая крупная ничья: 1:1 Украина. Премьер-лига, 28 тур Кривбасс 0 : 1 Колос Украина. Премьер-лига, 13 тур Колос 1 : 1 Кривбасс Украина. Премьер-лига, 21 тур Кривбасс 1 : 0 Колос Украина. Премьер-лига, 6 тур Колос 0 : 3 Кривбасс Украина. Премьер-лига, 16 тур Кривбасс 1 : 0 Колос Украина. Премьер-лига, 1 тур Колос 1 : 0 Кривбасс

Прогноз на матч «Кривбасс» – «Колос»

Матч обещает быть сдержанным, с акцентом на тактическую борьбу. Обе команды демонстрируют надeжную игру в обороне и показывают стабильные результаты в последних турах. «Кривбасс» силeн дома и почти не допускает ошибок у своих ворот, что усложнит задачу «Колосу». Гости хорошо организованы, но имеют ограниченные атакующие ресурсы против мощной защиты соперника. Ожидаем минимальное преимущество хозяев с упорной борьбой и малым количеством голов.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Кривбасса».

Рекомендованные ставки: