11 мая на стадионе Stadion Hirnyk состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Колосом». Хозяева уверенно идут на шестом месте с 43 очками и борются за высокие позиции в турнирной таблице, демонстрируя отличную форму в последних матчах. «Колос» занимает 10-е место с 29 очками и также показывает неплохие результаты, не проигрывая четыре тура подряд. Обе команды уверены в себе, и встреча обещает быть напряжeнной и организованной, с акцентом на надeжную оборону и выверенные атаки.
«Кривбасс»
«Кривбасс» подходит к матчу в отличной форме: команда не проигрывает уже четыре тура подряд и не пропускает на протяжении этого же периода. За последние пять матчей коллектив забил 8 мячей (в среднем 1.6 гола за игру) и пропустил всего 2 (в среднем 0.4 гола за матч). Главная ударная сила команды – Егор Твердохлиб, который забил 13 голов в 25 матчах сезона. Последняя победа со счeтом 4:0 над «Левым берегом» подчеркнула силу атакующего звена и надeжность обороны. Дома «Кривбасс» стабильно демонстрирует уверенную игру и готов продлить успешную серию.
«Колос»
«Колос» также набрал хороший ход и не проигрывает четыре матча подряд, хотя последняя встреча завершилась нулевой ничьей с «Ворсклой». В последних пяти матчах команда забила 7 голов (средний показатель – 1.4 гола за игру) и пропустила 4 (в среднем 0.8 гола за матч). Лидером атак остаeтся Андрей Цуриков, на счету которого 5 мячей в 26 матчах. «Колос» показывает крепкую оборону и дисциплинированную игру, но испытывает трудности в реализации моментов против сильных соперников. Команда сосредоточена на удержании результата и надеется на успех в контратаках.
Факты о командах:
«Кривбасс»
- Не проигрывает в 4 последних матчах.
- Не пропускает в 4 последних матчах.
- В последних 5 матчах: 8 забитых и 2 пропущенных мяча.
- Егор Твердохлиб – 13 голов в 25 матчах сезона.
«Колос»
- Не проигрывает в 4 последних матчах.
- В последних 5 матчах: 7 забитых и 4 пропущенных мяча.
- В среднем 1.4 гола за игру в атаке и 0.8 пропущенных за матч (последние 5 игр).
- Андрей Цуриков – 5 голов в 26 матчах.
Прогноз на матч «Кривбасс» – «Колос»
Матч обещает быть сдержанным, с акцентом на тактическую борьбу. Обе команды демонстрируют надeжную игру в обороне и показывают стабильные результаты в последних турах. «Кривбасс» силeн дома и почти не допускает ошибок у своих ворот, что усложнит задачу «Колосу». Гости хорошо организованы, но имеют ограниченные атакующие ресурсы против мощной защиты соперника. Ожидаем минимальное преимущество хозяев с упорной борьбой и малым количеством голов.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Кривбасса».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу «Кривбасса» – коэффициент 6.50
- Победа «Кривбасса» – коэффициент 1.95
- Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.65