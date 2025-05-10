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Прогноз на точный счет матча «Айнтрахт» – «Санкт-Паули»: Бундеслига, 11 мая 2025

10 мая 2025 10:27
Айнтрахт - Санкт-Паули
11 мая 2025, воскресенье 18:30 | Германия. Бундеслига, 33 тур
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6.5
Точный счет 2:0 в пользу «Айнтрахта»
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11 мая на стадионе «Дойче Банк Парк» пройдет матч 33-го тура Бундеслиги, в котором встретятся «Айнтрахт» и «Санкт-Паули». Хозяева борются за попадание в Лигу чемпионов и идут третьими, тогда как гости еще не гарантировали себе место в элите на следующий сезон и отчаянно сражаются за выживание. Матч обещает быть напряженным, ведь обе команды мотивированы до предела.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы проводят сильный сезон, набрав 56 очков после 32 туров и уверенно удерживая третью строчку. Команда не проигрывает четыре матча подряд, демонстрируя качественную игру как в атаке, так и в обороне. В последних пяти играх «Айнтрахт» забил 8 голов, а пропустил всего дважды, показывая надежную игру сзади. Юго Экитик – главный голеадор коллектива с 22 мячами в 46 встречах. Особо стоит отметить форму на домашнем стадионе: 4:0 с «Лейпцигом» и 3:0 с «Хайденхаймом» подтверждают силу команды на своем поле.

«Санкт-Паули»

Гости находятся на 15-й строчке с 31 очком и продолжают борьбу за сохранение прописки. Команда не выигрывает уже три тура подряд и не смогла поразить ворота в двух из них. В последних пяти матчах «Санкт-Паули» забил всего 4 гола и пропустил столько же. Морган Гилавоги остается основным форвардом с 6 забитыми мячами за 25 матчей. Команда играет строго от обороны, но стабильности не хватает, что подтверждает статистика: пропущено в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах:

«Айнтрахт»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Санкт-Паули».
  • Средние показатели: 1.60 гола за матч в атаке, 0.40 – в защите (5 последних игр).

«Санкт-Паули»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.
  • Средние показатели: 0.80 гола за матч в атаке, 0.80 – в защите (5 последних игр).

Личные встречи
80% (4)
20% (1)
0% (0)
10
Забитых мячей
5
2
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
2 : 2
11.05.2025
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 16 тур
Санкт-Паули
0 : 1
11.01.2025
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Санкт-Паули
1 : 2
30.10.2019
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2 : 1
19.03.2011
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30.10.2010
Айнтрахт

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Санкт-Паули»

«Айнтрахт» выглядит явным фаворитом благодаря стабильной игре в последних турах и отличной форме дома. «Санкт-Паули» старается держаться организованно, но слабая результативность и нестабильная оборона ставят команду в невыгодное положение. Ожидается закрытая игра с инициативой хозяев и сдерживающей тактикой гостей. Считаем, что «Айнтрахт» минимально обыграет соперника без обилия голов.

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Айнтрахта».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:0 в пользу «Айнтрахта» – коэффициент 6.50
  • Победа «Айнтрахта» с форой (-1) – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Айнтрахта» больше 1.5 – коэффициент 1.85

6.5
Точный счет 2:0 в пользу «Айнтрахта»
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Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Санкт-Паули Айнтрахт
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