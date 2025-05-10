11 мая на стадионе «Дойче Банк Парк» пройдет матч 33-го тура Бундеслиги, в котором встретятся «Айнтрахт» и «Санкт-Паули». Хозяева борются за попадание в Лигу чемпионов и идут третьими, тогда как гости еще не гарантировали себе место в элите на следующий сезон и отчаянно сражаются за выживание. Матч обещает быть напряженным, ведь обе команды мотивированы до предела.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы проводят сильный сезон, набрав 56 очков после 32 туров и уверенно удерживая третью строчку. Команда не проигрывает четыре матча подряд, демонстрируя качественную игру как в атаке, так и в обороне. В последних пяти играх «Айнтрахт» забил 8 голов, а пропустил всего дважды, показывая надежную игру сзади. Юго Экитик – главный голеадор коллектива с 22 мячами в 46 встречах. Особо стоит отметить форму на домашнем стадионе: 4:0 с «Лейпцигом» и 3:0 с «Хайденхаймом» подтверждают силу команды на своем поле.

«Санкт-Паули»

Гости находятся на 15-й строчке с 31 очком и продолжают борьбу за сохранение прописки. Команда не выигрывает уже три тура подряд и не смогла поразить ворота в двух из них. В последних пяти матчах «Санкт-Паули» забил всего 4 гола и пропустил столько же. Морган Гилавоги остается основным форвардом с 6 забитыми мячами за 25 матчей. Команда играет строго от обороны, но стабильности не хватает, что подтверждает статистика: пропущено в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах:

«Айнтрахт»

Не проигрывает в 4 последних матчах.

Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Санкт-Паули».

Средние показатели: 1.60 гола за матч в атаке, 0.40 – в защите (5 последних игр).

«Санкт-Паули»

Не выигрывает в 3 последних матчах.

Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Средние показатели: 0.80 гола за матч в атаке, 0.80 – в защите (5 последних игр).

Личные встречи 80% (4) 20% (1) 0% (0) 10 Забитых мячей 5 2 В среднем за матч 1 3:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:3 Самая крупная ничья: 2:2 Германия. Бундеслига, 33 тур Айнтрахт 2 : 2 Санкт-Паули Германия. Бундеслига, 16 тур Санкт-Паули 0 : 1 Айнтрахт Германия. Кубок, 1/16 финала Санкт-Паули 1 : 2 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 27 тур Айнтрахт 2 : 1 Санкт-Паули Германия. Бундеслига, 10 тур Санкт-Паули 1 : 3 Айнтрахт

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Санкт-Паули»

«Айнтрахт» выглядит явным фаворитом благодаря стабильной игре в последних турах и отличной форме дома. «Санкт-Паули» старается держаться организованно, но слабая результативность и нестабильная оборона ставят команду в невыгодное положение. Ожидается закрытая игра с инициативой хозяев и сдерживающей тактикой гостей. Считаем, что «Айнтрахт» минимально обыграет соперника без обилия голов.

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Айнтрахта».

Рекомендованные ставки: