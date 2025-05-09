10 мая на Turkistan Arena пройдет матч 8-го тура казахстанской Премьер-лиги, в котором встретятся «Туран» и «Атырау». Обе команды стремятся улучшить свое положение в таблице: «Туран» старается удержаться в середине, тогда как «Атырау» борется за выход из кризиса и уход с дна турнирной таблицы.
«Туран»
«Туран» уверенно стартовал в сезоне, набрав 8 очков за 7 матчей, и на данный момент занимает 8-е место. Команда под руководством опытного штаба демонстрирует прагматичный футбол с хорошим балансом между атакой и обороной. В последних 5 матчах «Туран» забил 6 голов и пропустил 4, что подтверждает их стабильность. Игорь Стасевич, забивший 3 гола в 8 матчах, остается главной угрозой для соперников. Несмотря на то что в последних трех турах команда не одержала побед, дома «Туран» чувствует себя гораздо увереннее и не проигрывает в 5 из 7 последних встреч на своем поле.
«Атырау»
«Атырау» продолжает испытывать серьезные проблемы в этом сезоне. После 9 туров команда набрала всего 3 очка и занимает предпоследнее место в таблице. Коллектив проиграл 9 матчей подряд и пропускает в каждом из последних 12 матчей – тревожный сигнал для болельщиков. Оборона крайне уязвима: 12 пропущенных мячей за последние 5 игр. В атаке ситуация не лучше: всего 3 забитых мяча за тот же отрезок. Мирам Сапанов (3 гола в 5 матчах) остается единственной надеждой команды на взятие ворот соперников.
Факты о командах:
«Туран»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
- В среднем: 1.20 гола за матч, 0.80 пропущенных (последние 5 игр)
- Не может выиграть в 3 последних матчах
«Атырау»
- Проигрывает в 9 последних матчах
- В среднем: 0.60 гола за матч, 2.40 пропущенных (последние 5 игр)
- Пропускает в 12 последних матчах подряд
Прогноз на матч «Туран» – «Атырау»
Учитывая слабую оборону «Атырау» и относительно стабильные показатели «Турана», особенно на домашнем стадионе, ожидается матч с преимуществом хозяев. Несмотря на то что «Туран» редко устраивает разгромы, их организованная игра и нестабильность соперника создают отличные шансы для победы. Вероятно, что «Атырау» не сможет забить, учитывая их низкую результативность и проблемы в атаке.
Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Туран».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 2:0 в пользу «Турана» – коэффициент 5.80
- Победа «Туран» с форой (-1.5) – коэффициент 2.30
- «Атырау» не забьет – коэффициент 1.90