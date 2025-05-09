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Прогноз на точный счет матча «Туран» – «Атырау»: Казахстан Премьер-лига, 10 мая 2025

09 мая 2025 12:36
Туран - Атырау
10 мая 2025, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
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5.8
Точный счет 2:0 в пользу «Турана»
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10 мая на Turkistan Arena пройдет матч 8-го тура казахстанской Премьер-лиги, в котором встретятся «Туран» и «Атырау». Обе команды стремятся улучшить свое положение в таблице: «Туран» старается удержаться в середине, тогда как «Атырау» борется за выход из кризиса и уход с дна турнирной таблицы.

«Туран»

«Туран» уверенно стартовал в сезоне, набрав 8 очков за 7 матчей, и на данный момент занимает 8-е место. Команда под руководством опытного штаба демонстрирует прагматичный футбол с хорошим балансом между атакой и обороной. В последних 5 матчах «Туран» забил 6 голов и пропустил 4, что подтверждает их стабильность. Игорь Стасевич, забивший 3 гола в 8 матчах, остается главной угрозой для соперников. Несмотря на то что в последних трех турах команда не одержала побед, дома «Туран» чувствует себя гораздо увереннее и не проигрывает в 5 из 7 последних встреч на своем поле.

«Атырау»

«Атырау» продолжает испытывать серьезные проблемы в этом сезоне. После 9 туров команда набрала всего 3 очка и занимает предпоследнее место в таблице. Коллектив проиграл 9 матчей подряд и пропускает в каждом из последних 12 матчей – тревожный сигнал для болельщиков. Оборона крайне уязвима: 12 пропущенных мячей за последние 5 игр. В атаке ситуация не лучше: всего 3 забитых мяча за тот же отрезок. Мирам Сапанов (3 гола в 5 матчах) остается единственной надеждой команды на взятие ворот соперников.

Факты о командах:

«Туран»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
  • В среднем: 1.20 гола за матч, 0.80 пропущенных (последние 5 игр)
  • Не может выиграть в 3 последних матчах

«Атырау»

  • Проигрывает в 9 последних матчах
  • В среднем: 0.60 гола за матч, 2.40 пропущенных (последние 5 игр)
  • Пропускает в 12 последних матчах подряд

Личные встречи
43% (3)
29% (2)
29% (2)
8
Забитых мячей
8
1.14
В среднем за матч
1.14
2:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Туран
1 : 0
10.05.2025
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Атырау
3 : 0
04.10.2024
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Туран
2 : 1
01.07.2024
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Атырау
0 : 2
15.09.2022
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Туран
0 : 0
27.04.2022
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Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Атырау
2 : 2
11.09.2021
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Туран
1 : 2
28.04.2021
Атырау
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Прогноз на матч «Туран» – «Атырау»

Учитывая слабую оборону «Атырау» и относительно стабильные показатели «Турана», особенно на домашнем стадионе, ожидается матч с преимуществом хозяев. Несмотря на то что «Туран» редко устраивает разгромы, их организованная игра и нестабильность соперника создают отличные шансы для победы. Вероятно, что «Атырау» не сможет забить, учитывая их низкую результативность и проблемы в атаке.

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Туран».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:0 в пользу «Турана» – коэффициент 5.80
  • Победа «Туран» с форой (-1.5) – коэффициент 2.30
  • «Атырау» не забьет – коэффициент 1.90

5.8
Точный счет 2:0 в пользу «Турана»
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Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Атырау Туран
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