10 мая на Turkistan Arena пройдет матч 8-го тура казахстанской Премьер-лиги, в котором встретятся «Туран» и «Атырау». Обе команды стремятся улучшить свое положение в таблице: «Туран» старается удержаться в середине, тогда как «Атырау» борется за выход из кризиса и уход с дна турнирной таблицы.

«Туран»

«Туран» уверенно стартовал в сезоне, набрав 8 очков за 7 матчей, и на данный момент занимает 8-е место. Команда под руководством опытного штаба демонстрирует прагматичный футбол с хорошим балансом между атакой и обороной. В последних 5 матчах «Туран» забил 6 голов и пропустил 4, что подтверждает их стабильность. Игорь Стасевич, забивший 3 гола в 8 матчах, остается главной угрозой для соперников. Несмотря на то что в последних трех турах команда не одержала побед, дома «Туран» чувствует себя гораздо увереннее и не проигрывает в 5 из 7 последних встреч на своем поле.

«Атырау»

«Атырау» продолжает испытывать серьезные проблемы в этом сезоне. После 9 туров команда набрала всего 3 очка и занимает предпоследнее место в таблице. Коллектив проиграл 9 матчей подряд и пропускает в каждом из последних 12 матчей – тревожный сигнал для болельщиков. Оборона крайне уязвима: 12 пропущенных мячей за последние 5 игр. В атаке ситуация не лучше: всего 3 забитых мяча за тот же отрезок. Мирам Сапанов (3 гола в 5 матчах) остается единственной надеждой команды на взятие ворот соперников.

Факты о командах:

«Туран»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

В среднем: 1.20 гола за матч, 0.80 пропущенных (последние 5 игр)

Не может выиграть в 3 последних матчах

«Атырау»

Проигрывает в 9 последних матчах

В среднем: 0.60 гола за матч, 2.40 пропущенных (последние 5 игр)

Пропускает в 12 последних матчах подряд

Личные встречи 43% (3) 29% (2) 29% (2) 8 Забитых мячей 8 1.14 В среднем за матч 1.14 2:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:0 Самая крупная ничья: 2:2 Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Туран 1 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 22 тур Атырау 3 : 0 Туран Казахстан. Премьер-лига, 13 тур Туран 2 : 1 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 20 тур Атырау 0 : 2 Туран Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Туран 0 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 20 тур Атырау 2 : 2 Туран Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Туран 1 : 2 Атырау

Прогноз на матч «Туран» – «Атырау»

Учитывая слабую оборону «Атырау» и относительно стабильные показатели «Турана», особенно на домашнем стадионе, ожидается матч с преимуществом хозяев. Несмотря на то что «Туран» редко устраивает разгромы, их организованная игра и нестабильность соперника создают отличные шансы для победы. Вероятно, что «Атырау» не сможет забить, учитывая их низкую результативность и проблемы в атаке.

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Туран».

Рекомендованные ставки: