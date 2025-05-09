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Прогноз на точный счет матча «Оболонь» – «ЛНЗ»: Премьер-лига Украины, 10 мая 2025

09 мая 2025 12:47
Оболонь - ЛНЗ
10 мая 2025, суббота 15:30 | Украина. Премьер-лига, 28 тур
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6.1
Точный счёт 1:0 в пользу «Оболони»
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10 мая на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги между «Оболонью» и «ЛНЗ». Обе команды имеют одинаковое количество очков и ведут борьбу за место в середине таблицы, что делает игру особенно важной с точки зрения турнирной мотивации. Оба коллектива показывают осторожный футбол, а исход матча во многом будет зависеть от эффективности в атаке и дисциплины в обороне.

«Оболонь»

После 27 туров «Оболонь» набрала 28 очков и занимает 11-е место в таблице. Команда демонстрирует хорошую форму в последних матчах: победа над «Вересом» (2:0) и ничья с «Карпатами» (2:2) показали стабильность в атаке. За последние пять игр «Оболонь» забила 6 мячей (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 5 (1.00 в среднем). Лидером атаки остаeтся Олег Слободян с 3 голами в 18 матчах. Важно отметить, что дома команда проигрывает редко и уверенно набирает очки на своeм поле.

«ЛНЗ»

«ЛНЗ» также имеет 28 очков и располагается на 12-й строчке таблицы после 27 туров. Команда сыграла вничью три последних матча подряд, демонстрируя надeжность в защите, но в то же время низкую результативность. За последние пять туров «ЛНЗ» забил лишь 2 гола (0.40 за игру), а пропустил 6 (1.20 в среднем). Лидер нападения Мухаррем Яшари отметился 5 мячами в сезоне. Команда старается играть прагматично и часто делает ставку на оборону, что заметно по последним результатам.

Факты о командах:

«Оболонь»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома.
  • Забивает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).

«ЛНЗ»

  • Играет вничью в 3 последних матчах.
  • Забивает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
2
Забитых мячей
3
0.5
В среднем за матч
0.75
1:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Оболонь
0 : 0
10.05.2025
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
0 : 1
09.11.2024
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
1 : 0
04.05.2024
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ЛНЗ
3 : 0
29.10.2023
Оболонь

Прогноз на матч «Оболонь» – «ЛНЗ»

«Оболонь» выглядит чуть увереннее и имеет преимущество за счeт хорошей игры на своeм поле. «ЛНЗ» демонстрирует слабую результативность и упор на оборону. Ожидается осторожная игра с небольшим количеством моментов. Вероятнее всего, хозяева будут больше владеть инициативой и сумеют минимально переиграть соперника, сохранив свои ворота в безопасности.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Оболони».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Оболони» – коэффициент 6.10
  • Победа «Оболони» – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «ЛНЗ» меньше 1.0 – коэффициент 1.65

6.1
Точный счёт 1:0 в пользу «Оболони»
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Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Оболонь
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