10 мая на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги между «Оболонью» и «ЛНЗ». Обе команды имеют одинаковое количество очков и ведут борьбу за место в середине таблицы, что делает игру особенно важной с точки зрения турнирной мотивации. Оба коллектива показывают осторожный футбол, а исход матча во многом будет зависеть от эффективности в атаке и дисциплины в обороне.

«Оболонь»

После 27 туров «Оболонь» набрала 28 очков и занимает 11-е место в таблице. Команда демонстрирует хорошую форму в последних матчах: победа над «Вересом» (2:0) и ничья с «Карпатами» (2:2) показали стабильность в атаке. За последние пять игр «Оболонь» забила 6 мячей (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 5 (1.00 в среднем). Лидером атаки остаeтся Олег Слободян с 3 голами в 18 матчах. Важно отметить, что дома команда проигрывает редко и уверенно набирает очки на своeм поле.

«ЛНЗ»

«ЛНЗ» также имеет 28 очков и располагается на 12-й строчке таблицы после 27 туров. Команда сыграла вничью три последних матча подряд, демонстрируя надeжность в защите, но в то же время низкую результативность. За последние пять туров «ЛНЗ» забил лишь 2 гола (0.40 за игру), а пропустил 6 (1.20 в среднем). Лидер нападения Мухаррем Яшари отметился 5 мячами в сезоне. Команда старается играть прагматично и часто делает ставку на оборону, что заметно по последним результатам.

Факты о командах:

«Оболонь»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома.

Забивает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).

«ЛНЗ»

Играет вничью в 3 последних матчах.

Забивает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).

Личные встречи 50% (2) 25% (1) 25% (1) 2 Забитых мячей 3 0.5 В среднем за матч 0.75 1:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:0 Украина. Премьер-лига, 28 тур Оболонь 0 : 0 ЛНЗ Украина. Премьер-лига, 13 тур ЛНЗ 0 : 1 Оболонь Украина. Премьер-лига, 27 тур Оболонь 1 : 0 ЛНЗ Украина. Премьер-лига, 12 тур ЛНЗ 3 : 0 Оболонь

Прогноз на матч «Оболонь» – «ЛНЗ»

«Оболонь» выглядит чуть увереннее и имеет преимущество за счeт хорошей игры на своeм поле. «ЛНЗ» демонстрирует слабую результативность и упор на оборону. Ожидается осторожная игра с небольшим количеством моментов. Вероятнее всего, хозяева будут больше владеть инициативой и сумеют минимально переиграть соперника, сохранив свои ворота в безопасности.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Оболони».

Рекомендованные ставки: