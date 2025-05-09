10 мая на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги между «Оболонью» и «ЛНЗ». Обе команды имеют одинаковое количество очков и ведут борьбу за место в середине таблицы, что делает игру особенно важной с точки зрения турнирной мотивации. Оба коллектива показывают осторожный футбол, а исход матча во многом будет зависеть от эффективности в атаке и дисциплины в обороне.
«Оболонь»
После 27 туров «Оболонь» набрала 28 очков и занимает 11-е место в таблице. Команда демонстрирует хорошую форму в последних матчах: победа над «Вересом» (2:0) и ничья с «Карпатами» (2:2) показали стабильность в атаке. За последние пять игр «Оболонь» забила 6 мячей (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 5 (1.00 в среднем). Лидером атаки остаeтся Олег Слободян с 3 голами в 18 матчах. Важно отметить, что дома команда проигрывает редко и уверенно набирает очки на своeм поле.
«ЛНЗ»
«ЛНЗ» также имеет 28 очков и располагается на 12-й строчке таблицы после 27 туров. Команда сыграла вничью три последних матча подряд, демонстрируя надeжность в защите, но в то же время низкую результативность. За последние пять туров «ЛНЗ» забил лишь 2 гола (0.40 за игру), а пропустил 6 (1.20 в среднем). Лидер нападения Мухаррем Яшари отметился 5 мячами в сезоне. Команда старается играть прагматично и часто делает ставку на оборону, что заметно по последним результатам.
Факты о командах:
«Оболонь»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома.
- Забивает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
«ЛНЗ»
- Играет вничью в 3 последних матчах.
- Забивает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).
Прогноз на матч «Оболонь» – «ЛНЗ»
«Оболонь» выглядит чуть увереннее и имеет преимущество за счeт хорошей игры на своeм поле. «ЛНЗ» демонстрирует слабую результативность и упор на оборону. Ожидается осторожная игра с небольшим количеством моментов. Вероятнее всего, хозяева будут больше владеть инициативой и сумеют минимально переиграть соперника, сохранив свои ворота в безопасности.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Оболони».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу «Оболони» – коэффициент 6.10
- Победа «Оболони» – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «ЛНЗ» меньше 1.0 – коэффициент 1.65