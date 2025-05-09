10 мая на стадионе «Стад Океан» состоится матч 33-го тура Лиги 1, в котором «Гавр» примет «Марсель». Для хозяев матч имеет ключевое значение в борьбе за выживание, в то время как гости продолжают борьбу за высокие места и участие в Лиге чемпионов. Учитывая атакующую форму обеих команд и мотивацию на финише сезона, встреча обещает быть результативной и напряженной.
«Гавр»
«Гавр» находится на 16-м месте с 31 очком и демонстрирует боевую форму, забивая в 13 матчах подряд. Абдулайе Туре остаeтся лидером атак с 8 голами в 26 матчах. В последних 5 турах команда забила 7 голов и пропустила 9, что указывает на открытый стиль игры. Победа над «Осером» (2:1) в предыдущем туре подняла моральный дух, но оборона продолжает допускать ошибки. Особенно это заметно в матчах против сильных соперников, где концентрация падает в ключевые моменты.
«Марсель»
«Марсель» идeт на втором месте с 59 очками и явно нацелен на попадание в Лигу чемпионов. Команда забивает стабильно и результативно: 13 голов в последних 5 матчах. Лидер атаки Мэйсон Гринвуд забил уже 19 голов за сезон. При этом оборона Марселя неидеальна: команда пропускает в 8 матчах подряд. В прошлом туре сыграли вничью с «Лиллем» (1:1), но до этого были крупные победы над «Брестом» и «Монпелье». Команда играет ярко и смело, особенно в атаке.
Факты о командах:
«Гавр»
- Победа над «Осером» в последнем туре (2:1).
- Забивает в 13 матчах подряд.
- Средний показатель: 1.40 гола за игру (5 последних матчей).
- Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.
«Марсель»
- Не проигрывает в 3 последних матчах.
- Забивает в среднем 2.60 гола за игру (5 последних матчей).
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
- 5 последних выездных матчей без побед.
Прогноз на матч «Гавр» – «Марсель»
Форма «Гавра» показывает их настойчивость в атаке, но слабая оборона даeт соперникам простор для голевых моментов. «Марсель», несмотря на нестабильность на выезде, обладает мощной атакой, которая вряд ли уйдeт с поля без голов. Ждeм обмена мячами и победы гостей в результативной игре. Основной прогноз – победа «Марселя» с голами обеих команд.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Марселя».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:1 в пользу «Марселя» – коэффициент 6.50
- Победа «Марселя» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Марселя» больше 1.5 – коэффициент 1.85