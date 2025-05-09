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Прогноз на точный счет матча «Гавр» – «Марсель»: Лига 1, 10 мая 2025

09 мая 2025 10:07
Гавр - Марсель
10 мая 2025, суббота 22:00 | Франция. Лига 1, 33 тур
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6.5
Точный счёт 3:1 в пользу «Марселя»
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10 мая на стадионе «Стад Океан» состоится матч 33-го тура Лиги 1, в котором «Гавр» примет «Марсель». Для хозяев матч имеет ключевое значение в борьбе за выживание, в то время как гости продолжают борьбу за высокие места и участие в Лиге чемпионов. Учитывая атакующую форму обеих команд и мотивацию на финише сезона, встреча обещает быть результативной и напряженной.

«Гавр»

«Гавр» находится на 16-м месте с 31 очком и демонстрирует боевую форму, забивая в 13 матчах подряд. Абдулайе Туре остаeтся лидером атак с 8 голами в 26 матчах. В последних 5 турах команда забила 7 голов и пропустила 9, что указывает на открытый стиль игры. Победа над «Осером» (2:1) в предыдущем туре подняла моральный дух, но оборона продолжает допускать ошибки. Особенно это заметно в матчах против сильных соперников, где концентрация падает в ключевые моменты.

«Марсель»

«Марсель» идeт на втором месте с 59 очками и явно нацелен на попадание в Лигу чемпионов. Команда забивает стабильно и результативно: 13 голов в последних 5 матчах. Лидер атаки Мэйсон Гринвуд забил уже 19 голов за сезон. При этом оборона Марселя неидеальна: команда пропускает в 8 матчах подряд. В прошлом туре сыграли вничью с «Лиллем» (1:1), но до этого были крупные победы над «Брестом» и «Монпелье». Команда играет ярко и смело, особенно в атаке.

Факты о командах:

«Гавр»

  • Победа над «Осером» в последнем туре (2:1).
  • Забивает в 13 матчах подряд.
  • Средний показатель: 1.40 гола за игру (5 последних матчей).
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

«Марсель»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах.
  • Забивает в среднем 2.60 гола за игру (5 последних матчей).
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
  • 5 последних выездных матчей без побед.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (7)
4
Забитых мячей
19
0.57
В среднем за матч
2.71
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Франция. Лига 1, 33 тур
Гавр
1 : 3
10.05.2025
Марсель
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
5 : 1
05.01.2025
Гавр
Франция. Лига 1, 34 тур
Гавр
1 : 2
19.05.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
3 : 0
08.10.2023
Гавр
Франция. Кубок, 1/16 финала
Марсель
3 : 1
22.01.2012
Гавр
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
2 : 0
17.01.2009
Гавр
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
0 : 1
23.08.2008
Марсель
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Прогноз на матч «Гавр» – «Марсель»

Форма «Гавра» показывает их настойчивость в атаке, но слабая оборона даeт соперникам простор для голевых моментов. «Марсель», несмотря на нестабильность на выезде, обладает мощной атакой, которая вряд ли уйдeт с поля без голов. Ждeм обмена мячами и победы гостей в результативной игре. Основной прогноз – победа «Марселя» с голами обеих команд.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Марселя».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Марселя» – коэффициент 6.50
  • Победа «Марселя» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Марселя» больше 1.5 – коэффициент 1.85

6.5
Точный счёт 3:1 в пользу «Марселя»
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Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Марсель Гавр
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