10 мая на стадионе «Стад Океан» состоится матч 33-го тура Лиги 1, в котором «Гавр» примет «Марсель». Для хозяев матч имеет ключевое значение в борьбе за выживание, в то время как гости продолжают борьбу за высокие места и участие в Лиге чемпионов. Учитывая атакующую форму обеих команд и мотивацию на финише сезона, встреча обещает быть результативной и напряженной.

«Гавр»

«Гавр» находится на 16-м месте с 31 очком и демонстрирует боевую форму, забивая в 13 матчах подряд. Абдулайе Туре остаeтся лидером атак с 8 голами в 26 матчах. В последних 5 турах команда забила 7 голов и пропустила 9, что указывает на открытый стиль игры. Победа над «Осером» (2:1) в предыдущем туре подняла моральный дух, но оборона продолжает допускать ошибки. Особенно это заметно в матчах против сильных соперников, где концентрация падает в ключевые моменты.

«Марсель»

«Марсель» идeт на втором месте с 59 очками и явно нацелен на попадание в Лигу чемпионов. Команда забивает стабильно и результативно: 13 голов в последних 5 матчах. Лидер атаки Мэйсон Гринвуд забил уже 19 голов за сезон. При этом оборона Марселя неидеальна: команда пропускает в 8 матчах подряд. В прошлом туре сыграли вничью с «Лиллем» (1:1), но до этого были крупные победы над «Брестом» и «Монпелье». Команда играет ярко и смело, особенно в атаке.

Факты о командах:

«Гавр»

Победа над «Осером» в последнем туре (2:1).

Забивает в 13 матчах подряд.

Средний показатель: 1.40 гола за игру (5 последних матчей).

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

«Марсель»

Не проигрывает в 3 последних матчах.

Забивает в среднем 2.60 гола за игру (5 последних матчей).

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

5 последних выездных матчей без побед.

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (7) 4 Забитых мячей 19 0.57 В среднем за матч 2.71 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 5:1 Франция. Лига 1, 33 тур Гавр 1 : 3 Марсель Франция. Лига 1, 16 тур Марсель 5 : 1 Гавр Франция. Лига 1, 34 тур Гавр 1 : 2 Марсель Франция. Лига 1, 8 тур Марсель 3 : 0 Гавр Франция. Кубок, 1/16 финала Марсель 3 : 1 Гавр Франция. Лига 1, 21 тур Марсель 2 : 0 Гавр Франция. Лига 1, 3 тур Гавр 0 : 1 Марсель

Прогноз на матч «Гавр» – «Марсель»

Форма «Гавра» показывает их настойчивость в атаке, но слабая оборона даeт соперникам простор для голевых моментов. «Марсель», несмотря на нестабильность на выезде, обладает мощной атакой, которая вряд ли уйдeт с поля без голов. Ждeм обмена мячами и победы гостей в результативной игре. Основной прогноз – победа «Марселя» с голами обеих команд.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Марселя».

Рекомендованные ставки: