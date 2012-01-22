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Расписание матчей
Франция. Кубок
Марсель - Гавр
Марсель - Гавр: обзор матча 22 января 2012
Марсель
22.01.2012, воскресенье, 23:45
Франция. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Гавр
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Марсель - Гавр
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