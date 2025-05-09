10 мая на стадионе «Аббе-Дешам» состоится матч 33-го тура Лиги 1 между «Осером» и «Нантом». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, но при этом демонстрируют нестабильные результаты, что делает матч особенно интересным с точки зрения прогнозов и ставок. «Осер» стремится закрепиться в топ-10, а «Нант» борется за выживание и выход из затянувшегося кризиса.

«Осер»

«Осер» проводит неплохой сезон, занимая 10-ю строчку с 41 очком. Команда демонстрирует хорошую результативность, забивая в 8 последних матчах подряд и набрав 8 голов за последние 5 туров. Главная ударная сила клуба – Хамед Траоре, на счету которого 10 голов в 24 матчах. При этом оборона оставляет желать лучшего: также 8 пропущенных за последние 5 игр. Особенно стоит отметить уверенные выступления дома, где «Осер» стабильно доставляет проблемы соперникам и редко уходит с поля без забитого мяча.

«Нант»

Сезон для «Нанта» складывается тяжело: команда находится на 15-м месте с 32 очками и не может победить уже 4 тура подряд. Маттис Аблин остается лидером атаки с 10 мячами, но этого пока недостаточно для уверенных результатов. В последних 5 матчах «Нант» забил лишь 4 гола, а оборона показывает нестабильность – 5 пропущенных мячей за этот же период. Команда слабо выступает на выезде и регулярно теряет очки, хотя в последних турах демонстрировала цепкий футбол против фаворитов.

Факты о командах:

«Осер»

Побеждает в 2 из последних 5 матчей.

Забивает в среднем 1.60 гола за игру (5 последних игр).

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

Забивает в 8 матчах подряд.

«Нант»

Не выигрывает в 4 последних матчах.

Забивает в среднем 0.80 гола за игру (5 последних игр).

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Личные встречи 38% (3) 13% (1) 50% (4) 10 Забитых мячей 12 1.25 В среднем за матч 1.5 4:3 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 3:4 Самая крупная ничья: 1:1 Франция. Лига 1, 33 тур Осер 1 : 1 Нант Франция. Лига 1, 2 тур Нант 2 : 0 Осер Франция. Лига 1, 31 тур Осер 2 : 1 Нант Франция. Лига 1, 17 тур Нант 1 : 0 Осер Франция. Кубок, 1/16 финала Нант 3 : 4 Осер Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала Нант 1 : 0 Осер Франция. Лига 1, 38 тур Нант 2 : 1 Осер Франция. Лига 1, 1 тур Осер 2 : 1 Нант

Прогноз на матч «Осер» – «Нант»

Форма «Осера» выглядит предпочтительнее за счет результативности и стабильности атакующей линии. «Нант» упорно борется, но испытывает трудности в организации атак и не может демонстрировать надежность в обороне. Исходя из статистики и текущей формы, ожидаем, что хозяева забьют минимум дважды и добьются минимальной победы, но гости способны огрызнуться, учитывая их неплохие выступления против сильных соперников. Прогноз: победа «Осера» с преимуществом в один мяч.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Осера».

Рекомендованные ставки: