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Прогноз на точный счет матча «Осер» – «Нант»: Лига 1, 10 мая 2025

09 мая 2025 10:01
Осер - Нант
10 мая 2025, суббота 22:00 | Франция. Лига 1, 33 тур
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6.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Осера»
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10 мая на стадионе «Аббе-Дешам» состоится матч 33-го тура Лиги 1 между «Осером» и «Нантом». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, но при этом демонстрируют нестабильные результаты, что делает матч особенно интересным с точки зрения прогнозов и ставок. «Осер» стремится закрепиться в топ-10, а «Нант» борется за выживание и выход из затянувшегося кризиса.

«Осер»

«Осер» проводит неплохой сезон, занимая 10-ю строчку с 41 очком. Команда демонстрирует хорошую результативность, забивая в 8 последних матчах подряд и набрав 8 голов за последние 5 туров. Главная ударная сила клуба – Хамед Траоре, на счету которого 10 голов в 24 матчах. При этом оборона оставляет желать лучшего: также 8 пропущенных за последние 5 игр. Особенно стоит отметить уверенные выступления дома, где «Осер» стабильно доставляет проблемы соперникам и редко уходит с поля без забитого мяча.

«Нант»

Сезон для «Нанта» складывается тяжело: команда находится на 15-м месте с 32 очками и не может победить уже 4 тура подряд. Маттис Аблин остается лидером атаки с 10 мячами, но этого пока недостаточно для уверенных результатов. В последних 5 матчах «Нант» забил лишь 4 гола, а оборона показывает нестабильность – 5 пропущенных мячей за этот же период. Команда слабо выступает на выезде и регулярно теряет очки, хотя в последних турах демонстрировала цепкий футбол против фаворитов.

Факты о командах:

«Осер»

  • Побеждает в 2 из последних 5 матчей.
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру (5 последних игр).
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
  • Забивает в 8 матчах подряд.

«Нант»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру (5 последних игр).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Личные встречи
38% (3)
13% (1)
50% (4)
10
Забитых мячей
12
1.25
В среднем за матч
1.5
4:3
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 33 тур
Осер
1 : 1
10.05.2025
Нант
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
2 : 0
25.08.2024
Осер
Франция. Лига 1, 31 тур
Осер
2 : 1
16.04.2023
Нант
Франция. Лига 1, 17 тур
Нант
1 : 0
01.01.2023
Осер
Франция. Кубок, 1/16 финала
Нант
3 : 4
23.01.2018
Осер
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Нант
1 : 0
17.12.2013
Осер
Франция. Лига 1, 38 тур
Нант
2 : 1
30.05.2009
Осер
Франция. Лига 1, 1 тур
Осер
2 : 1
09.08.2008
Нант
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Прогноз на матч «Осер» – «Нант»

Форма «Осера» выглядит предпочтительнее за счет результативности и стабильности атакующей линии. «Нант» упорно борется, но испытывает трудности в организации атак и не может демонстрировать надежность в обороне. Исходя из статистики и текущей формы, ожидаем, что хозяева забьют минимум дважды и добьются минимальной победы, но гости способны огрызнуться, учитывая их неплохие выступления против сильных соперников. Прогноз: победа «Осера» с преимуществом в один мяч.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Осера».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Осера» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Осера» больше 1.5 – коэффициент 2.05

6.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Осера»
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Автор: Воронцов Егор
Франция. Лига 1 Нант Осер
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