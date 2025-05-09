10 мая на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» состоится матч 33-го тура Бундеслиги между «Унион Берлин» и «Хайденхайм». Оба коллектива ведут борьбу за сохранение прописки в элите, что делает встречу принципиально важной для обоих. Команды покажут мотивированный футбол, и каждый гол здесь будет на вес золота.

«Унион Берлин»

«Унион» демонстрирует достойную серию без поражений, сыграв вничью в четырех последних турах. Команда стабильно находит пути к воротам соперника – забивала в трех подряд матчах, а всего в пяти последних встречах отметилась 8 голами. Оборона же временами нестабильна: в последних пяти турах пропущено 7 мячей. Лидер атаки – Бенедикт Холлербах (9 голов в 34 матчах), который в хорошей форме и снова будет главной надеждой команды. Важно, что «Унион» на своeм поле смотрится крепко и проиграл лишь один из последних пяти домашних матчей.

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» испытывает серьезные проблемы в атаке, забив лишь один гол в пяти последних матчах. Команда замкнула топ-3 худших по результативности, и это сказывается на результатах: лишь одна победа за последние пять игр. Однако в обороне коллектив старается играть строго – в последней встрече сумели сохранить ворота сухими против «Бохума» (0:0). Лидер атак Марвин Пирингер имеет на счету 8 голов и будет стремиться снова проявить себя в ключевом матче сезона. Несмотря на неудачи, «Хайденхайм» нередко набирает очки на выезде, что добавляет интриги.

Факты о командах:

«Унион Берлин»

Играет вничью в 4 последних матчах.

Забивает в 3 последних матчах.

Средние показатели: 1.60 гола забито и 1.40 пропущено за матч (5 последних игр).

Хорошая серия дома: не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

«Хайденхайм»

Забивает в 3 последних матчах против «Униона».

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (5 последних игр).

Забивает крайне мало: всего 1 гол за 5 последних матчей.

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей.

Личные встречи 17% (1) 17% (1) 67% (4) 5 Забитых мячей 10 0.83 В среднем за матч 1.67 2:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 0:3 Самая крупная ничья: 2:2 Германия. Бундеслига, 33 тур Унион 0 : 3 Хайденхайм Германия. Бундеслига, 16 тур Хайденхайм 2 : 0 Унион Германия. Бундеслига, 23 тур Унион 2 : 2 Хайденхайм Германия. Бундеслига, 6 тур Хайденхайм 1 : 0 Унион Германия. Кубок, 1/16 финала Унион 2 : 0 Хайденхайм Германия. Кубок, 1 раунд Хайденхайм 2 : 1 Унион

Прогноз на матч «Унион» – «Хайденхайм»

«Унион» подходит к матчу фаворитом: команда играет стабильно и забивает почти в каждом матче, особенно дома. У «Хайденхайма» большие трудности с атакой, но команда может уцепиться за ничью за счет дисциплины в обороне. Учитывая текущую форму, вероятнее всего нас ждет упорный матч с минимальным перевесом хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Унион».

Рекомендованные ставки: