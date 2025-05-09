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Прогноз на точный счет матча «Унион» – «Хайденхайм»: Бундеслига, 10 мая 2025

09 мая 2025 10:29
Унион - Хайденхайм
10 мая 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 33 тур
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5.5
Точный счёт 1:0 в пользу «Униона»
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10 мая на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» состоится матч 33-го тура Бундеслиги между «Унион Берлин» и «Хайденхайм». Оба коллектива ведут борьбу за сохранение прописки в элите, что делает встречу принципиально важной для обоих. Команды покажут мотивированный футбол, и каждый гол здесь будет на вес золота.

«Унион Берлин»

«Унион» демонстрирует достойную серию без поражений, сыграв вничью в четырех последних турах. Команда стабильно находит пути к воротам соперника – забивала в трех подряд матчах, а всего в пяти последних встречах отметилась 8 голами. Оборона же временами нестабильна: в последних пяти турах пропущено 7 мячей. Лидер атаки – Бенедикт Холлербах (9 голов в 34 матчах), который в хорошей форме и снова будет главной надеждой команды. Важно, что «Унион» на своeм поле смотрится крепко и проиграл лишь один из последних пяти домашних матчей.

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» испытывает серьезные проблемы в атаке, забив лишь один гол в пяти последних матчах. Команда замкнула топ-3 худших по результативности, и это сказывается на результатах: лишь одна победа за последние пять игр. Однако в обороне коллектив старается играть строго – в последней встрече сумели сохранить ворота сухими против «Бохума» (0:0). Лидер атак Марвин Пирингер имеет на счету 8 голов и будет стремиться снова проявить себя в ключевом матче сезона. Несмотря на неудачи, «Хайденхайм» нередко набирает очки на выезде, что добавляет интриги.

Факты о командах:

«Унион Берлин»

  • Играет вничью в 4 последних матчах.
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • Средние показатели: 1.60 гола забито и 1.40 пропущено за матч (5 последних игр).
  • Хорошая серия дома: не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

«Хайденхайм»

  • Забивает в 3 последних матчах против «Униона».
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (5 последних игр).
  • Забивает крайне мало: всего 1 гол за 5 последних матчей.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей.

Личные встречи
17% (1)
17% (1)
67% (4)
5
Забитых мячей
10
0.83
В среднем за матч
1.67
2:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 33 тур
Унион
0 : 3
10.05.2025
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хайденхайм
2 : 0
11.01.2025
Унион
Германия. Бундеслига, 23 тур
Унион
2 : 2
24.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хайденхайм
1 : 0
30.09.2023
Унион
Германия. Кубок, 1/16 финала
Унион
2 : 0
19.10.2022
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1 раунд
Хайденхайм
2 : 1
18.08.2014
Унион
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Прогноз на матч «Унион» – «Хайденхайм»

«Унион» подходит к матчу фаворитом: команда играет стабильно и забивает почти в каждом матче, особенно дома. У «Хайденхайма» большие трудности с атакой, но команда может уцепиться за ничью за счет дисциплины в обороне. Учитывая текущую форму, вероятнее всего нас ждет упорный матч с минимальным перевесом хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Унион».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Униона» – коэффициент 5.50
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Унион» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Победа «Унион» – коэффициент 2.05

5.5
Точный счёт 1:0 в пользу «Униона»
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Автор: Миронов Николай
Германия. Бундеслига Хайденхайм Унион
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