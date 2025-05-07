8 мая на стадионе «Олд Траффорд» состоится ответный полуфинальный матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетиком». В первом матче в Бильбао команда Эрика тен Хага одержала уверенную победу 3:0, что даeт им комфортное преимущество перед матчем на выезде. Однако «Атлетик», несмотря на поражение, по-прежнему может удивить, пытаясь отыграться и создать проблемы для «Манчестер Юнайтед». Встреча обещает быть результативной и динамичной, особенно с учeтом атакующих способностей обеих команд.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» продемонстрировал отличную форму в последних матчах Лиги Европы, где не проигрывает в 7 играх подряд, всегда забивая голы. В последних 5 играх команда забила 12 голов, но и пропустила 10, что свидетельствует о проблемах в обороне. В атаке они также полагаются на свои сильные стороны, такие как Харри Кейн и Бруну Фернандеш, которые регулярно создают моменты и разрушают оборону соперников. Дома они будут стремиться закрепить своe преимущество и пройти в финал.
«Атлетик»
В отличие от «Манчестер Юнайтед», «Атлетик» переживает сложный период, особенно после поражения 0:3 на своем поле. В последних 5 играх они забили лишь 3 гола, что указывает на затруднения с атакующей мощью. В этом сезоне команда пропускает в среднем 0.80 гола за игру в Лиге Европы, но при этом, несмотря на это, они всe равно показывают стойкость и в последних 5 матчах не проигрывают в 4 случаях. Основная угроза от «Атлетика» идeт от их атакующих игроков, таких как Иняки Уильямс, который способен проявить себя в ключевые моменты. В этой встрече «Атлетик» будет бороться за свою честь и постарается хотя бы отыграть минимальное поражение.
Факты о командах:
«Манчестер Юнайтед»
- Не проигрывает в 7 последних матчах в Лиге Европы.
- Забивает в среднем 2.40 гола за игру (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 игр).
- Манчестер Юнайтед забивает в 4 последних матчах против «Атлетика».
«Атлетик»
- Не проигрывает в 4 из 5 последних матчей в Лиге Европы.
- Забивает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 игр).
- В последних матчах они часто ограничиваются 1-2 голами в атаке.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Атлетик»
Учитывая уверенное преимущество «Манчестер Юнайтед» после первой игры, можно ожидать, что они будут контролировать ход матча. Хотя «Атлетик» способен забить, особенно если Манчестер Юнайтед оставит пространство в обороне, общая тенденция показывает, что англичане будут уверенно действовать на своeм поле и, скорее всего, не позволят сопернику совершить сенсацию. Прогнозируем, что встреча завершится ничьей с возможностью для «Атлетика» забить хотя бы один гол.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Манчестер Юнайтед.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу Манчестер Юнайтед – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» больше 1.5 – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.10