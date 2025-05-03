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Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Заря»: Премьер-лига Украины, 4 мая 2025

03 мая 2025 10:16
ЛНЗ - Заря
04 мая 2025, воскресенье 13:00 | Украина. Премьер-лига, 27 тур
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6.8
Точный счёт 0:1 в пользу «Зари»
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4 мая на «Центральном стадионе» состоится матч 27-го тура Премьер-лиги Украины, где «ЛНЗ» примет «Зарю». Обе команды находятся в непростой ситуации: «ЛНЗ» пытается избежать зоны вылета, а «Заря» борется за место в первой восьмерке. «ЛНЗ» не побеждает уже пять матчей подряд, испытывая сложности в атаке, а «Заря» теряет очки из-за нестабильной обороны. Этот матч обещает быть напряженным, с борьбой в центре поля и ограниченным количеством моментов у ворот.

«ЛНЗ»

«ЛНЗ» продолжает бороться за сохранение прописки в элите, однако последние результаты команды оставляют желать лучшего. За пять последних матчей команда забила лишь один гол, при этом пропустив шесть раз. Лучшему бомбардиру коллектива Мухаррему Яшари удается держать уровень, но поддержки партнeров не хватает. «ЛНЗ» играет с оглядкой на свои ворота, но даже это не спасает команду от регулярных пропущенных голов – в среднем 1.20 за матч за последние пять туров. Несмотря на неудачи, команда неплохо играет дома, и мотивация взять очки на родном поле будет максимальной.

«Заря»

«Заря» занимает восьмое место и ведет борьбу за сохранение позиций в верхней части таблицы. Однако оборона остается ахиллесовой пятой команды: «Заря» пропускает в десяти последних матчах подряд, а средний показатель составляет 1.60 пропущенных гола за игру. При этом атака действует стабильно, но неярко – по одному голу в среднем за матч. Петар Мичин, лучший бомбардир с восемью мячами, продолжает оставаться ключевой фигурой впереди. Последние выездные игры также не радуют результатами, и в предстоящей встрече «Заря» будет искать баланс между атакой и надежностью в обороне.

Факты о командах:

«ЛНЗ»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в среднем 0.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)

«Заря»

  • Пропускает в 10 последних матчах
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
75% (3)
25% (1)
0% (0)
7
Забитых мячей
3
1.75
В среднем за матч
0.75
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
ЛНЗ
1 : 1
04.05.2025
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
04.11.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
2 : 0
19.05.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Заря
1 : 2
12.11.2023
ЛНЗ

Прогноз на матч «ЛНЗ» – «Заря»

Обе команды подходят к игре не в лучшей форме, и ключевым фактором станет надежность обороны. «ЛНЗ» крайне мало забивает, а «Заря» регулярно пропускает, что делает матч малорезультативным по прогнозу. При этом «Заря» имеет более качественную атаку и способна воспользоваться ошибками хозяев. Ожидается упорная борьба, где «Заря» все же сможет дожать соперника за счет опыта и класса.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Заря».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Зари» – коэффициент 6.80
  • Победа «Заря» – коэффициент 2.25
  • Индивидуальный тотал «ЛНЗ» меньше 0.5 – коэффициент 2.10

6.8
Точный счёт 0:1 в пользу «Зари»
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Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига Заря ЛНЗ
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