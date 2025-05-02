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Прогноз на точный счет матча «Туран» – «Жетысу»: Премьер-лига, 3 мая 2025

02 мая 2025 12:48
Туран - Жетысу
03 мая 2025, суббота 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
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5.5
Точный счёт 2:0 в пользу «Турана»
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3 мая на стадионе «Turkistan Arena» состоится встреча с участием двух команд из нижней части таблицы – «Туран» и «Жетысу». Хозяева пока выглядят немного стабильнее, а гости переживают серьезный спад: без побед и забитых голов в последних матчах. Этот поединок – шанс для «Турана» закрепиться в середине таблицы и приблизиться к зоне первой шестeрки, а для «Жетысу» – возможность прервать неудачную серию и избежать зоны вылета.

«Туран»

«Туран» идeт девятым в таблице, имея в активе 7 очков. Команда не демонстрирует высокой стабильности, но при этом забивает почти в каждом матче – 7 голов за последние 5 встреч, в среднем 1.40 за игру. При этом команда продолжает испытывать проблемы в защите, пропуская 6 голов за этот же отрезок (1.20 в среднем).

Форма на домашнем стадионе не идеальна – победа и ничья в последних двух матчах, но с забитыми мячами. Лидер атаки Игорь Стасевич остаeтся ключевым игроком, на его счету 3 гола в 7 матчах. Важно, что «Туран» регулярно создает моменты и использует ошибки соперников, особенно команд, испытывающих кризис.

«Жетысу»

«Жетысу» идeт на 12-м месте, набрав всего 3 очка за 6 туров. Команда не забивает уже 5 матчей подряд и проигрывает в 3 последних турах. За этот отрезок они пропустили 8 голов, а забили – 0. Средние показатели – 0.00 забитых и 1.60 пропущенных голов за матч. Это один из худших показателей в лиге.

Атака практически отсутствует – Дмитрий Шмидт остаeтся лучшим бомбардиром команды, несмотря на лишь один гол в 7 играх. Ни тактика, ни состав пока не позволяют взломать защиту соперников. Гости выглядят слабо как в созидании, так и в обороне, особенно в играх на выезде, где регулярно допускают грубые ошибки.

Факты о командах:

«Туран»

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Пропускает в 5 из 7 последних игр
  • В среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)
  • В среднем 1.20 пропущенных гола за матч

«Жетысу»

  • Не выигрывает в 10 последних матчах
  • Не забивает в 6 из 8 последних игр
  • В среднем 0.00 гола за матч (последние 5 игр)
  • В среднем 1.60 пропущенных гола за матч

Личные встречи
0% (0)
40% (2)
60% (3)
2
Забитых мячей
8
0.4
В среднем за матч
1.6
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:3
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Туран
0 : 0
03.05.2025
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Жетысу
0 : 0
01.09.2024
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Туран
2 : 3
11.05.2024
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Туран
0 : 2
28.05.2021
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Жетысу
3 : 0
20.03.2021
Туран

Прогноз на матч «Туран» – «Жетысу»

Сравнение формы команд делает «Туран» очевидным фаворитом. Команда хозяев регулярно забивает и борется в каждом матче, а у «Жетысу» – кризис во всех линиях. Даже несмотря на статистику очных встреч, сейчас разница в готовности слишком велика. «Туран» должен уверенно контролировать игру и взять три очка. Голов в этом матче, скорее всего, будет немного – «Жетысу» не способен на полноценный прессинг, а «Туран» сосредоточится на контроле и одном-двух реализациях.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Турана».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Турана» – коэффициент 5.50
  • Победа «Турана» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Жетысу» меньше 0.5 – коэффициент 2.00

5.5
Точный счёт 2:0 в пользу «Турана»
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Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Туран
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