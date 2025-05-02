3 мая на стадионе «Turkistan Arena» состоится встреча с участием двух команд из нижней части таблицы – «Туран» и «Жетысу». Хозяева пока выглядят немного стабильнее, а гости переживают серьезный спад: без побед и забитых голов в последних матчах. Этот поединок – шанс для «Турана» закрепиться в середине таблицы и приблизиться к зоне первой шестeрки, а для «Жетысу» – возможность прервать неудачную серию и избежать зоны вылета.

«Туран»

«Туран» идeт девятым в таблице, имея в активе 7 очков. Команда не демонстрирует высокой стабильности, но при этом забивает почти в каждом матче – 7 голов за последние 5 встреч, в среднем 1.40 за игру. При этом команда продолжает испытывать проблемы в защите, пропуская 6 голов за этот же отрезок (1.20 в среднем).

Форма на домашнем стадионе не идеальна – победа и ничья в последних двух матчах, но с забитыми мячами. Лидер атаки Игорь Стасевич остаeтся ключевым игроком, на его счету 3 гола в 7 матчах. Важно, что «Туран» регулярно создает моменты и использует ошибки соперников, особенно команд, испытывающих кризис.

«Жетысу»

«Жетысу» идeт на 12-м месте, набрав всего 3 очка за 6 туров. Команда не забивает уже 5 матчей подряд и проигрывает в 3 последних турах. За этот отрезок они пропустили 8 голов, а забили – 0. Средние показатели – 0.00 забитых и 1.60 пропущенных голов за матч. Это один из худших показателей в лиге.

Атака практически отсутствует – Дмитрий Шмидт остаeтся лучшим бомбардиром команды, несмотря на лишь один гол в 7 играх. Ни тактика, ни состав пока не позволяют взломать защиту соперников. Гости выглядят слабо как в созидании, так и в обороне, особенно в играх на выезде, где регулярно допускают грубые ошибки.

Факты о командах:

«Туран»

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Пропускает в 5 из 7 последних игр

В среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)

В среднем 1.20 пропущенных гола за матч

«Жетысу»

Не выигрывает в 10 последних матчах

Не забивает в 6 из 8 последних игр

В среднем 0.00 гола за матч (последние 5 игр)

В среднем 1.60 пропущенных гола за матч

Личные встречи 0% (0) 40% (2) 60% (3) 2 Забитых мячей 8 0.4 В среднем за матч 1.6 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:3 Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Туран 0 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Жетысу 0 : 0 Туран Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Туран 2 : 3 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 14 тур Туран 0 : 2 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 2 тур Жетысу 3 : 0 Туран

Прогноз на матч «Туран» – «Жетысу»

Сравнение формы команд делает «Туран» очевидным фаворитом. Команда хозяев регулярно забивает и борется в каждом матче, а у «Жетысу» – кризис во всех линиях. Даже несмотря на статистику очных встреч, сейчас разница в готовности слишком велика. «Туран» должен уверенно контролировать игру и взять три очка. Голов в этом матче, скорее всего, будет немного – «Жетысу» не способен на полноценный прессинг, а «Туран» сосредоточится на контроле и одном-двух реализациях.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Турана».

Рекомендованные ставки: