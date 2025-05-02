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Прогноз на точный счет матча «Сморгонь» – «Торпедо-БелАЗ»: Высшая лига, 3 мая 2025

02 мая 2025 11:51
Сморгонь - Торпедо-БелАЗ
03 мая 2025, суббота 17:00 | Беларусь. Высшая лига, 7 тур
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6.8
Точный счёт 0:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ»
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3 мая на стадионе «Юность» состоится матч 7-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Сморгонь» попытается прервать неудачную серию, принимая крепкого середняка турнира – «Торпедо-БелАЗ». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: хозяева отчаянно борются за очки, а гости стремятся удержать стабильность.

«Сморгонь»

«Сморгонь» занимает 15-е место, набрав всего 1 очко в шести турах. Команда испытывает большие проблемы как в атаке, так и в обороне. За последние пять матчей коллектив забил лишь 3 гола, в среднем 0.60 гола за игру, при этом пропустил 11 мячей (по 2.20 в среднем за матч). Команда проиграла три матча подряд и пропускает на протяжении шести встреч кряду.

Явной проблемой «Сморгони» является неустойчивость оборонительной линии и слабая реализация моментов. Несмотря на то что команда забивала в двух последних матчах, этого не хватало даже для ничейного результата. Главный акцент в предстоящем матче будет сделан на борьбу в обороне и попытки контратак.

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» занимает 10-е место, набрав 8 очков. Команда продолжает впечатляющую беспроигрышную серию – 18 матчей без поражений в Высшей лиге. За последние пять матчей «Торпедо» забило 3 гола (0.60 гола за игру), но при этом пропустило всего 2 мяча (0.40 за игру), что подчеркивает надежность обороны.

Хотя результативность гостей оставляет желать лучшего, они крайне дисциплинированны в защите. Команда умеет сдерживать натиск соперников и действует расчетливо. Главным козырем «Торпедо-БелАЗ» остается выстроенная оборона и опыт сдерживания атакующих порывов соперников.

Факты о командах:

«Сморгонь»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В среднем 0.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • В среднем 2.20 гола за матч в защите (последние 5 игр)

«Торпедо-БелАЗ»

  • Не проигрывает в 18 последних матчах
  • В среднем 0.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • В среднем 0.40 гола за матч в защите (последние 5 игр)
  • Играет вничью в 3 последних матчах

Личные встречи
11% (1)
11% (1)
78% (7)
6
Забитых мячей
22
0.67
В среднем за матч
2.44
2:1
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч:  7:1
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 1
03.05.2025
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Сморгонь
0 : 4
14.09.2024
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
27.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Сморгонь
1 : 1
13.08.2023
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
01.04.2023
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
7 : 1
02.10.2021
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Сморгонь
1 : 3
22.05.2021
Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии, 23 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
17.10.2009
Сморгонь
Чемпионат Белоруссии, 10 тур
Сморгонь
0 : 1
30.05.2009
Торпедо-БелАЗ
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Прогноз на матч «Сморгонь» – «Торпедо-БелАЗ»

Матч обещает быть сдержанным и малорезультативным. «Сморгонь» испытывает большие проблемы в атаке, а «Торпедо-БелАЗ» славится надежной защитой. Гости не проигрывают на протяжении 18 матчей, что делает их фаворитом, несмотря на скромную результативность. При этом обе команды редко играют с крупным счетом. Вероятнее всего, игра завершится минимальной победой гостей, которые смогут воспользоваться ошибками соперника.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 6.80
  • Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Торпедо-БелАЗ» больше 0.5 – коэффициент 1.50
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.65

6.8
Точный счёт 0:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ»
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Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Сморгонь
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