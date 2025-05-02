3 мая на стадионе «Юность» состоится матч 7-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Сморгонь» попытается прервать неудачную серию, принимая крепкого середняка турнира – «Торпедо-БелАЗ». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: хозяева отчаянно борются за очки, а гости стремятся удержать стабильность.

«Сморгонь»

«Сморгонь» занимает 15-е место, набрав всего 1 очко в шести турах. Команда испытывает большие проблемы как в атаке, так и в обороне. За последние пять матчей коллектив забил лишь 3 гола, в среднем 0.60 гола за игру, при этом пропустил 11 мячей (по 2.20 в среднем за матч). Команда проиграла три матча подряд и пропускает на протяжении шести встреч кряду.

Явной проблемой «Сморгони» является неустойчивость оборонительной линии и слабая реализация моментов. Несмотря на то что команда забивала в двух последних матчах, этого не хватало даже для ничейного результата. Главный акцент в предстоящем матче будет сделан на борьбу в обороне и попытки контратак.

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» занимает 10-е место, набрав 8 очков. Команда продолжает впечатляющую беспроигрышную серию – 18 матчей без поражений в Высшей лиге. За последние пять матчей «Торпедо» забило 3 гола (0.60 гола за игру), но при этом пропустило всего 2 мяча (0.40 за игру), что подчеркивает надежность обороны.

Хотя результативность гостей оставляет желать лучшего, они крайне дисциплинированны в защите. Команда умеет сдерживать натиск соперников и действует расчетливо. Главным козырем «Торпедо-БелАЗ» остается выстроенная оборона и опыт сдерживания атакующих порывов соперников.

Факты о командах:

«Сморгонь»

Проигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 6 последних матчах

В среднем 0.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

В среднем 2.20 гола за матч в защите (последние 5 игр)

«Торпедо-БелАЗ»

Не проигрывает в 18 последних матчах

В среднем 0.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

В среднем 0.40 гола за матч в защите (последние 5 игр)

Играет вничью в 3 последних матчах

Личные встречи 11% (1) 11% (1) 78% (7) 6 Забитых мячей 22 0.67 В среднем за матч 2.44 2:1 Крупнейшая победа 7:1 Самый результативный матч: 7:1 Самая крупная ничья: 1:1 Беларусь. Высшая лига, 7 тур Сморгонь 0 : 1 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 21 тур Сморгонь 0 : 4 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 6 тур Торпедо-БелАЗ 2 : 0 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 17 тур Сморгонь 1 : 1 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 2 тур Торпедо-БелАЗ 2 : 1 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 25 тур Торпедо-БелАЗ 7 : 1 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 10 тур Сморгонь 1 : 3 Торпедо-БелАЗ Чемпионат Белоруссии, 23 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 2 Сморгонь Чемпионат Белоруссии, 10 тур Сморгонь 0 : 1 Торпедо-БелАЗ

Прогноз на матч «Сморгонь» – «Торпедо-БелАЗ»

Матч обещает быть сдержанным и малорезультативным. «Сморгонь» испытывает большие проблемы в атаке, а «Торпедо-БелАЗ» славится надежной защитой. Гости не проигрывают на протяжении 18 матчей, что делает их фаворитом, несмотря на скромную результативность. При этом обе команды редко играют с крупным счетом. Вероятнее всего, игра завершится минимальной победой гостей, которые смогут воспользоваться ошибками соперника.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ».

Рекомендованные ставки: