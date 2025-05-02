3 мая на стадионе «Гудисон Парк» состоится матч 35 тура Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Ипсвичем». «Эвертон» продолжает борьбу за сохранение прописки в элите, а «Ипсвич» отчаянно пытается выбраться из зоны вылета. Обе команды испытывают серьeзные проблемы с результатами, но для них этот матч – возможность заработать важные очки в концовке сезона.
«Эвертон»
«Эвертон» занимает 15 место с 38 очками после 34 туров. Команда Шона Дайча демонстрирует крайне скромную результативность в последних матчах: всего 2 забитых мяча за 5 туров, что в среднем составляет 0.40 гола за игру. Лидер атаки Илиман Ндиай забил 9 голов в 33 матчах, но его результативность снизилась по сравнению с первой половиной сезона. Оборона «ирисок» держится стабильнее атаки: 5 пропущенных голов за последние 5 игр, в среднем 1.00 гол за матч. Однако команда не выигрывает дома 6 матчей подряд, испытывая трудности при игре первым номером.
«Ипсвич»
«Ипсвич» находится в зоне вылета на 18 месте, имея 21 очко. Команда потерпела поражения в двух последних матчах, пропустив 7 голов от «Арсенала» и «Ньюкасла». Лидер нападения Лиэм Делап остаeтся надеждой болельщиков, забив 12 голов в 36 матчах. В последних 5 турах «Ипсвич» забил 5 голов (1.00 гол за матч), но при этом пропустил 12 мячей – в среднем 2.40 за игру. Команда не может выиграть уже 4 матча подряд, а серия из 16 встреч с пропущенными голами подчеркивает проблемы в защите.
Факты о командах:
«Эвертон»
- Не выигрывает в 6 последних матчах дома.
- Забивает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в 11 из 13 последних матчей.
- Пропустил 5 голов в последних 5 играх.
«Ипсвич»
- Не выигрывает 4 матча подряд.
- Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в 16 последних матчах.
- Пропустил 12 голов за последние 5 игр.
Прогноз на матч «Эвертон» – «Ипсвич»
Обе команды подходят к матчу с серьeзными проблемами в атаке и обороне. «Эвертон» мало забивает, но относительно стабильно играет в защите. «Ипсвич» пропускает больше и чаще, хотя атака гостей чуть эффективнее. Учитывая слабую результативность хозяев и уязвимость обороны гостей, «Эвертон» будет стремиться воспользоваться проблемами соперника, но вряд ли стоит ждать большого количества голов. Матч имеет все шансы пройти в напряжeнной борьбе, где один или два гола могут решить исход.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Эвертона».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Эвертон» – коэффициент 1.95
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Оба забьют – Нет – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Эвертон» больше 0.5 – коэффициент 1.60
- Точный счeт: 1:0 в пользу «Эвертона» – коэффициент 7.50