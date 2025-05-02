3 мая на стадионе «Гудисон Парк» состоится матч 35 тура Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Ипсвичем». «Эвертон» продолжает борьбу за сохранение прописки в элите, а «Ипсвич» отчаянно пытается выбраться из зоны вылета. Обе команды испытывают серьeзные проблемы с результатами, но для них этот матч – возможность заработать важные очки в концовке сезона.

«Эвертон»

«Эвертон» занимает 15 место с 38 очками после 34 туров. Команда Шона Дайча демонстрирует крайне скромную результативность в последних матчах: всего 2 забитых мяча за 5 туров, что в среднем составляет 0.40 гола за игру. Лидер атаки Илиман Ндиай забил 9 голов в 33 матчах, но его результативность снизилась по сравнению с первой половиной сезона. Оборона «ирисок» держится стабильнее атаки: 5 пропущенных голов за последние 5 игр, в среднем 1.00 гол за матч. Однако команда не выигрывает дома 6 матчей подряд, испытывая трудности при игре первым номером.

«Ипсвич»

«Ипсвич» находится в зоне вылета на 18 месте, имея 21 очко. Команда потерпела поражения в двух последних матчах, пропустив 7 голов от «Арсенала» и «Ньюкасла». Лидер нападения Лиэм Делап остаeтся надеждой болельщиков, забив 12 голов в 36 матчах. В последних 5 турах «Ипсвич» забил 5 голов (1.00 гол за матч), но при этом пропустил 12 мячей – в среднем 2.40 за игру. Команда не может выиграть уже 4 матча подряд, а серия из 16 встреч с пропущенными голами подчеркивает проблемы в защите.

Факты о командах:

«Эвертон»

Не выигрывает в 6 последних матчах дома.

Забивает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в 11 из 13 последних матчей.

Пропустил 5 голов в последних 5 играх.

«Ипсвич»

Не выигрывает 4 матча подряд.

Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в 16 последних матчах.

Пропустил 12 голов за последние 5 игр.

Личные встречи 50% (1) 50% (1) 0% (0) 4 Забитых мячей 2 2 В среднем за матч 1 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:2 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 35 тур Эвертон 2 : 2 Ипсвич Таун Англия. Премьер-лига, 8 тур Ипсвич Таун 0 : 2 Эвертон

Прогноз на матч «Эвертон» – «Ипсвич»

Обе команды подходят к матчу с серьeзными проблемами в атаке и обороне. «Эвертон» мало забивает, но относительно стабильно играет в защите. «Ипсвич» пропускает больше и чаще, хотя атака гостей чуть эффективнее. Учитывая слабую результативность хозяев и уязвимость обороны гостей, «Эвертон» будет стремиться воспользоваться проблемами соперника, но вряд ли стоит ждать большого количества голов. Матч имеет все шансы пройти в напряжeнной борьбе, где один или два гола могут решить исход.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Эвертона».

Рекомендованные ставки: