2 мая на «Городском стадионе» пройдет матч 7-го тура чемпионата Беларуси, в котором «Арсенал Дзержинск» примет «БАТЭ». Оба клуба находятся на разных полюсах турнирной таблицы: хозяева отчаянно борются за очки после слабого старта сезона, а гости стремятся догнать лидеров. «Арсенал Дзержинск» попытается прервать серию без побед и проявить характер, но «БАТЭ» едет за обязательной викторией, чтобы укрепить позиции в верхней части таблицы.

«Арсенал Дзержинск»

«Арсенал Дзержинск» занимает 14-е место, набрав всего 4 очка в 6 турах. Команда не выигрывает 6 матчей подряд и испытывает проблемы как в атаке, так и в обороне. За последние 5 игр коллектив пропустил 9 голов (в среднем 1.80 за матч), а забил 5 мячей (1.00 за игру). Лидером нападения остается Юрий Ловец, оформивший 3 гола за 8 встреч. «Арсенал Дзержинск» отличался в 7 из 9 последних матчей, однако их нестабильная защита не позволяет удерживать преимущества. В последних домашних матчах команда проиграла «Неману» 0:3, сыграла 1:1 со «Сморгонью» и уступила «Торпедо-БелАЗ» 1:2.

«БАТЭ»

«БАТЭ» идет пятым с 10 очками после 6 туров. Команда одержала уверенную победу 2:0 над «Слуцком» в последнем туре, вернув уверенность после поражения от «Динамо Минск». За последние 5 игр клуб забил 4 гола (0.80 за игру) и пропустил всего 3 мяча (0.60 за матч), демонстрируя надежность в обороне. Форвард Данила Жульпа лидирует по забитым мячам (2 гола в 8 матчах). «БАТЭ» удачно играет на выезде, выиграв 1:0 у «Молодечно» и удержав ничью 0:0 с «Гомелем». Команда мало пропускает, полагаясь на организованную защиту и грамотный прессинг.

Факты о командах

«Арсенал Дзержинск»

Не выигрывает 6 матчей подряд

Пропускает в 6 последних матчах

Забивает в 7 из 9 последних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру

«БАТЭ»

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 5 из 7 последних матчей против «Арсенала Дзержинск»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру

Одержал победу в последнем туре (2:0 против «Слуцка»)

Личные встречи 50% (2) 0% (0) 50% (2) 6 Забитых мячей 6 1.5 В среднем за матч 1.5 2:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Беларусь. Высшая лига, 25 тур БАТЭ 3 : 2 Арсенал Беларусь. Высшая лига, 10 тур Арсенал 2 : 0 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 30 тур Арсенал 0 : 2 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 15 тур БАТЭ 1 : 2 Арсенал

Прогноз на матч «Арсенал Дзержинск» – «БАТЭ»

Форма «Арсенала Дзержинск» вызывает опасения: команда не может выиграть, много пропускает, а единственное светлое пятно – регулярные голы. «БАТЭ» же напротив стабилен в обороне, редко допускает ошибки и способен контролировать темп игры. При текущих показателях гостей шансы «Арсенала Дзержинск» на победу минимальны, а наиболее вероятным сценарием видится успех «БАТЭ» с контролем хода матча. В то же время хозяева могут найти момент для гола, учитывая их статистику забитых мячей.

Рекомендованные ставки