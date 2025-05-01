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«Арсенал» – «БАТЭ»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.90

01 мая 2025 10:52
Арсенал - БАТЭ
02 мая 2025, пятница 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 7 тур
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1.9
Победа «БАТЭ» – коэффициент 1.90
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2 мая на «Городском стадионе» пройдет матч 7-го тура чемпионата Беларуси, в котором «Арсенал Дзержинск» примет «БАТЭ». Оба клуба находятся на разных полюсах турнирной таблицы: хозяева отчаянно борются за очки после слабого старта сезона, а гости стремятся догнать лидеров. «Арсенал Дзержинск» попытается прервать серию без побед и проявить характер, но «БАТЭ» едет за обязательной викторией, чтобы укрепить позиции в верхней части таблицы.

«Арсенал Дзержинск»

«Арсенал Дзержинск» занимает 14-е место, набрав всего 4 очка в 6 турах. Команда не выигрывает 6 матчей подряд и испытывает проблемы как в атаке, так и в обороне. За последние 5 игр коллектив пропустил 9 голов (в среднем 1.80 за матч), а забил 5 мячей (1.00 за игру). Лидером нападения остается Юрий Ловец, оформивший 3 гола за 8 встреч. «Арсенал Дзержинск» отличался в 7 из 9 последних матчей, однако их нестабильная защита не позволяет удерживать преимущества. В последних домашних матчах команда проиграла «Неману» 0:3, сыграла 1:1 со «Сморгонью» и уступила «Торпедо-БелАЗ» 1:2.

«БАТЭ»

«БАТЭ» идет пятым с 10 очками после 6 туров. Команда одержала уверенную победу 2:0 над «Слуцком» в последнем туре, вернув уверенность после поражения от «Динамо Минск». За последние 5 игр клуб забил 4 гола (0.80 за игру) и пропустил всего 3 мяча (0.60 за матч), демонстрируя надежность в обороне. Форвард Данила Жульпа лидирует по забитым мячам (2 гола в 8 матчах). «БАТЭ» удачно играет на выезде, выиграв 1:0 у «Молодечно» и удержав ничью 0:0 с «Гомелем». Команда мало пропускает, полагаясь на организованную защиту и грамотный прессинг.

Факты о командах

«Арсенал Дзержинск»

  • Не выигрывает 6 матчей подряд
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру

«БАТЭ»

  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей против «Арсенала Дзержинск»
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Одержал победу в последнем туре (2:0 против «Слуцка»)

Личные встречи
50% (2)
0% (0)
50% (2)
6
Забитых мячей
6
1.5
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
БАТЭ
3 : 2
20.10.2024
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Арсенал
2 : 0
26.05.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Арсенал
0 : 2
12.11.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
БАТЭ
1 : 2
15.07.2022
Арсенал

Прогноз на матч «Арсенал Дзержинск» – «БАТЭ»

Форма «Арсенала Дзержинск» вызывает опасения: команда не может выиграть, много пропускает, а единственное светлое пятно – регулярные голы. «БАТЭ» же напротив стабилен в обороне, редко допускает ошибки и способен контролировать темп игры. При текущих показателях гостей шансы «Арсенала Дзержинск» на победу минимальны, а наиболее вероятным сценарием видится успех «БАТЭ» с контролем хода матча. В то же время хозяева могут найти момент для гола, учитывая их статистику забитых мячей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «БАТЭ» – коэффициент 1.90
  • Победа «БАТЭ» и тотал больше 1.5 – коэффициент 2.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Арсенала Дзержинск» больше 0.5 – коэффициент 1.85

1.9
Победа «БАТЭ» – коэффициент 1.90
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Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Арсенал
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