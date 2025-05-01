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«Рух» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 2.10

01 мая 2025 9:58
Рух - Кривбасс
02 мая 2025, пятница 18:00 | Украина. Премьер-лига, 27 тур
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2.1
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
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2 мая на стадионе «Арена Львов» состоится матч 27-го тура Премьер-лиги Украины между «Рухом» и «Кривбассом». Обе команды находятся в середине таблицы, но сохраняют амбиции на борьбу за высокие позиции. «Рух» будет стремиться укрепить свои позиции в первой десятке, а «Кривбасс» – сократить отставание от зоны еврокубков. Оба коллектива мотивированы, что обещает интересное и упорное противостояние.

«Рух»

«Рух» занимает 9-е место с 33 очками после 26 туров. Команда нестабильна в результатах, но отличается упорством в атаке – в последних 4 матчах они обязательно забивали. При этом оборона остаeтся проблемной: в последних 3 матчах команда пропускала, а в 5 последних игр допустила 6 пропущенных мячей (в среднем 1.20 за игру). Лидером нападения является Ярослав Карабин, забивший 6 голов в 28 матчах, но в атаке всe ещe не хватает системности. Дома «Рух» не побеждает уже 5 матчей подряд, что добавляет давление на игроков перед этой встречей.

«Кривбасс»

«Кривбасс» идeт на 6-м месте с 39 очками, демонстрируя неплохую форму. Команда забила 4 гола в 5 последних матчах, а еe лучший бомбардир Егор Твердохлиб оформил 11 голов в 24 матчах. Несмотря на это, результативность гостей остаeтся невысокой – в среднем 0.80 гола за матч за последние 5 игр. Оборона также допускает ошибки: 5 пропущенных мячей за тот же период (в среднем 1.00 за игру). В последних матчах «Кривбасс» чередует победы и поражения, демонстрируя непредсказуемую форму.

Факты о командах

«Рух»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах дома
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)

«Кривбасс»

  • Забивает в 5 последних матчах против «Руха»
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр)
  • В среднем 0.80 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • Победил лишь в 1 из 5 последних игр

Личные встречи
40% (2)
40% (2)
20% (1)
7
Забитых мячей
5
1.4
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кривбасс
1 : 1
04.11.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Рух
1 : 1
13.04.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
1 : 3
01.10.2023
Рух
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Кривбасс
1 : 0
14.05.2023
Рух
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Рух
2 : 1
06.11.2022
Кривбасс

Прогноз на матч «Рух» – «Кривбасс»

Матч обещает быть равным и напряжeнным, учитывая близость команд по уровню игры. «Рух» стабильно забивает, особенно на своeм поле, несмотря на серию без побед дома. «Кривбасс» показывает неплохую дисциплину в обороне, но его атакующая мощь не так высока в последних играх. Учитывая слабую результативность гостей и неустойчивую защиту хозяев, наиболее вероятным сценарием выглядит результативный матч, где обе команды обменяются голами. Однако «Рух» имеет шансы использовать домашнее преимущество и минимально одержать победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Рух» – коэффициент 2.60
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Рух» больше 1.0 – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

2.1
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
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Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Кривбасс Рух
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