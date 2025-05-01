2 мая на стадионе «Арена Львов» состоится матч 27-го тура Премьер-лиги Украины между «Рухом» и «Кривбассом». Обе команды находятся в середине таблицы, но сохраняют амбиции на борьбу за высокие позиции. «Рух» будет стремиться укрепить свои позиции в первой десятке, а «Кривбасс» – сократить отставание от зоны еврокубков. Оба коллектива мотивированы, что обещает интересное и упорное противостояние.

«Рух»

«Рух» занимает 9-е место с 33 очками после 26 туров. Команда нестабильна в результатах, но отличается упорством в атаке – в последних 4 матчах они обязательно забивали. При этом оборона остаeтся проблемной: в последних 3 матчах команда пропускала, а в 5 последних игр допустила 6 пропущенных мячей (в среднем 1.20 за игру). Лидером нападения является Ярослав Карабин, забивший 6 голов в 28 матчах, но в атаке всe ещe не хватает системности. Дома «Рух» не побеждает уже 5 матчей подряд, что добавляет давление на игроков перед этой встречей.

«Кривбасс»

«Кривбасс» идeт на 6-м месте с 39 очками, демонстрируя неплохую форму. Команда забила 4 гола в 5 последних матчах, а еe лучший бомбардир Егор Твердохлиб оформил 11 голов в 24 матчах. Несмотря на это, результативность гостей остаeтся невысокой – в среднем 0.80 гола за матч за последние 5 игр. Оборона также допускает ошибки: 5 пропущенных мячей за тот же период (в среднем 1.00 за игру). В последних матчах «Кривбасс» чередует победы и поражения, демонстрируя непредсказуемую форму.

Факты о командах

«Рух»

Не выигрывает в 5 последних матчах дома

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)

«Кривбасс»

Забивает в 5 последних матчах против «Руха»

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр)

В среднем 0.80 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

Победил лишь в 1 из 5 последних игр

Личные встречи 40% (2) 40% (2) 20% (1) 7 Забитых мячей 5 1.4 В среднем за матч 1 3:1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:3 Самая крупная ничья: 1:1 Украина. Премьер-лига, 12 тур Кривбасс 1 : 1 Рух Украина. Премьер-лига, 24 тур Рух 1 : 1 Кривбасс Украина. Премьер-лига, 9 тур Кривбасс 1 : 3 Рух Украина. Премьер-лига, 26 тур Кривбасс 1 : 0 Рух Украина. Премьер-лига, 11 тур Рух 2 : 1 Кривбасс

Прогноз на матч «Рух» – «Кривбасс»

Матч обещает быть равным и напряжeнным, учитывая близость команд по уровню игры. «Рух» стабильно забивает, особенно на своeм поле, несмотря на серию без побед дома. «Кривбасс» показывает неплохую дисциплину в обороне, но его атакующая мощь не так высока в последних играх. Учитывая слабую результативность гостей и неустойчивую защиту хозяев, наиболее вероятным сценарием выглядит результативный матч, где обе команды обменяются голами. Однако «Рух» имеет шансы использовать домашнее преимущество и минимально одержать победу.

Рекомендованные ставки