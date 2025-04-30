1 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао состоится первый полуфинал Лиги Европы, где «Атлетик» примет «Манчестер Юнайтед». Обе команды стремятся пробиться в финал, но делают это разными путями: испанцы – через дисциплину и надeжность, англичане – через результативную, но нестабильную игру.
«Атлетик»
Подопечные Эрнесто Вальверде демонстрируют уверенную и организованную игру. В последних пяти матчах команда забила 6 мячей и пропустила лишь дважды, включая сухие победы над «Рейнджерс» и «Лас-Пальмас». При этом в Лиге Европы баски идут без поражений в трeх встречах подряд, что подчeркивает их готовность к матчам повышенной важности.
Главное преимущество – это защита: за пять матчей команда пропускает в среднем всего по 0.40 гола, а дома играет ещe надeжнее. В атаке выделяется Инаки Уильямс, который часто открывает счeт и работает на износ. Важным фактором может стать поддержка болельщиков, ведь на «Сан-Мамесе» «Атлетик» не проигрывает 9 из 11 последних встреч.
«Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» в атаке способны разорвать любого соперника – 9 голов в пяти матчах, в том числе пять в драматичном матче против «Лиона». Однако оборона проваливается слишком часто – 12 пропущенных мячей за тот же отрезок, включая поражения от «Ньюкасла» и «Вулверхэмптона» в чемпионате.
Команда стабильно забивает в Лиге Европы (в 7 последних матчах), но и пропускает в четырeх еврокубковых матчах подряд. Раффинья и Бруну Фернандеш остаются ключевыми фигурами, но нестабильность обороны делает клуб уязвимым даже против не самой агрессивной атаки соперника.
Факты о командах:
«Атлетик»
- Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги Европы
- 9 из 11 матчей без поражений
- В среднем: 1.20 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
- Пропускает не более 1 мяча в 6 из 7 последних матчей
«Манчестер Юнайтед»
- Не проигрывает в 7 матчах Лиги Европы
- Пропускает в 5 матчах подряд
- В среднем: 1.80 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает в 11 из 12 последних матчей
Прогноз на матч «Атлетик» – «Манчестер Юнайтед»
«Атлетик» играет компактно и будет контролировать темп, стараясь не раскрываться. Учитывая нестабильность обороны «Манчестер Юнайтед», баски обязаны воспользоваться моментами. Ожидаем равную борьбу и обмен голами. Плотная игра в центре поля приведeт к результативному, но осторожному матчу.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.87
- Индивидуальный тотал «Атлетика» больше 1 – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
- Фора «Атлетика» (+0.5) – коэффициент 1.70