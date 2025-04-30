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«Атлетик» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2025 с коэффициентом 1.87

30 апреля 2025 8:15
Атлетик - Манчестер Юнайтед
01 мая 2025, четверг 22:00 | Лига Европы, 1/2 финала
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1.87
Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.87
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1 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао состоится первый полуфинал Лиги Европы, где «Атлетик» примет «Манчестер Юнайтед». Обе команды стремятся пробиться в финал, но делают это разными путями: испанцы – через дисциплину и надeжность, англичане – через результативную, но нестабильную игру.

«Атлетик»

Подопечные Эрнесто Вальверде демонстрируют уверенную и организованную игру. В последних пяти матчах команда забила 6 мячей и пропустила лишь дважды, включая сухие победы над «Рейнджерс» и «Лас-Пальмас». При этом в Лиге Европы баски идут без поражений в трeх встречах подряд, что подчeркивает их готовность к матчам повышенной важности.

Главное преимущество – это защита: за пять матчей команда пропускает в среднем всего по 0.40 гола, а дома играет ещe надeжнее. В атаке выделяется Инаки Уильямс, который часто открывает счeт и работает на износ. Важным фактором может стать поддержка болельщиков, ведь на «Сан-Мамесе» «Атлетик» не проигрывает 9 из 11 последних встреч.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» в атаке способны разорвать любого соперника – 9 голов в пяти матчах, в том числе пять в драматичном матче против «Лиона». Однако оборона проваливается слишком часто – 12 пропущенных мячей за тот же отрезок, включая поражения от «Ньюкасла» и «Вулверхэмптона» в чемпионате.

Команда стабильно забивает в Лиге Европы (в 7 последних матчах), но и пропускает в четырeх еврокубковых матчах подряд. Раффинья и Бруну Фернандеш остаются ключевыми фигурами, но нестабильность обороны делает клуб уязвимым даже против не самой агрессивной атаки соперника.

Факты о командах:

«Атлетик»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги Европы
  • 9 из 11 матчей без поражений
  • В среднем: 1.20 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает не более 1 мяча в 6 из 7 последних матчей

«Манчестер Юнайтед»

  • Не проигрывает в 7 матчах Лиги Европы
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 11 из 12 последних матчей

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
5
Забитых мячей
3
2.5
В среднем за матч
1.5
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:3
Лига Европы, 1/8 финала
Атлетик
2 : 1
15.03.2012
Манчестер Юнайтед
Лига Европы, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 3
09.03.2012
Атлетик

Прогноз на матч «Атлетик» – «Манчестер Юнайтед»

«Атлетик» играет компактно и будет контролировать темп, стараясь не раскрываться. Учитывая нестабильность обороны «Манчестер Юнайтед», баски обязаны воспользоваться моментами. Ожидаем равную борьбу и обмен голами. Плотная игра в центре поля приведeт к результативному, но осторожному матчу.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.87
  • Индивидуальный тотал «Атлетика» больше 1 – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Фора «Атлетика» (+0.5) – коэффициент 1.70

1.87
Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.87
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Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Манчестер Юнайтед Атлетик
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