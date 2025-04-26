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«Колос» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.00

26 апреля 2025 13:31
Колос - Полесье
27 апр. 2025, воскресенье 15:30 | Украина. Премьер-лига, 26 тур
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2.0
Победа «Полесья» – коэффициент 2.00
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27 апреля на стадионе в Ковалевке состоится матч 26-го тура Украины. Премьер-лиги, в котором «Колос» примет «Полесье». Обе команды имеют различные цели в чемпионате: «Колос» борется за верхнюю часть таблицы, а «Полесье» стремится закрепиться среди лидеров. Этот матч обещает быть очень интересным, и в нем будет много факторов, влияющих на исход.

«Колос»

После 25 туров «Колос» занимает 10-е место с 27 очками. В последних играх команда демонстрирует довольно хорошую результативность: 9 голов в последних 5 матчах. Примечательно, что в двух последних выездных играх команда добилась хороших результатов, выиграв у «Левого берега» и одержав неожиданную победу над «Шахтером» (4:2). Однако при этом на домашнем стадионе «Колос» не выигрывает уже 7 матчей подряд. По статистике, в последних 5 матчах команда забивала в среднем 1.8 гола за игру, но при этом не всегда может сохранить свои ворота в безопасности, пропустив 3 гола в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды – Андрей Цуриков, который забил 5 голов в 24 матчах.

«Полесье»

«Полесье» с 42 очками занимает 4-е место в Премьер-лиге. Команда продемонстрировала отличные результаты в последних турах и не проигрывает в 4 последних матчах. В последних 5 играх «Полесье» забил 5 голов, что соответствует среднему показателю в 1 гол за матч. Однако команда также пропускает мало – всего 3 гола в последних 5 играх. В среднем «Полесье» пропускает 0.6 гола за матч, что подтверждает их стабильную игру в обороне. Лучший бомбардир команды – Алексей Гуцуляк с 12 голами. В целом, команда выглядит весьма сбалансированно как в атаке, так и в защите.

Факты о командах

«Колос»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах дома.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.8 гола за матч и пропускает 0.6.
  • В последних матчах команда часто демонстрирует высокую результативность, но иногда бывает уязвима в обороне.

«Полесье»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.0 гола за матч и пропускает 0.6.
  • Команда стабильно забивает в последних 6 матчах, но при этом остается крепкой в обороне.

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
1
Забитых мячей
2
0.33
В среднем за матч
0.67
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Полесье
1 : 1
25.10.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Полесье
1 : 0
14.04.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Колос
0 : 0
01.10.2023
Полесье

Прогноз на матч «Колос» – «Полесье»

«Колос» находится в хорошей форме, особенно в атаке, где они забивают достаточно много голов, несмотря на проблемы в обороне. Однако на домашнем стадионе команда не может одержать победу уже 7 матчей подряд, что вызывает вопросы о ее возможностях в этой встрече. «Полесье» в свою очередь продемонстрировало отличную стабильность в последних матчах, не проигрывая в последних 4 играх и показывая уверенную игру в обороне.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Полесья» – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Оба забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Колоса» больше 1.5 – коэффициент 2.30

2.0
Победа «Полесья» – коэффициент 2.00
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Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига Полесье Колос
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