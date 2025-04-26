27 апреля на стадионе в Ковалевке состоится матч 26-го тура Украины. Премьер-лиги, в котором «Колос» примет «Полесье». Обе команды имеют различные цели в чемпионате: «Колос» борется за верхнюю часть таблицы, а «Полесье» стремится закрепиться среди лидеров. Этот матч обещает быть очень интересным, и в нем будет много факторов, влияющих на исход.

«Колос»

После 25 туров «Колос» занимает 10-е место с 27 очками. В последних играх команда демонстрирует довольно хорошую результативность: 9 голов в последних 5 матчах. Примечательно, что в двух последних выездных играх команда добилась хороших результатов, выиграв у «Левого берега» и одержав неожиданную победу над «Шахтером» (4:2). Однако при этом на домашнем стадионе «Колос» не выигрывает уже 7 матчей подряд. По статистике, в последних 5 матчах команда забивала в среднем 1.8 гола за игру, но при этом не всегда может сохранить свои ворота в безопасности, пропустив 3 гола в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды – Андрей Цуриков, который забил 5 голов в 24 матчах.

«Полесье»

«Полесье» с 42 очками занимает 4-е место в Премьер-лиге. Команда продемонстрировала отличные результаты в последних турах и не проигрывает в 4 последних матчах. В последних 5 играх «Полесье» забил 5 голов, что соответствует среднему показателю в 1 гол за матч. Однако команда также пропускает мало – всего 3 гола в последних 5 играх. В среднем «Полесье» пропускает 0.6 гола за матч, что подтверждает их стабильную игру в обороне. Лучший бомбардир команды – Алексей Гуцуляк с 12 голами. В целом, команда выглядит весьма сбалансированно как в атаке, так и в защите.

Факты о командах

«Колос»

Не выигрывает в 7 последних матчах дома.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.8 гола за матч и пропускает 0.6.

В последних матчах команда часто демонстрирует высокую результативность, но иногда бывает уязвима в обороне.

«Полесье»

Не проигрывает в 4 последних матчах.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.0 гола за матч и пропускает 0.6.

Команда стабильно забивает в последних 6 матчах, но при этом остается крепкой в обороне.

Личные встречи 0% (0) 67% (2) 33% (1) 1 Забитых мячей 2 0.33 В среднем за матч 0.67 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:0 Самая крупная ничья: 1:1 Украина. Премьер-лига, 11 тур Полесье 1 : 1 Колос Украина. Премьер-лига, 24 тур Полесье 1 : 0 Колос Украина. Премьер-лига, 9 тур Колос 0 : 0 Полесье

Прогноз на матч «Колос» – «Полесье»

«Колос» находится в хорошей форме, особенно в атаке, где они забивают достаточно много голов, несмотря на проблемы в обороне. Однако на домашнем стадионе команда не может одержать победу уже 7 матчей подряд, что вызывает вопросы о ее возможностях в этой встрече. «Полесье» в свою очередь продемонстрировало отличную стабильность в последних матчах, не проигрывая в последних 4 играх и показывая уверенную игру в обороне.

Рекомендации для ставок: