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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Полесье - Колос
Полесье - Колос: обзор матча 25 октября 2024
Полесье
25.10.2024, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Колос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Полесье - Колос
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
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Колос
«Карпаты» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
17:50
УПЛ: шансы «Карпат» и «Полесья» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:39
«Левый Берег» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
УПЛ: шансы «Левый берег» и «Колос» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
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23 ноября
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17:50
УПЛ: шансы «Карпат» и «Полесья» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:39
«ЛНЗ» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
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20 ноября
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8 ноября
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