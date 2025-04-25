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«Динамо-2» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

25 апреля 2025 12:00
Динамо-2 - Текстильщик
26 апр. 2025, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
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1.8
Победа «Текстильщика» – коэффициент 1.80
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26 апреля на стадионе «Стад Океан» состоится встреча 31 тура чемпионата России. В этом матче «Динамо-2 Москва» встретится с «Текстильщиком». Обе команды борются за повышение в турнирной таблице, но подходы к игре у них разные. «Динамо-2 Москва» испытывает проблемы с результативностью и обороной, тогда как «Текстильщик» демонстрирует яркую атакующую игру и стабильность, особенно в плане забиваемости. Это противостояние обещает быть динамичным и насыщенным голевыми моментами.

«Динамо-2»

«Динамо-2 Москва» не показывает высоких результатов в атаке, забивая всего 3 гола в последних 5 матчах, что дает средний показатель 0.60 гола за игру. Кроме того, защита страдает – команда пропускает 6 мячей в пяти последних встречах (средний показатель 1.20). Последний матч против «Авангарда Курска» закончился ничьей 0:0, что указывает на отсутствие уверенности в завершении атакующих действий. Хотя в некоторых матчах коллектива удавалось создать моменты, общая неустойчивость и отсутствие побед создают серьезное давление на команду.

«Текстильщик»

«Текстильщик» демонстрирует значительно лучшую атакующую эффективность: за последние 5 игр команда забила 9 голов, что дает средний показатель 1.80 гола за игру. При этом оборона работает стабильнее – в среднем пропускается 0.80 гола за игру. Последняя игра против «Динамо Владивостока» завершилась победой 2:0, что подняло мораль команды. Также стоит отметить, что «Текстильщик» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, что свидетельствует о высокой боевой готовности и дисциплине на поле. Особенно важен факт, что «Текстильщик» забивает в 5 последних матчах против «Динамо-2 Москвы», что говорит о явном преимущественном ударном потенциале в данном противостоянии.

Факты о командах

«Динамо-2»

  • За последние 5 матчей забито в среднем 0.60 гола за игру
  • Пропускается в среднем 1.20 гола за игру
  • Встречи показывают проблемы с результативностью и организацией обороны

«Текстильщик»

  • В последних 5 матчах забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Демонстрирует стабильность и высокую эффективность в атаке
  • Забивает в 5 последних матчах против «Динамо-2 Москвы»

Личные встречи
20% (1)
0% (0)
80% (4)
6
Забитых мячей
12
1.2
В среднем за матч
2.4
4:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Текстильщик
3 : 0
08.03.2025
Динамо-2
Россия. Вторая лига. Группа 2, 20 тур
Текстильщик
3 : 1
05.11.2022
Динамо-2
Россия. Вторая лига. Группа 2, 10 тур
Динамо-2
4 : 1
10.09.2022
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Динамо-2
1 : 4
04.06.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 1 тур
Текстильщик
1 : 0
20.07.2016
Динамо-2

Прогноз на матч «Динамо-2 Москва» – «Текстильщик»

Учитывая статистику последних игр, явное преимущество имеет «Текстильщик». Его атакующая линия работает эффективно, а оборонительные показатели позволяют снизить риск пропусков. В то время как «Динамо-2 Москва» страдает от отсутствия результативности и нестабильности в защите, что делает их уязвимыми перед быстрыми и организованными контратаками. Ожидается, что хозяева попытаются организовать оборону, однако «Текстильщик» неоднократно демонстрировал умение находить проход к воротам соперника. Матч обещает быть результативным, с очевидным преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Текстильщика» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Текстильщика» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.8
Победа «Текстильщика» – коэффициент 1.80
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Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Текстильщик Динамо-2
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