Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Гавр» – «Монако»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.83

25 апреля 2025 11:54
Гавр - Монако
26 апр. 2025, суббота 20:00 | Франция. Лига 1, 31 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Победа «Монако» – коэффициент 1.83
Сделать ставку

26 апреля на «Стад Океан» состоится матч 31 тура французской Лиги 1 между «Гавром» и «Монако». Одна команда отчаянно борется за выживание, вторая – за место в Лиге чемпионов. Разность в классе и форме заметна, но «Гавр» не из тех, кто сдаeтся без боя, особенно на своeм поле.

«Гавр»

Клуб из нижней части таблицы показывает характер в последних турах, пусть и теряет очки. Сейчас «Гавр» располагается на 16-м месте, набрав 27 очков, и активно борется за сохранение прописки в элите. Команда забивает в 11 матчах подряд – это говорит о высокой атакующей активности. Абдулайе Туре – ключевая фигура в нападении, на его счету 8 голов.

Однако оборона остаeтся слабым местом. В последних пяти матчах команда пропустила 13 мячей, и в среднем получает 2.60 за игру. Матчи против «ПСЖ» и «Ренна» показали, что при серьeзной атакующей нагрузке защита «Гавра» разваливается.

«Монако»

«Монако» идeт третьим и продолжает удерживать зону Лиги чемпионов. С 54 очками команда выглядит уверенно и стабильно. В пяти последних матчах пропущено лишь 3 мяча, при этом забито 8. Мика Бирет – главный козырь клуба, он набрал потрясающую форму и забил 14 голов в 22 матчах.

Уровень игры «Монако» позволяет команде контролировать темп, создавать давление и действовать гибко, в зависимости от соперника. Даже на выезде монегаски остаются опасными, а средняя результативность 1.60 гола за игру доказывает их атакующую мощь.

Факты о командах

«Гавр»

  • Забивает в 11 последних матчах
  • Пропускает в 18 из 20 последних матчей
  • Средняя результативность – 1.80 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

«Монако»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 9 из 11 последних игр
  • Средняя результативность – 1.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Личные встречи
20% (1)
40% (2)
40% (2)
5
Забитых мячей
7
1
В среднем за матч
1.4
1:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 20 тур
Монако
1 : 1
04.02.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
0 : 0
11.11.2023
Монако
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
0 : 1
04.04.2009
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
2 : 3
02.11.2008
Монако

Прогноз на матч «Гавр» – «Монако»

Несмотря на стремление «Гавра» забивать в каждом матче, оборона команды выглядит слишком уязвимой против соперника уровня «Монако». Гости обладают сбалансированной игрой и мощной атакой, что позволит им взять три очка. Однако атакующая форма хозяев даeт основания ожидать обмен голами.

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Победа «Монако» – коэффициент 1.83
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.92
  • Индивидуальный тотал «Монако» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.83
Победа «Монако» – коэффициент 1.83
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Монако Гавр
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
1.8
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд - Зволле
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
Матч завершен
1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
Матч завершен
5 : 1
1.9
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ - Хатайспор
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 