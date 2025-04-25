26 апреля на «Стад Океан» состоится матч 31 тура французской Лиги 1 между «Гавром» и «Монако». Одна команда отчаянно борется за выживание, вторая – за место в Лиге чемпионов. Разность в классе и форме заметна, но «Гавр» не из тех, кто сдаeтся без боя, особенно на своeм поле.

«Гавр»

Клуб из нижней части таблицы показывает характер в последних турах, пусть и теряет очки. Сейчас «Гавр» располагается на 16-м месте, набрав 27 очков, и активно борется за сохранение прописки в элите. Команда забивает в 11 матчах подряд – это говорит о высокой атакующей активности. Абдулайе Туре – ключевая фигура в нападении, на его счету 8 голов.

Однако оборона остаeтся слабым местом. В последних пяти матчах команда пропустила 13 мячей, и в среднем получает 2.60 за игру. Матчи против «ПСЖ» и «Ренна» показали, что при серьeзной атакующей нагрузке защита «Гавра» разваливается.

«Монако»

«Монако» идeт третьим и продолжает удерживать зону Лиги чемпионов. С 54 очками команда выглядит уверенно и стабильно. В пяти последних матчах пропущено лишь 3 мяча, при этом забито 8. Мика Бирет – главный козырь клуба, он набрал потрясающую форму и забил 14 голов в 22 матчах.

Уровень игры «Монако» позволяет команде контролировать темп, создавать давление и действовать гибко, в зависимости от соперника. Даже на выезде монегаски остаются опасными, а средняя результативность 1.60 гола за игру доказывает их атакующую мощь.

Факты о командах

«Гавр»

Забивает в 11 последних матчах

Пропускает в 18 из 20 последних матчей

Средняя результативность – 1.80 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

«Монако»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 9 из 11 последних игр

Средняя результативность – 1.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Личные встречи 20% (1) 40% (2) 40% (2) 5 Забитых мячей 7 1 В среднем за матч 1.4 1:0 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 1:1 Франция. Лига 1, 5 тур Монако 3 : 1 Гавр Франция. Лига 1, 20 тур Монако 1 : 1 Гавр Франция. Лига 1, 12 тур Гавр 0 : 0 Монако Франция. Лига 1, 30 тур Монако 0 : 1 Гавр Франция. Лига 1, 12 тур Гавр 2 : 3 Монако

Прогноз на матч «Гавр» – «Монако»

Несмотря на стремление «Гавра» забивать в каждом матче, оборона команды выглядит слишком уязвимой против соперника уровня «Монако». Гости обладают сбалансированной игрой и мощной атакой, что позволит им взять три очка. Однако атакующая форма хозяев даeт основания ожидать обмен голами.

Рекомендованные ставки и коэффициенты