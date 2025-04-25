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«Динамо» Мх – «Краснодар»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.93

25 апреля 2025 9:30
Динамо Мх - Краснодар
25 апр. 2025, пятница 19:30 | Россия. Премьер-лига, 26 тур
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1.93
победа «Краснодара», коэффициент – 1.93
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25 апреля 2025 года в 19:30 пройдет матч 26-го тура российской Премьер-Лиги. «Динамо» из Махачкалы будет принимать лидера чемпионата – «Краснодар» Мурада Мусаева.

«Динамо» Махачкала

«Динамовцы» обосновались на десятой строчке в турнирной таблице и пока успешно справляются с задачей сохранить прописку в элитном дивизионе. При этом отрыв от зоны стыковых матчей не так уж и велик – 4 зачетных балла.

Недавно «Динамо» наглядно продемонстрировало, что готово навязать борьбу большим клубам. Команда из Махачкалы «грохнула» на выезде московский «Спартак».

Последние три игры:

  • Оренбург – Динамо Махачкала 2:1
  • Спартак – Динамо Махачкала 1:2
  • Динамо Махачкала – Химки 4:1

«Краснодар»

«Быки» быстро отправились от разгромного поражения в принципиальном поединке с «Зенитом» и вернулись на путь побед, одолев на своем поле набравший очень приличную форму «Ахмат».

Подопечные Мурада Мусаева продолжают лидировать в Премьер-Лиге, но не могут позволить себе допустить осечку, поскольку преимущество над идущим вторым «Зенитом» составляет всего лишь 2 очка.

Последние три игры:

  • Краснодар – Ахмат 3:1
  • Зенит – Краснодар 4:1
  • Краснодар – Акрон 1:0

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
2
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо Мх
2 : 3
25.04.2025
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Краснодар
0 : 0
28.07.2024
Динамо Мх

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Краснодар»

«Быки» рвутся к чемпионскому титулу и не горят желанием повторять ошибок прошлого, забуксовав на самом финише. Считаем, что повышенная мотивация «Краснодара» должна сыграть свою роль.

Прогноз: победа «Краснодара», коэффициент – 1,93.

1.93
победа «Краснодара», коэффициент – 1.93
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Мх
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