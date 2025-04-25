25 апреля 2025 года в 19:30 пройдет матч 26-го тура российской Премьер-Лиги. «Динамо» из Махачкалы будет принимать лидера чемпионата – «Краснодар» Мурада Мусаева.
«Динамо» Махачкала
«Динамовцы» обосновались на десятой строчке в турнирной таблице и пока успешно справляются с задачей сохранить прописку в элитном дивизионе. При этом отрыв от зоны стыковых матчей не так уж и велик – 4 зачетных балла.
Недавно «Динамо» наглядно продемонстрировало, что готово навязать борьбу большим клубам. Команда из Махачкалы «грохнула» на выезде московский «Спартак».
Последние три игры:
- Оренбург – Динамо Махачкала 2:1
- Спартак – Динамо Махачкала 1:2
- Динамо Махачкала – Химки 4:1
«Краснодар»
«Быки» быстро отправились от разгромного поражения в принципиальном поединке с «Зенитом» и вернулись на путь побед, одолев на своем поле набравший очень приличную форму «Ахмат».
Подопечные Мурада Мусаева продолжают лидировать в Премьер-Лиге, но не могут позволить себе допустить осечку, поскольку преимущество над идущим вторым «Зенитом» составляет всего лишь 2 очка.
Последние три игры:
- Краснодар – Ахмат 3:1
- Зенит – Краснодар 4:1
- Краснодар – Акрон 1:0
Прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Краснодар»
«Быки» рвутся к чемпионскому титулу и не горят желанием повторять ошибок прошлого, забуксовав на самом финише. Считаем, что повышенная мотивация «Краснодара» должна сыграть свою роль.
Прогноз: победа «Краснодара», коэффициент – 1,93.