Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Аль-Рияд» – «Аль-Фат»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 2.10

22 апреля 2025 13:48
Аль-Рияд - Аль-Фат
23 апр. 2025, среда 18:55 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
2.1
Победа «Аль-Фат» с форой (0) — коэфф. - 2.10
Сделать ставку

23 апреля на стадионе Prince Faisal bin Fahd в Эр-Рияде состоится матч 29 тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Риядом» и «Аль-Фатом». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но при этом демонстрируют непредсказуемый и временами результативный футбол. Встреча обещает быть напряжeнной, ведь обе команды борются за стабильность и важные очки в концовке сезона.

«Аль-Рияд»

Команда провела неоднозначную серию последних матчей: поражения от «Аль-Иттифак» и «Аль-Насра», ничья с «Дамаком» и минимальные победы чередуются с неудачами. В последних пяти встречах «Аль-Рияд» забил лишь 3 гола, что говорит о серьeзных проблемах в атаке. Лучшая сторона команды – это оборона, в среднем пропускающая 1.00 мяч за игру, что в целом соответствует уровню середняка.

Главной угрозой остаeтся Ибрагим Баеш, но его результативность невысока – всего 5 голов в 29 матчах. При этом дома «Аль-Рияд» играет крепко и неуступчиво – в 7 из 9 последних домашних игр команда не проигрывала. Оборонительная дисциплина может стать ключом к положительному результату в этом матче.

«Аль-Фат»

Команда показывает прогресс: 4 матча подряд без поражений, 12 забитых мячей в последних 5 встречах, в среднем 2.40 гола за игру. «Аль-Фат» демонстрирует зрелищную и атакующую игру, особенно благодаря Мураду Батне, который набрал потрясающую форму и регулярно отличался в последних турах.

При этом защита не является сильной стороной: команда пропускает в 6 из 8 последних матчей и в среднем – 1.00 гола за игру. Несмотря на уязвимость, атака компенсирует эти недостатки. «Аль-Фат» также забивает в 9 матчах подряд – и это аргумент в пользу результативного футбола в предстоящем поединке.

Факты о командах

«Аль-Рияд»:

  • Не выигрывает в 4 матчах подряд
  • В среднем 0.60 гола за матч
  • Пропускает 1.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 из 7 последних матчей против «Аль-Фата»

«Аль-Фат»:

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В среднем 2.40 гола за игру
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
25% (1)
75% (3)
0% (0)
7
Забитых мячей
6
1.75
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  2:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Рияд
2 : 2
23.04.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фат
1 : 2
28.11.2024
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Фат
2 : 2
02.05.2024
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Рияд
1 : 1
09.11.2023
Аль-Фат

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Фат»

С учeтом атакующей формы гостей и проблем с результативностью у хозяев, ожидается игра, в которой инициатива будет у «Аль-Фата». «Аль-Рияд» скорее сосредоточится на обороне и попытается сыграть от соперника, но будет крайне сложно удержать атакующую линию Батны и компании. Учитывая текущую форму, ставка на голы гостей выглядит логичной.

Ставки на матч

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Аль-Фат» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Победа «Аль-Фат» с форой (0) – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95

2.1
Победа «Аль-Фат» с форой (0) — коэфф. - 2.10
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фат Аль-Рияд
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
1.8
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд - Зволле
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
Матч завершен
1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
Матч завершен
5 : 1
1.9
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ - Хатайспор
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 