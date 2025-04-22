23 апреля на стадионе Prince Faisal bin Fahd в Эр-Рияде состоится матч 29 тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Риядом» и «Аль-Фатом». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но при этом демонстрируют непредсказуемый и временами результативный футбол. Встреча обещает быть напряжeнной, ведь обе команды борются за стабильность и важные очки в концовке сезона.
«Аль-Рияд»
Команда провела неоднозначную серию последних матчей: поражения от «Аль-Иттифак» и «Аль-Насра», ничья с «Дамаком» и минимальные победы чередуются с неудачами. В последних пяти встречах «Аль-Рияд» забил лишь 3 гола, что говорит о серьeзных проблемах в атаке. Лучшая сторона команды – это оборона, в среднем пропускающая 1.00 мяч за игру, что в целом соответствует уровню середняка.
Главной угрозой остаeтся Ибрагим Баеш, но его результативность невысока – всего 5 голов в 29 матчах. При этом дома «Аль-Рияд» играет крепко и неуступчиво – в 7 из 9 последних домашних игр команда не проигрывала. Оборонительная дисциплина может стать ключом к положительному результату в этом матче.
«Аль-Фат»
Команда показывает прогресс: 4 матча подряд без поражений, 12 забитых мячей в последних 5 встречах, в среднем 2.40 гола за игру. «Аль-Фат» демонстрирует зрелищную и атакующую игру, особенно благодаря Мураду Батне, который набрал потрясающую форму и регулярно отличался в последних турах.
При этом защита не является сильной стороной: команда пропускает в 6 из 8 последних матчей и в среднем – 1.00 гола за игру. Несмотря на уязвимость, атака компенсирует эти недостатки. «Аль-Фат» также забивает в 9 матчах подряд – и это аргумент в пользу результативного футбола в предстоящем поединке.
Факты о командах
«Аль-Рияд»:
- Не выигрывает в 4 матчах подряд
- В среднем 0.60 гола за матч
- Пропускает 1.00 гола за игру
- Не проигрывает в 6 из 7 последних матчей против «Аль-Фата»
«Аль-Фат»:
- Не проигрывает в 4 последних матчах
- Забивает в 9 матчах подряд
- В среднем 2.40 гола за игру
- Пропускает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Фат»
С учeтом атакующей формы гостей и проблем с результативностью у хозяев, ожидается игра, в которой инициатива будет у «Аль-Фата». «Аль-Рияд» скорее сосредоточится на обороне и попытается сыграть от соперника, но будет крайне сложно удержать атакующую линию Батны и компании. Учитывая текущую форму, ставка на голы гостей выглядит логичной.
Ставки на матч
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Аль-Фат» больше 1.5 – коэффициент 2.00
- Победа «Аль-Фат» с форой (0) – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95