23 апреля на стадионе Prince Faisal bin Fahd в Эр-Рияде состоится матч 29 тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Риядом» и «Аль-Фатом». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но при этом демонстрируют непредсказуемый и временами результативный футбол. Встреча обещает быть напряжeнной, ведь обе команды борются за стабильность и важные очки в концовке сезона.

«Аль-Рияд»

Команда провела неоднозначную серию последних матчей: поражения от «Аль-Иттифак» и «Аль-Насра», ничья с «Дамаком» и минимальные победы чередуются с неудачами. В последних пяти встречах «Аль-Рияд» забил лишь 3 гола, что говорит о серьeзных проблемах в атаке. Лучшая сторона команды – это оборона, в среднем пропускающая 1.00 мяч за игру, что в целом соответствует уровню середняка.

Главной угрозой остаeтся Ибрагим Баеш, но его результативность невысока – всего 5 голов в 29 матчах. При этом дома «Аль-Рияд» играет крепко и неуступчиво – в 7 из 9 последних домашних игр команда не проигрывала. Оборонительная дисциплина может стать ключом к положительному результату в этом матче.

«Аль-Фат»

Команда показывает прогресс: 4 матча подряд без поражений, 12 забитых мячей в последних 5 встречах, в среднем 2.40 гола за игру. «Аль-Фат» демонстрирует зрелищную и атакующую игру, особенно благодаря Мураду Батне, который набрал потрясающую форму и регулярно отличался в последних турах.

При этом защита не является сильной стороной: команда пропускает в 6 из 8 последних матчей и в среднем – 1.00 гола за игру. Несмотря на уязвимость, атака компенсирует эти недостатки. «Аль-Фат» также забивает в 9 матчах подряд – и это аргумент в пользу результативного футбола в предстоящем поединке.

Факты о командах

«Аль-Рияд»:

Не выигрывает в 4 матчах подряд

В среднем 0.60 гола за матч

Пропускает 1.00 гола за игру

Не проигрывает в 6 из 7 последних матчей против «Аль-Фата»

«Аль-Фат»:

Не проигрывает в 4 последних матчах

Забивает в 9 матчах подряд

В среднем 2.40 гола за игру

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи 25% (1) 75% (3) 0% (0) 7 Забитых мячей 6 1.75 В среднем за матч 1.5 2:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 2:2 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур Аль-Рияд 2 : 2 Аль-Фат Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур Аль-Фат 1 : 2 Аль-Рияд Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур Аль-Фат 2 : 2 Аль-Рияд Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур Аль-Рияд 1 : 1 Аль-Фат

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Фат»

С учeтом атакующей формы гостей и проблем с результативностью у хозяев, ожидается игра, в которой инициатива будет у «Аль-Фата». «Аль-Рияд» скорее сосредоточится на обороне и попытается сыграть от соперника, но будет крайне сложно удержать атакующую линию Батны и компании. Учитывая текущую форму, ставка на голы гостей выглядит логичной.

Ставки на матч