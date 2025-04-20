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«Аль-Хиляль» – «Аль-Шабаб»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2025 с коэффициентом 1.95

20 апреля 2025 9:25
Аль-Хиляль - Аль-Шабаб
21 апр. 2025, понедельник 18:55 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
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1.95
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
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21 апреля 2025 года в рамках 29-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии на стадионе Kingdom Arena встретятся «Аль-Хиляль» и «Аль-Шабаб». Ожидается напряженная встреча между командами, которые борются за высокие места в таблице. «Аль-Хиляль» продолжает преследовать лидерство, а «Аль-Шабаб» намерен укрепить свои позиции в верхней части турнирной таблицы.

«Аль-Хиляль»

После 28 туров «Аль-Хиляль» набрал 61 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда набрала форму, забив 11 голов и пропустив всего 4. Они показывают отличные результаты, как в атаке, так и в обороне, и располагают лучшим нападением в лиге, с 77 забитыми голами в 28 матчах. Лучший бомбардир команды – Маркос Леонардо, который забил 24 гола в 36 играх.

Команда не проигрывает в 5 из последних 7 матчей, что говорит о стабильности и высокой мотивации. В последних играх «Аль-Хиляль» пропускает в среднем 0.80 гола за матч, что свидетельствует о сильной обороне. Их атакующая линия, в свою очередь, продолжает доминировать, и в предстоящем матче они будут стремиться к победе, чтобы укрепить свои позиции в чемпионате.

«Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» с 50 очками после 28 туров занимает 6-е место, однако команда продолжает показывать неплохие результаты. В последних 5 играх они забили 13 голов и пропустили 4, что указывает на хорошую форму в атаке и обороне. Лучший бомбардир команды – Абдерразак Амдалла, который забил 22 гола в 27 матчах.

Аль-Шабаб не проигрывает в 8 последних матчах, и команда стремится сохранить свою беспроигрышную серию. Тем не менее, в гостевых матчах «Аль-Шабаб» будет противостоять одному из самых сильных клубов Саудовской Аравии, что ставит их в трудное положение. Тем не менее, у «Аль-Шабаб» есть шанс забить, так как они не пропускают много, но и не обладают той же атакующей мощью, как «Аль-Хиляль».

Факты о командах:

«Аль-Хиляль»

  • Занимает 2-е место с 61 очком после 28 туров.
  • В последних 5 играх забивает 11 голов и пропускает 4.
  • Лучший бомбардир – Маркос Леонардо, 24 гола.
  • В последних 5 матчах команда не пропускает более 1 гола.

«Аль-Шабаб»

  • Занимает 6-е место с 50 очками после 28 туров.
  • В последних 5 играх забивает 13 голов и пропускает 4.
  • Лучший бомбардир – Абдерразак Амдалла, 22 гола.
  • Не проигрывает в 8 последних матчах, но в гостях им предстоит сложная встреча.

Личные встречи
75% (3)
25% (1)
0% (0)
10
Забитых мячей
5
2.5
В среднем за матч
1.25
4:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Хиляль
2 : 2
21.04.2025
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
1 : 2
30.11.2024
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Шабаб
2 : 4
30.03.2024
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
29.09.2023
Аль-Шабаб

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Шабаб»

«Аль-Хиляль» – явный фаворит встречи, и, несмотря на хорошую форму «Аль-Шабаб», у «Аль-Хиляль» значительно более мощная атакующая линия. «Аль-Шабаб» будет пытаться навязать борьбу, но скорее всего не сможет удержать доминирование соперника на поле. Ожидается, что «Аль-Хиляль» забьет, и вполне возможно, что они выиграют с разницей в два или больше мячей.

Основной прогноз – победа «Аль-Хиляль» с уверенной атакой, но с возможностью, что «Аль-Шабаб» забьет.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Аль-Хиляль» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Аль-Хиляль» больше 2.5 – коэффициент 2.10

1.95
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
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Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Шабаб Аль-Хиляль
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