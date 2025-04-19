20 апреля на Олимпийском стадионе Фишт состоится матч 29-го тура российской Первой лиги между Сочи и Аланией. Сочи занимает 5-е место в турнирной таблице, борясь за место в верхней части, в то время как Алания находится на 17-й позиции и ведет борьбу за выживание.

«Сочи»

После 28 туров Сочи набрал 47 очков и находится на 5-й позиции. Команда в последнее время показывала нестабильные результаты, проиграв в последнем матче Балтике 0:2. В последних пяти играх Сочи забил 5 голов, но также пропустил 8, что указывает на проблемы в обороне. В то же время, Сочи продолжает забивать в 5 последних матчах подряд, в среднем 1 гол за игру.

Лучший бомбардир команды – Мартин Крамарич, который забил 8 голов в 27 играх. Сочи не проигрывает в 10 из 11 последних матчей дома, что дает им преимущество в предстоящем поединке. Однако команда продолжает пропускать в каждом матче, что может стать проблемой против атакующих команд.

«Алания»

Алания, набрав 23 очка, занимает 17-е место и продолжает борьбу за выживание. В последних пяти играх команда забила 5 голов, но пропустила 10, что свидетельствует о серьезных проблемах в обороне. Лучший бомбардир – Тарас Гаглоев, который забил 3 гола в 18 матчах.

Алания не может выиграть в 6 последних выездных матчах, что создает дополнительные трудности для команды. Проблемы в атаке и защите остаются основными проблемами Алании, особенно в гостевых играх.

Факты о командах:

«Сочи»

47 очков после 28 туров, 5-е место.

В последних 5 играх забил 5 голов и пропустил 8.

В последних 5 играх забивает в среднем 1 гол за игру.

Не проигрывает в 10 из 11 последних матчей дома.

«Алания»

23 очка после 28 туров, 17-е место.

В последних 5 играх забил 5 голов и пропустил 10.

Пропускает в среднем 2 гола за игру в последних 5 матчах.

Не выигрывает в 6 последних выездных матчах.

Личные встречи 50% (1) 50% (1) 0% (0) 5 Забитых мячей 1 2.5 В среднем за матч 0.5 4:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 4:0 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 29 тур Сочи 4 : 0 Алания Россия. Первая лига, 9 тур Алания 1 : 1 Сочи

Прогноз на матч «Сочи» – «Алания»

Сочи в этом сезоне демонстрирует неплохие результаты дома, где не проигрывает в 10 из 11 последних матчей. Несмотря на проблемы в обороне, команда имеет более сильный состав и стабильную игру в атаке. Алания продолжает бороться за выживание, но еe проблемы в защите и атаке, а также серия без побед в выездных матчах, делают еe аутсайдером этого противостояния.

Предполагаемый исход: Победа Сочи.

Рекомендации по ставкам: