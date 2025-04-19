20 апреля на Олимпийском стадионе Фишт состоится матч 29-го тура российской Первой лиги между Сочи и Аланией. Сочи занимает 5-е место в турнирной таблице, борясь за место в верхней части, в то время как Алания находится на 17-й позиции и ведет борьбу за выживание.
«Сочи»
После 28 туров Сочи набрал 47 очков и находится на 5-й позиции. Команда в последнее время показывала нестабильные результаты, проиграв в последнем матче Балтике 0:2. В последних пяти играх Сочи забил 5 голов, но также пропустил 8, что указывает на проблемы в обороне. В то же время, Сочи продолжает забивать в 5 последних матчах подряд, в среднем 1 гол за игру.
Лучший бомбардир команды – Мартин Крамарич, который забил 8 голов в 27 играх. Сочи не проигрывает в 10 из 11 последних матчей дома, что дает им преимущество в предстоящем поединке. Однако команда продолжает пропускать в каждом матче, что может стать проблемой против атакующих команд.
«Алания»
Алания, набрав 23 очка, занимает 17-е место и продолжает борьбу за выживание. В последних пяти играх команда забила 5 голов, но пропустила 10, что свидетельствует о серьезных проблемах в обороне. Лучший бомбардир – Тарас Гаглоев, который забил 3 гола в 18 матчах.
Алания не может выиграть в 6 последних выездных матчах, что создает дополнительные трудности для команды. Проблемы в атаке и защите остаются основными проблемами Алании, особенно в гостевых играх.
Факты о командах:
«Сочи»
- 47 очков после 28 туров, 5-е место.
- В последних 5 играх забил 5 голов и пропустил 8.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1 гол за игру.
- Не проигрывает в 10 из 11 последних матчей дома.
«Алания»
- 23 очка после 28 туров, 17-е место.
- В последних 5 играх забил 5 голов и пропустил 10.
- Пропускает в среднем 2 гола за игру в последних 5 матчах.
- Не выигрывает в 6 последних выездных матчах.
Прогноз на матч «Сочи» – «Алания»
Сочи в этом сезоне демонстрирует неплохие результаты дома, где не проигрывает в 10 из 11 последних матчей. Несмотря на проблемы в обороне, команда имеет более сильный состав и стабильную игру в атаке. Алания продолжает бороться за выживание, но еe проблемы в защите и атаке, а также серия без побед в выездных матчах, делают еe аутсайдером этого противостояния.
Предполагаемый исход: Победа Сочи.
Рекомендации по ставкам:
- Победа «Сочи» – коэффициент 1.90
- Оба забьют – Нет – коэффициент 2.30
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Сочи» больше 1.5 – коэффициент 1.80