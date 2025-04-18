19 апреля на стадионе РЦОР-БГУ состоится матч 5-го тура чемпионата Беларуси, в котором встретятся команды «Арсенал Дзержинск» и «Неман». Обе команды находятся в разных фазах своей формы, и эта встреча обещает быть интересной с точки зрения стратегии и борьбы за очки.

«Арсенал Дзержинск»

«Арсенал Дзержинск» на старте сезона не показывает стабильных результатов. В первых четырeх матчах команда набрала всего 3 очка, что ставит еe на 14-е место в турнирной таблице. Тем не менее, команда обладает хорошей атакой, забив в последних пяти играх 6 голов. Проблемы в обороне остаются, так как Арсенал пропускает в среднем 1.20 гола за матч.

Лучший бомбардир команды – Юрий Ловец, который отметился 3 голами в 6 матчах. Хотя команда демонстрирует хорошие атаки, еe защита не всегда справляется с нагрузкой. В последних матчах Арсенал не мог одержать победу, и его атака в целом хороша, но в обороне ещe есть слабости.

«Неман»

«Неман» стартовал в чемпионате с более стабильными результатами, имея на своeм счету 6 очков после 4 туров. Команда расположена на 5-м месте, что является отличным результатом для еe уровня. Неман демонстрирует стабильность в атаке и обороне: в последних 5 матчах команда забила 9 голов и пропустила лишь 3.

Лучший бомбардир команды – Антон Сучков, который забил 3 гола в 8 матчах. Неман всегда забивает в своих матчах, и в обороне у них тоже стабильность, пропуская в среднем лишь 0.60 гола за игру. Это делает команду уверенным фаворитом предстоящей встречи, несмотря на то, что они будут играть на выезде.

Факты о командах

«Арсенал Дзержинск»

Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.

Не выигрывает в последних 4 матчах в Высшей лиге.

Забивает в 6 из 8 последних матчей дома.

«Неман»

Забивает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах.

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах.

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

Забивает в 5 из 6 последних матчей против «Арсенала Дзержинска».

Личные встречи 0% (0) 20% (1) 80% (4) 1 Забитых мячей 11 0.2 В среднем за матч 2.2 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 0:4 Самая крупная ничья: 1:1 Беларусь. Высшая лига, 5 тур Арсенал 0 : 3 Неман Беларусь. Высшая лига, 24 тур Арсенал 0 : 4 Неман Беларусь. Высшая лига, 9 тур Неман 1 : 0 Арсенал Белоруссия. Высшая лига, 23 тур Арсенал 1 : 1 Неман Белоруссия. Высшая лига, 8 тур Неман 2 : 0 Арсенал

Прогноз на матч «Арсенал Дзержинск» – «Неман»

«Неман» выглядит более уверенно в атаке и обороне, что даeт им преимущество в предстоящей встрече. Несмотря на это, «Арсенал Дзержинск» будет стараться навязать свою игру на домашнем стадионе. Однако «Неман» продемонстрировал отличные результаты в защите, что может оказаться решающим фактором.

Прогнозируется, что «Неман» будет доминировать в атаке и, вероятно, победит в этом поединке, несмотря на то, что «Арсенал» может забить, учитывая их хорошие атакующие действия в последних играх.

Рекомендованные ставки: