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    Прогноз: Кто станет чемпионом России 2016/2017

    4 июня 2016
    «Рубин восстанет из пепла», «Спартак» улучшит позицию, а чемпионом станет...

    Если вы не читали начало, то прочитайте его быстрее. Ну а теперь долгожданное топ-8 российского чемпионата.

    8-е место – «Урал»5%

    Команда из Екатеринбурга, которая ещё 4 года назад выступала в ФНЛ, крепко засела в верху середины турнирной таблицы. Руководство клуба сейчас всё больше заботится о его процветании, делает ставку на доморощенных игроков. Болельщики с Урала – ребята крепкие и в обиду свой клуб не дадут. Уход Асеведо может плохо сказаться на полузащите уральцев, Кулаков и Гогниев уже не могут тащить на себе всех остальных. Прогноз – «Урал» сыграет примерно так же, как и в прошлом сезоне.

    7-е место – Терек6%

    Грозный славится своей очень мотивированной командой, которая всегда бьётся до последнего. Поддержка главы республики – Рамзана Кадырова не проходит даром. Буквально за несколько лет «Терек» превратился из команды, борющейся за выживание в крепкий орешек, дающий бой всем московским командам. «Терек» – очень неуступчивая команда, о чём говорила длинная серия из ничьих в начале прошлого сезона. Трансфер Уилкшира значительно укрепил центр полузащиты, а Уциев и Рыбус очень хорошо действуют на флангах, но в общем плане поменяется мало – стабильное 7 место.

    6-е место – «Рубин»7,5%

    В случае того, что «Рубин» возглавит Петреску, команда может действительно воспрять. Десятое место в конце сезона – это провал для руководства клуба. Буквально 5-7 лет назад «Рубин» уверенно становился чемпионом и боролся за кубок страны. Это была золотая эпоха работы Курбана Бердыева. Куда теперь всё это делось? – в «Ростов», да и теперь неясно, куда уйдёт такой эксцентричный тренер, как Курбан Бекиевич. Рубин может играть хорошо, и мы все это знаем. Рыжиков, Канунников, Портнягин, Девич, Оздоев – хорошие игроки, которые дают результат. Но пока вероятность того, что «Рубин» станет чемпионом – 1 к 13.

    5-е место – «Краснодар»11,5%

    Быки нашли свой путь и теперь с каждым годом становятся всё ближе к чемпионству. Большие вложения денег, но не очень удачная трансферная политика – вот плюс и минус «Краснодара». Теперь они единственные, кто представляет кубанский регион в чемпионате страны. Ответственность растёт, доходы тоже. Олег Кононов привёл чёрно-зелёных к деревянным медалям, остановившись всего в 3 очках от «Зенита». Кто может ругать клуб, который ещё несколько лет назад никто не знал? Быкам не хватает уверенности в себе, это их иногда и подводит. Прогноз – 5 место с возможностью прохода в групповой этап Лиги Европы.

    4-е место – «Спартак»12%

    Дмитрий Аленичев остался, Ананко ушёл, кто будет третьим пока неясно. Слухи о возможных трансферах Селихова, Черышева, Ньюкури, Н'Дойе не утихают. Тренерский штаб весь предыдущий сезон выстраивал модель игры, по которой и будет играться следующий сезон. По-прежнему остаётся вопрос с защитниками о основным вратарём. Серия из нескольких сухих побед в конце сезона показала, что не всё потеряно, и Дмитрий Анатольевич постарается реанимировать «Спартак», но пока по пргнозу он подымется всего лишь на одну строчку, вопреки всем ожиданиям Леонида Арнольдовича Федуна. Но всё равно – Мы Верим В «Спартак"!!!

    3-е место – «Зенит»15,5%

    У «Зенита» же ничего не изменится. Уход Виллаш-Боаша и приход Луческу повлияет на питерцев не так благотворно, как ожидают. К тому же, появились новости об уходе Халка, без которого мы уже не можем представить современный «Зенит». Питерцы соскучатся по Лиге Чемпионов, в которую они смогут попасть, если только выиграют Лигу Европы. Прогноз на победу «Зенита» в ЛЕ оставим на ваше усмотрение.

    2-е место – ЦСКА16%

    Леонид Слуцкий больше не сможет совмещать руководство сборной и ЦСКА, и, скорее всего, выберет армейцев. Новости о подписании контракта с Нойштедтером гремят во всех спортивных заголовках. Если ЦСКА будет руководить другой тренер, то Роман Широков должен выходить в стартовом составе, а иначе – он уйдёт. Куда не знаем, ведь он перепробовал практически всех самых принципиальных соперников. Слухи о выкупе Оланаре пока никем не подтверждаются. Но если армейцы будут продолжать в том же духе, чемпионство они точно потеряют.

    1-е место – «Локомотив»16,5%

    Вроде бы, ни чем не примечательный паровозик так и останется на 5-6 позициях, но нет. В следующем сезоне железнодорожники могут стать чёрной лошадкой нашего чемпионата. Постараться повторить свой осенний отрезок и спустя 13 лет стать чемпионом России. Многие осуждают Ольгу Смородскую за то, что она не заботится о клубе, который возглавляет. У «Локомотива» прекрасный состав для того. чтобы бороться за золотые медали. Свой 95-летний юбилей они могут отметить в золотой форме с вероятностью 1 к 6.

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    Рейтинг: 3 Голосов: 4
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      Чикалов Вячеслав 10 июня 2016, 07:45

      "Ростов" списали... Не верят, что Бердыев останется. ЦСКА с такой обороной чемпионом не будет. Луческу приведёт "Зенит" к первому месту.

      -2
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн 4 июня 2016, 20:40

      Хоть я и болею за Локо, такой прогноз выглядит слишком уж оптимистичным. ЦСКА перепрыгнуть нам пока не удается, а если продолжим и дальше терять очки с аутсайдерами, то шансы будут невелики

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