Былина о войске Бекиевича

Название блога, подразумевает наличие материалов совершенно непохожих друг на друга. Так что продолжаем экспериментировать и представить на суд читателя былину на футбольную тему, от графомана.
И пришла рать с донских берегов,
Во главе с колдуном Бекиевичем,
Собрал он войско своё:
Из персов, арапов и иных бояр зажиточных.
Пошли они автобусным строем,
За золотыми наградами московскими.
И давай сметать на пути: и Мордву, и Дагестан,
Да и другие земли провинции.
Стали правители побаиваться тьму желто-синию,
С тыла решили ударить конной дружиною,
Под предводительством Его сиятельства Слуцкого,
И пошел бой на Олимпии,
Два раза был бит богатырь,
В народе именуемый Конифеевым.
В пляс пошел Бекиевич,
И весь люд сельмашевский.
И стали молодцы ростовские,
Во главе трона российского.
Локти кусают в ту пору ханы татарские,
После разгрома у моря Балтийского.