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    АНТИТЕЗА Все блоги -

    Былина о войске Бекиевича

    15 марта 2016
    Блогу «Антитеза» не дает покоя лидерство ФК «Ростов» и предлагает Вашему вниманию былину о войске Бекиевича.

    Название блога, подразумевает наличие материалов совершенно непохожих друг на друга. Так что продолжаем экспериментировать и представить на суд читателя былину на футбольную тему, от графомана.

    И пришла рать с донских берегов,
    Во главе с колдуном Бекиевичем,
    Собрал он войско своё:
    Из персов, арапов и иных бояр зажиточных.
    Пошли они автобусным строем,
    За золотыми наградами московскими.
    И давай сметать на пути: и Мордву, и Дагестан,
    Да и другие земли провинции.
    Стали правители побаиваться тьму желто-синию,
    С тыла решили ударить конной дружиною,
    Под предводительством Его сиятельства Слуцкого,
    И пошел бой на Олимпии,
    Два раза был бит богатырь,
    В народе именуемый Конифеевым.
    В пляс пошел Бекиевич,
    И весь люд сельмашевский.
    И стали молодцы ростовские,
    Во главе трона российского.
    Локти кусают в ту пору ханы татарские,
    После разгрома у моря Балтийского.

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