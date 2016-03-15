Былина о войске Бекиевича

Блогу «Антитеза» не дает покоя лидерство ФК «Ростов» и предлагает Вашему вниманию былину о войске Бекиевича.

Название блога, подразумевает наличие материалов совершенно непохожих друг на друга. Так что продолжаем экспериментировать и представить на суд читателя былину на футбольную тему, от графомана.

И пришла рать с донских берегов,

Во главе с колдуном Бекиевичем,

Собрал он войско своё:

Из персов, арапов и иных бояр зажиточных.

Пошли они автобусным строем,

За золотыми наградами московскими.

И давай сметать на пути: и Мордву, и Дагестан,

Да и другие земли провинции.

Стали правители побаиваться тьму желто-синию,

С тыла решили ударить конной дружиною,

Под предводительством Его сиятельства Слуцкого,

И пошел бой на Олимпии,

Два раза был бит богатырь,

В народе именуемый Конифеевым.

В пляс пошел Бекиевич,

И весь люд сельмашевский.

И стали молодцы ростовские,

Во главе трона российского.

Локти кусают в ту пору ханы татарские,

После разгрома у моря Балтийского.