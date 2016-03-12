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    АНТИТЕЗА Все блоги -

    Логотипы самых дорогих мировых брендов на футболках клубов РПЛ

    12 марта 2016
    Для дальнейшего развития нашим командам необходимы спонсоры мирового имени. Блог «Антитеза» немного пофанатазировал, разместил логотипы самых дорогих брендов мира на футболках российских клубов.

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      vlad_sk91 15 марта 2016, 22:30

      Кстати, Спартаку только МакДак и подходит)))

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      Рейтинг: +10

      vlad_sk91 15 марта 2016, 22:30

      А логотип какой компании на форме Ростова?

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