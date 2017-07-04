Чем запомнится Кубок Конфедераций 2017 и почему Россию тоже можно считать победителем

Блог «121» приготовил анализ и подборку мнений авторитетных журналистов, официальных лиц и фанатов с прошедшего Кубка Конфедераций.

Совпадение или пророчество, но Германия, раньше не поднимавшаяся выше третьего места, действительно одержала историческую победу в Кубке конфедераций-2017. Победила в этом году и Россия – пусть не на поле, но как прекрасная хозяйка еще одного мирового спортивного события. Победила в очередной раз.





Триумф Олимпийских игр в Сочи хорошо отражают слова президента МОК Томаса Баха, сказанные годом позже: «Олимпийские Зимние игры 2014 в Сочи имели большой успех. Русские обеспечили безупречную организацию игр. Сочи обещал превосходные спортивные объекты, выдающиеся олимпийские деревни и хорошую организацию. Всё, что было обещано, было выполнено…»



Об уровне организации Кубка конфедераций в этом году, еще до его завершения, высоко отозвались и звездные участники, и тренеры команд, и болельщики – российские и иностранные.



Некоторые зрители жаловались на долгую процедуру досмотра перед матчами. Но зато КК-2017 прошел без единой потасовки или угрозы безопасности людей. Указом Президента были определены и воплощены на местах все необходимые меры. Их же применят на чемпионате мира по футболу FIFA-2018.



Это отметили и иностранные СМИ. Немецкое издание Die Welt: «Масштабное присутствие полицейских и сотрудников спецслужб в Москве, Петербурге, Казани и Сочи начинается в аэропорту и заканчивается на стадионе. Для контроля людей и автотранспорта применяются сканеры и новейшее рентгеновское оборудование. По всей стране уровень безопасности повышен за счет тысяч дополнительных видеокамер, массовых ограничений движения транспорта и запрета на ношение оружия. Сами команды находятся под охраной вооруженных до зубов сотрудников спецподразделений, футболисты передвигаются только в сопровождении бронированного автотранспорта…»





Тем не менее «Битва континентов» не разделила, а объединила болельщиков всего мира – России, Португалии, Чили, Мексики и их кумиров. Люди с разных концов земли узнали друг друга не только через экраны. И не остались разочарованы.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш о петербургской публике:

— Я играл в Петербурге дважды, приезжал сюда в качестве зрителя. Здесь любят футбол, всегда полные трибуны на «Зените». Всем — огромное спасибо. Понятно, что сегодня люди пришли посмотреть на Роналду.



«Россия показала себя отличной страной-хозяйкой Кубка конфедераций по футболу 2017 года, это очень хороший знак перед чемпионатом мира-2018», – защитник сборной Мексики Нестор Араухо, – «Хочу поблагодарить российских болельщиков. Несмотря на то, что это был не финал турнира, стадион был забит под завязку, великолепная поддержка».



В открытом письме, опубликованном на официальном сайте немецкого футбольного союза, сообщил о своей благодарности организаторам и болельщикам Кубка Конфедераций капитан сборной Германии по футболу Юлиан Дакслер:



«Дорогие российские фанаты футбола! Три недели мы смогли провести в этой замечательной стране, и теперь, к концу Кубка конфедераций в России, мы хотели бы выразить свою искреннюю благодарность». Футболист признался, что везде чувствовал себя в безопасности, и отметил, что игроки его команды отлично провели время с российскими болельщиками.



Вот что писали болельщики и журналисты:



«Да, на самом деле повезло увидеть турнир своими глазами, увидеть иностранных болельщиков таких далеких стран – Чили и Мексики. А уж увидеть своего любимого (из играющих) футболиста – нет слов, только сплошь положительные эмоции»



«Спасибо этому турниру, что я вчера увидел Санчеса, Видаля, Варгаса, Тер Штегена, Мустафи, Дракслера и уже дважды Эмре Джана! Vamos Chile!»



«Футбольный стадион действительно кажется местом отдыха, зарядником положительных эмоций. Не каторгой, куда ты приехал отсмотреть два часа, зачем-то сорвать голос, насладиться артхаусом русского футбола, чертыхнуться, пообещать никогда больше сюда не приезжать… а потом приехать на следующий матч».





Многие похвалили идею бесплатного проезда по билету на Кубок. Болельщики готовы путешествовать таким же образом и в 2018 году:



«В поездах и на стадионах все достаточно спокойно и дружелюбно. Практически нет очередей для прохода на арены. Уверен, что именно таким и станет чемпионат мира — дружелюбным, интересным, полным дружеских встреч!» – написал болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев.



А еще этот Кубок конфедераций поднял интерес к футболу – в городах, где проводились матчи и не только. Спортивное событие привлекло внимание даже тех, кто раньше был далек от этой темы.

Пусть нас не порадовал результат нашей сборной на прошедшем турнире, мы всё равно должны поддерживать и верить в неё, потому что другой такой страны, как наша нет. Давайте верить в успешный результат наших парней на Чемпионате Мира, чтобы они знали, что стараются и играют не зря, а за честь спортивную честь нашей Родины!