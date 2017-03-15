Русские клубы в Европе по мнению Газзаева

Валерий Газзаев назвал 4 клуба из России, способных выступать в еврокубках. В моём блоге я комментирую данное заявление.

«ЦСКА», «Спартак», «Зенит», «Краснодар» – это те, клубы, которые достойно будут представлять Россию на международной арене. Всё бы ничего, если бы не возникало много противоречий.

Мне сразу становится интересно, о чём думал Газзаев, когда называл два московских клуба. С «ЦСКА» особо не буду возиться. Всё таки Валерий Газзаев был тренером «армейцев», выиграя в 2005 году Кубок УЕФА. Но со «Спартаком» я пришёл в смятение. В этом сезоне «спартаковцы» не смогли выйти в Лигу Европы. И до этого московская команда не особо часто нас радовала в еврокубках. Видимо специалист решил вспомнить былые времена, когда «Спартак» дошёл до полуфинала Лиги Чемпионов. Боюсь, придётся его разочаровать.

Что касается команды из Петербурга, то тут Валерий мог вспомнить Кубок УЕФА 2008 и Суперкубок Европы того же года. Действительно, тот «Зенит» принёс нам много радости, оставив навсегда след в истории. Однако то было 8-9 лет назад. Нынешний «Зенит» уже сильно отличается. Никто не обладает такой мотивацией проявить себя в Европе, за исключением, например, того же Жулиано. Но если вспомнить нападающего Александра Кокорина, который вышел в составе «бомжей» 19 раз в чемпионате этого сезона, забив только 3 гола, то всё становится понятно.

Претензий в этом списке нет только к «Краснодару», который выкладывается на все 100%, достойно представляя нашу страну. И сюда Газзаев не стал добавлять «Ростов». Клуб, обыгравший «Баварию», «Аякс», тот же «Андерлехт», который выбил «Зенит». Сыграв вничью с «Манчестером Юнайтедом» «Ростов» только подтвердил, что именно он является вместе с «Краснодаром» гордостью российского футбола.

В ближайшем будущем у нас есть надежды увидеть и другие российкие команды в еврокубках. Я говорю об «Уфе» (5 место в РФПЛ) и «Амкаре» (4 место в РФПЛ). Эти клубы просто прекрасно выступают в этом сезоне. Чего только стоит достижение клуба из Перми. «Амкар» уже на протяжении более 10 игр подряд не пропускает в домашних матчах. Я очень хочу увидеть эти клубы, веря в то, что они смогут пойти по пути «Ростова».

В самом конце хотел бы добавить, что я не намеревался оскорбить какой-либо из перечисленных клубов. Надеюсь вам было приятно читать. Всем удачи!