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    «Торино» хочет выкупить права на Харта у «Манчестер Сити»

    4 марта 2017
    Голкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», по окончании сезона может стать полноценным игроком туринского клуба.

    В начале сезона-2016/17 Харт перешел из «Сити» в «Торино» в аренду до конца сезона.

    Сообщается, что президент «Торино» Урбано Кайро лично заинтересован в трансфере Харта и готов к переговорам с руководством «Сити» в течение ближайших недель.

    Несмотря на то, что Харт в этом сезоне пропустил 38 мячей в 24 матчах, руководство «Торино» довольно его профессионализмом, харизмой и лидерскими качествами.

    Ранее нынешний главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что доволен наличием в составе клуба голкиперов Вилли Кабальеро и Клаудио Браво, и заявил, что разговоры о будущем Харта в клубе надо отложить до конца сезона.

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