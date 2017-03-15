..::ТрансФорматор::..

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15 марта 2017
Грация, «Ювентус»!
Итальянцы выбили из евротурниров последний португальский клуб. А значит, с будущего года Россию в ЛЧ будут представлять не две, а три команды!
29
13 марта 2017
УЕФА выделит миллион евро на развитие футбола в Крыму.
УЕФА выделит миллион евро на развитие футбола в Крыму На фоне жестких санкций в отношении России, крупная европейская структура решила поддержать Крым. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил миллион евро на развитие этого вида спорта
14
13 марта 2017
Моуринью считает предстоящую игру с «Ростовом» важнее игр Кубка Англии.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии сегодняшнего матча 1/4 финала Кубка Англии с «Челси», заявил, что игра с бывший клубом не будет для него принципиальной. Жозе Моуринью возглавлял «Челси» в общей сложности пять лет (2004 –
5
13 марта 2017
«Барселона» предложит Месси 40 млн евро за продление контракта.
Испанская «Барселона» намерена всеми силами удержать своего лидера
6
10 марта 2017
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
РОССИЯ ЕЩЕ НА 0,2 БАЛЛА ОТОРВАЛАСЬ ОТ ПОРТУГАЛИИ
25
9 марта 2017
Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры после окончания сезона.
Испанец повесит бутсы на гвоздь.
54
6 марта 2017
BT Group купила права на показ ЛЕ и ЛЧ за £ 1,18 млрд.
UEFA и BT Group подписали соглашения.
10
6 марта 2017
Серия А – хет-трик за 8 минут.
Футболист «Торино» Белотти оформил хет-трик. Видео.
29
6 марта 2017
МЮ хочет приобрести сразу двух футболистов Реала.
Жозе Моуриньо положил глаз на игроков «сливочных».
17
6 марта 2017
Усманов, Абрамович, Галицкий и Федун попали в топ-500 богатейших людей мира
Агентство Bloomberg опубликовало обновленный рейтинг 500 миллиардеров мира.
58
6 марта 2017
«Реал» назвал цену, за которую отпустит Иско ближайшим летом
«Галактикос» назвали стоимость футболиста.
119
6 марта 2017
Летом Хонда перейдёт в «Сиэтл Саундерс»
Японский хавбек отправится в МЛС.
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